https://ukraina.ru/20260728/kak-tramp-mozhet-ispolzovat-napadeniya-vsu-na-suda-v-kaspiyskom-more-i-chem-otvetit-iran--semibratov-1081921811.html
Как Трамп может использовать нападения ВСУ на суда в Каспийском море и чем ответит Иран – Семибратов
Как Трамп может использовать нападения ВСУ на суда в Каспийском море и чем ответит Иран – Семибратов - 28.07.2026 Украина.ру
Как Трамп может использовать нападения ВСУ на суда в Каспийском море и чем ответит Иран – Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру проанализировал участившиеся удары ВС России по критической и военной инфраструктуре Украины
2026-07-28T12:02
2026-07-28T12:02
2026-07-28T12:02
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сша
россия
украина
дональд трамп
линдси грэм
вооруженные силы украины
украина.ру
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Также он сделал прогноз по выборам в Конгресс США, которые состоятся этой осенью: 00:27 - Об ударах ВС России по Украине.08:59 - Последствия атак ВСУ на иранские суда.14:25 – Почему Тегеран не бьёт вглубь США?19:27 - Контакты России и США по Украине.25:53 - Сто дней до выборов в Конгресс США: тенденции и прогнозы. * В интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
видео, сша, россия, украина, дональд трамп, линдси грэм, вооруженные силы украины, украина.ру, видео
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Как Трамп может использовать нападения ВСУ на суда в Каспийском море и чем ответит Иран – Семибратов
Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру проанализировал участившиеся удары ВС России по критической и военной инфраструктуре Украины
Также он сделал прогноз по выборам в Конгресс США, которые состоятся этой осенью:
00:27 - Об ударах ВС России по Украине.
08:59 - Последствия атак ВСУ на иранские суда.
14:25 – Почему Тегеран не бьёт вглубь США?
19:27 - Контакты России и США по Украине.
25:53 - Сто дней до выборов в Конгресс США: тенденции и прогнозы.
* В интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.