https://ukraina.ru/20260728/kak-tramp-mozhet-ispolzovat-napadeniya-vsu-na-suda-v-kaspiyskom-more-i-chem-otvetit-iran--semibratov-1081921811.html

Как Трамп может использовать нападения ВСУ на суда в Каспийском море и чем ответит Иран – Семибратов

Как Трамп может использовать нападения ВСУ на суда в Каспийском море и чем ответит Иран – Семибратов - 28.07.2026 Украина.ру

Как Трамп может использовать нападения ВСУ на суда в Каспийском море и чем ответит Иран – Семибратов

Заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов, кандидат исторических наук и лектор Российского общества "Знание" Евгений Семибратов в эфире Украина.ру проанализировал участившиеся удары ВС России по критической и военной инфраструктуре Украины

2026-07-28T12:02

2026-07-28T12:02

2026-07-28T12:02

видео

сша

россия

украина

дональд трамп

линдси грэм

вооруженные силы украины

украина.ру

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Также он сделал прогноз по выборам в Конгресс США, которые состоятся этой осенью: 00:27 - Об ударах ВС России по Украине.08:59 - Последствия атак ВСУ на иранские суда.14:25 – Почему Тегеран не бьёт вглубь США?19:27 - Контакты России и США по Украине.25:53 - Сто дней до выборов в Конгресс США: тенденции и прогнозы. * В интервью упоминается Линдси Грэм, внесённый Росфинмониторингом в перечень террористов и экстремистов.

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