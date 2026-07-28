Главная опасность - вместо мира. Зачем Зеленскому нужны срочные переговоры с РФ о перемирии - 28.07.2026 Украина.ру
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Главная опасность - вместо мира. Зачем Зеленскому нужны срочные переговоры с РФ о перемирии
Главная опасность - вместо мира. Зачем Зеленскому нужны срочные переговоры с РФ о перемирии - 28.07.2026 Украина.ру
Главная опасность - вместо мира. Зачем Зеленскому нужны срочные переговоры с РФ о перемирии
Ряд последних событий вокруг украинского кризиса показывает, что, возможно, в политических кругах Запада происходит своеобразный "перелом" в отношении иного "перелома" - недавней уверенности в том, что киевский режим, якобы, "переломил" ситуацию в войне на истощение с Россией в свою пользу.
2026-07-28T06:10
2026-07-28T06:10
украина
россия
киев
владимир зеленский
дональд трамп
стив уиткофф
ес
минобороны
эксклюзив
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По англосаксонским СМИ расходится новость о недавней встрече неких украинских и американских официальных лиц, на которой они обсудили предложение о прекращении огня в воздухе, то есть о прекращении взаимных ракетно-дроновых ударов с тем, чтобы представить его России и возобновить мирные переговоры. Ожидается, что это предложение станет темой личных переговоров между Зеленским и президентом США Трампом в Вашингтоне во вторник 28 июля.Этому предшествовал телефонный разговор Зеленского, который он провёл 22 июля с представителями президента США Уиткоффом и Кушнером на предмет активизации "дипломатических усилий для приближения мира".Новый заход Запада в попытке добиться от России "воздушного перемирия" происходит после того, как украинская тактика "тотальной воздушной войны" против критических тыловых объектов России вызвала в разы более разрушительные удары ВС России по черноморским портам Украины, поставив киевский режим перед угрозой полного прекращения внешней торговли.Прекращение морской торговли в украинских реалиях означает фактическое прекращение внешней торговли вообще, поскольку, например, порядка 90 % всего экспорта и импорта страны шло по морю. За 2025 год морской экспорт дал Украине около 20 млрд. дол. валютной выручки, а это деньги за незамысловатый набор товаров - зерно, железную руду, растительное масло, шрот.На данный момент по экспертным оценкам экспортные возможности Киева сократились на 40%, что всё ещё недостаточно для полной и длительной изоляции Украины от моря и внешней торговли. Ещё предстоит решить проблему перенаправления украинских морских торговых потоков в порты Румынии и Дуная.На этом фоне Зеленский 27 июля посетил Великобританию, где встретился с Энди Бернемом – новоназначенным премьер-министром страны, после чего планирует лететь в США на встречу с Трампом.Накануне Зеленский уже провёл с Бернемом первый телефонный разговор. Стороны договорились в ближайшее время встретиться лично и обсудить дальнейшее взаимодействие, в частности в рамках "антибаллистический коалиции".На личной встрече с Зеленским Бернем пообещал "полностью выполнять все обязательства" Британии перед Украиной, "прикрыть" главу киевского режима и призвал "рассчитывать на Британию столько, сколько потребуется".Во время визита было объявлено о предоставлении Украине разрешения на изготовление британских систем радиоэлектронной борьбы "стоун клэйк" (каменный плащ). Украинские формирования уже их используют, в частности, прикрепляют к дронам, чтобы российская ПВО не смогла их отследить и поразить, но на Украине они пока не выпускаются.Ожидается, что благодаря доступу к этой британской технологии Украина сможет сама массово производить "каменные плащи".Помощь Киеву в рамках "антибалистической коалиции" была одним из главных вопросов повестки встречи. Система ПВО киевского режима находится в критическом состоянии из-за целенаправленного уничтожения её ВС России и неспособности США и ЕС развернуть производство этих систем в требуемых объёмах. Ситуация усугубляется большим расходом ракет-перехватчиков в войне США против Ирана.Вопрос срочного укрепления ПВО для Киева – перезрел. Если ранее критическая нехватка ракет-перехватчиков привела к массовому уничтожению значимых военных объектов в Киеве, то сейчас это обернулось нарастающим и методичным поражением ВС России портовой инфраструктуры Украины.Накануне поездки в Британию Зеленский в интервью телеканалу "Скай ньюс" признал очевидное: "запуск украинского производства ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" и европейской антибаллистической системы не произойдет быстро". Правда, он объяснил это некими "бюрократическими процедурами", но дело не в этом, а в технологической и промышленной отсталости Украины, усугубленной разрушениями остатков высокотехнологичного производства в результате войны.Другим направлением обсуждений в Лондоне вполне может стать помощь Запада в решении второй главной задачи Киева - усиление мобилизации. В том же интервью накануне поездки в Лондон, Зеленский сообщил, что поставил это задание новому руководству Минобороны и главкому украинских вооружённых формирований.Чтобы взбодрить европейских, но, прежде всего, британских кураторов, Зеленский пугает их какой-то мобилизацией в России "с дополнительными 500 тысячами российских военных".Для Киева проблема мобилизации на данный момент удовлетворительно может быть решена только одним путём – резким увеличением денежных выплат, поскольку идейные добровольцы на Украине давно кончились. Но на это денег нет и пока не предвидится.Причём, даже эта мера уже не даст нужного Киеву притока мобилизованных, поскольку основная масса добровольцев "за деньги" почти закончилась, а те, что ещё остались направляются в наиболее отборные штурмовые подразделения. Основная масса пехотных украинских частей на передовой, держащих оборону, по-прежнему испытывают сильную нехватку личного состава.Любое усиление мобилизации без поднятия, причём, в разы, денежного довольствия обернётся той же бусификацией, сопровождаемой учащением массовых бунтов, наподобие недавнего львовского и запредельным дезертирством, когда порядка половины бусифицированных не достигает передовой.В этой связи не исключено, что Зеленский будет просить в Британии и в США дополнительных денег на выплаты мобилизуемым.Ещё один вопрос, который традиционно курирует Британия – противодействие России на Чёрном море.Во время визита Зеленский и Бернэм встретились с более чем 200 украинскими боевиками, которые провели последние три недели в Великобритании, где участвовали в учениях "по укреплению боеспособности и противоминной защиты в Чёрном море".Под этими эвфемизмами могут подразумеваться действия безэкипажных катеров и, возможно, морских диверсионных групп. По многим косвенным свидетельствам укрСМИ, Киев время от времени возвращается к идее высадки морского десанта на Кинбурнскую косу в Крыму.Обращает на себя внимание, что в отчётах о встрече британские СМИ упомянули, что новые договорённости с Киевом согласованы с соглашением о 100-летнем партнёрстве, которое было подписано между сторонами в январе 2025 года.В этом соглашении обозначено укрепление военного сотрудничества в области "безопасности" на море в целом и, конкретно, в рамках "усиления безопасности в Балтийском, Чёрном и Азовском морях". Это очевидным образом выводит риски и угрозы для России со стороны Британии далеко за пределы текущей СВО, если, конечно, по её итогам сохранится прозападная ориентация Украины.В целом, вся эта американо-британская возня похожа на новую попытку Запада получить от России передышку и уйти от приближающегося поражения Украины в войне на истощение, а тем временем решить срочные вопросы ПВО, мобилизации и восстановления критической инфраструктуры.И это свидетельствует о необходимости для России продолжать изоляцию Украины по всем направлениям, закрывая возможные лазейки на водных и сухопутных торговых маршрутах, ликвидируя всю инфраструктуру для завоза и распределения по Украине горюче-смазочных материалов.На данный момент полной блокады черноморских портов Украины ещё нет. На Украине считают, что критические проблемы появятся в ситуации продолжения имеющихся трудностей в течении ближайших четырёх месяцев. Очевидно, что ВС РФ продолжат работу по украинским портам и судоходству.
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Виктор Пироженко
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Виктор Пироженко
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Украина.ру
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5
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editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина, россия, киев, владимир зеленский, дональд трамп, стив уиткофф, ес, минобороны, эксклюзив
Украина, Россия, Киев, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, Стив Уиткофф, ЕС, Минобороны, Эксклюзив

Главная опасность - вместо мира. Зачем Зеленскому нужны срочные переговоры с РФ о перемирии

06:10 28.07.2026
 
© REUTERS / Isabel Infantes
- РИА Новости, 1920, 28.07.2026
© REUTERS / Isabel Infantes
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Виктор Пироженко авторы
Виктор Пироженко
автор
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Ряд последних событий вокруг украинского кризиса показывает, что, возможно, в политических кругах Запада происходит своеобразный "перелом" в отношении иного "перелома" - недавней уверенности в том, что киевский режим, якобы, "переломил" ситуацию в войне на истощение с Россией в свою пользу.
По англосаксонским СМИ расходится новость о недавней встрече неких украинских и американских официальных лиц, на которой они обсудили предложение о прекращении огня в воздухе, то есть о прекращении взаимных ракетно-дроновых ударов с тем, чтобы представить его России и возобновить мирные переговоры. Ожидается, что это предложение станет темой личных переговоров между Зеленским и президентом США Трампом в Вашингтоне во вторник 28 июля.
Этому предшествовал телефонный разговор Зеленского, который он провёл 22 июля с представителями президента США Уиткоффом и Кушнером на предмет активизации "дипломатических усилий для приближения мира".
Новый заход Запада в попытке добиться от России "воздушного перемирия" происходит после того, как украинская тактика "тотальной воздушной войны" против критических тыловых объектов России вызвала в разы более разрушительные удары ВС России по черноморским портам Украины, поставив киевский режим перед угрозой полного прекращения внешней торговли.
Прекращение морской торговли в украинских реалиях означает фактическое прекращение внешней торговли вообще, поскольку, например, порядка 90 % всего экспорта и импорта страны шло по морю. За 2025 год морской экспорт дал Украине около 20 млрд. дол. валютной выручки, а это деньги за незамысловатый набор товаров - зерно, железную руду, растительное масло, шрот.
На данный момент по экспертным оценкам экспортные возможности Киева сократились на 40%, что всё ещё недостаточно для полной и длительной изоляции Украины от моря и внешней торговли. Ещё предстоит решить проблему перенаправления украинских морских торговых потоков в порты Румынии и Дуная.
На этом фоне Зеленский 27 июля посетил Великобританию, где встретился с Энди Бернемом – новоназначенным премьер-министром страны, после чего планирует лететь в США на встречу с Трампом.
Накануне Зеленский уже провёл с Бернемом первый телефонный разговор. Стороны договорились в ближайшее время встретиться лично и обсудить дальнейшее взаимодействие, в частности в рамках "антибаллистический коалиции".
На личной встрече с Зеленским Бернем пообещал "полностью выполнять все обязательства" Британии перед Украиной, "прикрыть" главу киевского режима и призвал "рассчитывать на Британию столько, сколько потребуется".
Во время визита было объявлено о предоставлении Украине разрешения на изготовление британских систем радиоэлектронной борьбы "стоун клэйк" (каменный плащ). Украинские формирования уже их используют, в частности, прикрепляют к дронам, чтобы российская ПВО не смогла их отследить и поразить, но на Украине они пока не выпускаются.
Ожидается, что благодаря доступу к этой британской технологии Украина сможет сама массово производить "каменные плащи".
Помощь Киеву в рамках "антибалистической коалиции" была одним из главных вопросов повестки встречи. Система ПВО киевского режима находится в критическом состоянии из-за целенаправленного уничтожения её ВС России и неспособности США и ЕС развернуть производство этих систем в требуемых объёмах. Ситуация усугубляется большим расходом ракет-перехватчиков в войне США против Ирана.
Вопрос срочного укрепления ПВО для Киева – перезрел. Если ранее критическая нехватка ракет-перехватчиков привела к массовому уничтожению значимых военных объектов в Киеве, то сейчас это обернулось нарастающим и методичным поражением ВС России портовой инфраструктуры Украины.
Накануне поездки в Британию Зеленский в интервью телеканалу "Скай ньюс" признал очевидное: "запуск украинского производства ракет-перехватчиков для зенитного ракетного комплекса "Пэтриот" и европейской антибаллистической системы не произойдет быстро". Правда, он объяснил это некими "бюрократическими процедурами", но дело не в этом, а в технологической и промышленной отсталости Украины, усугубленной разрушениями остатков высокотехнологичного производства в результате войны.
Другим направлением обсуждений в Лондоне вполне может стать помощь Запада в решении второй главной задачи Киева - усиление мобилизации. В том же интервью накануне поездки в Лондон, Зеленский сообщил, что поставил это задание новому руководству Минобороны и главкому украинских вооружённых формирований.
Чтобы взбодрить европейских, но, прежде всего, британских кураторов, Зеленский пугает их какой-то мобилизацией в России "с дополнительными 500 тысячами российских военных".
Для Киева проблема мобилизации на данный момент удовлетворительно может быть решена только одним путём – резким увеличением денежных выплат, поскольку идейные добровольцы на Украине давно кончились. Но на это денег нет и пока не предвидится.
Причём, даже эта мера уже не даст нужного Киеву притока мобилизованных, поскольку основная масса добровольцев "за деньги" почти закончилась, а те, что ещё остались направляются в наиболее отборные штурмовые подразделения. Основная масса пехотных украинских частей на передовой, держащих оборону, по-прежнему испытывают сильную нехватку личного состава.
Любое усиление мобилизации без поднятия, причём, в разы, денежного довольствия обернётся той же бусификацией, сопровождаемой учащением массовых бунтов, наподобие недавнего львовского и запредельным дезертирством, когда порядка половины бусифицированных не достигает передовой.
В этой связи не исключено, что Зеленский будет просить в Британии и в США дополнительных денег на выплаты мобилизуемым.
Ещё один вопрос, который традиционно курирует Британия – противодействие России на Чёрном море.
Во время визита Зеленский и Бернэм встретились с более чем 200 украинскими боевиками, которые провели последние три недели в Великобритании, где участвовали в учениях "по укреплению боеспособности и противоминной защиты в Чёрном море".
Под этими эвфемизмами могут подразумеваться действия безэкипажных катеров и, возможно, морских диверсионных групп. По многим косвенным свидетельствам укрСМИ, Киев время от времени возвращается к идее высадки морского десанта на Кинбурнскую косу в Крыму.
Обращает на себя внимание, что в отчётах о встрече британские СМИ упомянули, что новые договорённости с Киевом согласованы с соглашением о 100-летнем партнёрстве, которое было подписано между сторонами в январе 2025 года.
В этом соглашении обозначено укрепление военного сотрудничества в области "безопасности" на море в целом и, конкретно, в рамках "усиления безопасности в Балтийском, Чёрном и Азовском морях". Это очевидным образом выводит риски и угрозы для России со стороны Британии далеко за пределы текущей СВО, если, конечно, по её итогам сохранится прозападная ориентация Украины.
В целом, вся эта американо-британская возня похожа на новую попытку Запада получить от России передышку и уйти от приближающегося поражения Украины в войне на истощение, а тем временем решить срочные вопросы ПВО, мобилизации и восстановления критической инфраструктуры.
И это свидетельствует о необходимости для России продолжать изоляцию Украины по всем направлениям, закрывая возможные лазейки на водных и сухопутных торговых маршрутах, ликвидируя всю инфраструктуру для завоза и распределения по Украине горюче-смазочных материалов.
На данный момент полной блокады черноморских портов Украины ещё нет. На Украине считают, что критические проблемы появятся в ситуации продолжения имеющихся трудностей в течении ближайших четырёх месяцев. Очевидно, что ВС РФ продолжат работу по украинским портам и судоходству.
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УкраинаРоссияКиевВладимир ЗеленскийДональд ТрампСтив УиткоффЕСМинобороныЭксклюзив
 
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