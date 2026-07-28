https://ukraina.ru/20260728/glavnaya-opasnost---vmesto-mira-zachem-zelenskomu-nuzhny-srochnye-peregovory-s-rf-o-peremirii-1081915019.html

Главная опасность - вместо мира. Зачем Зеленскому нужны срочные переговоры с РФ о перемирии

Главная опасность - вместо мира. Зачем Зеленскому нужны срочные переговоры с РФ о перемирии - 28.07.2026 Украина.ру

Главная опасность - вместо мира. Зачем Зеленскому нужны срочные переговоры с РФ о перемирии

Ряд последних событий вокруг украинского кризиса показывает, что, возможно, в политических кругах Запада происходит своеобразный "перелом" в отношении иного "перелома" - недавней уверенности в том, что киевский режим, якобы, "переломил" ситуацию в войне на истощение с Россией в свою пользу.

2026-07-28T06:10

2026-07-28T06:10

2026-07-28T06:10

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По англосаксонским СМИ расходится новость о недавней встрече неких украинских и американских официальных лиц, на которой они обсудили предложение о прекращении огня в воздухе, то есть о прекращении взаимных ракетно-дроновых ударов с тем, чтобы представить его России и возобновить мирные переговоры. Ожидается, что это предложение станет темой личных переговоров между Зеленским и президентом США Трампом в Вашингтоне во вторник 28 июля.Этому предшествовал телефонный разговор Зеленского, который он провёл 22 июля с представителями президента США Уиткоффом и Кушнером на предмет активизации "дипломатических усилий для приближения мира".Новый заход Запада в попытке добиться от России "воздушного перемирия" происходит после того, как украинская тактика "тотальной воздушной войны" против критических тыловых объектов России вызвала в разы более разрушительные удары ВС России по черноморским портам Украины, поставив киевский режим перед угрозой полного прекращения внешней торговли.Прекращение морской торговли в украинских реалиях означает фактическое прекращение внешней торговли вообще, поскольку, например, порядка 90 % всего экспорта и импорта страны шло по морю. За 2025 год морской экспорт дал Украине около 20 млрд. дол. валютной выручки, а это деньги за незамысловатый набор товаров - зерно, железную руду, растительное масло, шрот.На данный момент по экспертным оценкам экспортные возможности Киева сократились на 40%, что всё ещё недостаточно для полной и длительной изоляции Украины от моря и внешней торговли. Ещё предстоит решить проблему перенаправления украинских морских торговых потоков в порты Румынии и Дуная.На этом фоне Зеленский 27 июля посетил Великобританию, где встретился с Энди Бернемом – новоназначенным премьер-министром страны, после чего планирует лететь в США на встречу с Трампом.Накануне Зеленский уже провёл с Бернемом первый телефонный разговор. Стороны договорились в ближайшее время встретиться лично и обсудить дальнейшее взаимодействие, в частности в рамках "антибаллистический коалиции".На личной встрече с Зеленским Бернем пообещал "полностью выполнять все обязательства" Британии перед Украиной, "прикрыть" главу киевского режима и призвал "рассчитывать на Британию столько, сколько потребуется".Во время визита было объявлено о предоставлении Украине разрешения на изготовление британских систем радиоэлектронной борьбы "стоун клэйк" (каменный плащ). Украинские формирования уже их используют, в частности, прикрепляют к дронам, чтобы российская ПВО не смогла их отследить и поразить, но на Украине они пока не выпускаются.Ожидается, что благодаря доступу к этой британской технологии Украина сможет сама массово производить "каменные плащи".Помощь Киеву в рамках "антибалистической коалиции" была одним из главных вопросов повестки встречи. Система ПВО киевского режима находится в критическом состоянии из-за целенаправленного уничтожения её ВС России и неспособности США и ЕС развернуть производство этих систем в требуемых объёмах. Ситуация усугубляется большим расходом ракет-перехватчиков в войне США против Ирана.Вопрос срочного укрепления ПВО для Киева – перезрел. Если ранее критическая нехватка ракет-перехватчиков привела к массовому уничтожению значимых военных объектов в Киеве, то сейчас это обернулось нарастающим и методичным поражением ВС России портовой инфраструктуры Украины.Накануне поездки в Британию Зеленский в интервью телеканалу "Скай ньюс" признал очевидное: "запуск украинского производства ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" и европейской антибаллистической системы не произойдет быстро". Правда, он объяснил это некими "бюрократическими процедурами", но дело не в этом, а в технологической и промышленной отсталости Украины, усугубленной разрушениями остатков высокотехнологичного производства в результате войны.Другим направлением обсуждений в Лондоне вполне может стать помощь Запада в решении второй главной задачи Киева - усиление мобилизации. В том же интервью накануне поездки в Лондон, Зеленский сообщил, что поставил это задание новому руководству Минобороны и главкому украинских вооружённых формирований.Чтобы взбодрить европейских, но, прежде всего, британских кураторов, Зеленский пугает их какой-то мобилизацией в России "с дополнительными 500 тысячами российских военных".Для Киева проблема мобилизации на данный момент удовлетворительно может быть решена только одним путём – резким увеличением денежных выплат, поскольку идейные добровольцы на Украине давно кончились. Но на это денег нет и пока не предвидится.Причём, даже эта мера уже не даст нужного Киеву притока мобилизованных, поскольку основная масса добровольцев "за деньги" почти закончилась, а те, что ещё остались направляются в наиболее отборные штурмовые подразделения. Основная масса пехотных украинских частей на передовой, держащих оборону, по-прежнему испытывают сильную нехватку личного состава.Любое усиление мобилизации без поднятия, причём, в разы, денежного довольствия обернётся той же бусификацией, сопровождаемой учащением массовых бунтов, наподобие недавнего львовского и запредельным дезертирством, когда порядка половины бусифицированных не достигает передовой.В этой связи не исключено, что Зеленский будет просить в Британии и в США дополнительных денег на выплаты мобилизуемым.Ещё один вопрос, который традиционно курирует Британия – противодействие России на Чёрном море.Во время визита Зеленский и Бернэм встретились с более чем 200 украинскими боевиками, которые провели последние три недели в Великобритании, где участвовали в учениях "по укреплению боеспособности и противоминной защиты в Чёрном море".Под этими эвфемизмами могут подразумеваться действия безэкипажных катеров и, возможно, морских диверсионных групп. По многим косвенным свидетельствам укрСМИ, Киев время от времени возвращается к идее высадки морского десанта на Кинбурнскую косу в Крыму.Обращает на себя внимание, что в отчётах о встрече британские СМИ упомянули, что новые договорённости с Киевом согласованы с соглашением о 100-летнем партнёрстве, которое было подписано между сторонами в январе 2025 года.В этом соглашении обозначено укрепление военного сотрудничества в области "безопасности" на море в целом и, конкретно, в рамках "усиления безопасности в Балтийском, Чёрном и Азовском морях". Это очевидным образом выводит риски и угрозы для России со стороны Британии далеко за пределы текущей СВО, если, конечно, по её итогам сохранится прозападная ориентация Украины.В целом, вся эта американо-британская возня похожа на новую попытку Запада получить от России передышку и уйти от приближающегося поражения Украины в войне на истощение, а тем временем решить срочные вопросы ПВО, мобилизации и восстановления критической инфраструктуры.И это свидетельствует о необходимости для России продолжать изоляцию Украины по всем направлениям, закрывая возможные лазейки на водных и сухопутных торговых маршрутах, ликвидируя всю инфраструктуру для завоза и распределения по Украине горюче-смазочных материалов.На данный момент полной блокады черноморских портов Украины ещё нет. На Украине считают, что критические проблемы появятся в ситуации продолжения имеющихся трудностей в течении ближайших четырёх месяцев. Очевидно, что ВС РФ продолжат работу по украинским портам и судоходству.

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

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Виктор Пироженко https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/0a/0d/1070013358_381:27:900:546_100x100_80_0_0_4c45dbee4a144a011f76c5d23ab421d5.jpg

украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, ес, минобороны, эксклюзив