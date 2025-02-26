Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО - 26.02.2025 Украина.ру
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Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО
Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО - 26.02.2025 Украина.ру
Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО
США воздержались от участия в совместном заявлении стран - членов Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающем действия России на Украине. Об этом 26 февраля написало издание Reuters со ссылкой на собственные неназванные источники
2025-02-26T17:26
2025-02-26T17:26
новости
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украина
василий небензя
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оон
вто
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Накануне Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Вашингтон ее не подписал, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.Позднее Совбез ООН одобрил и американскую резолюцию, ее поддержали Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся - Великобритания и Франция. Интересно, что в этом году США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского западного проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Москва рассматривает предложенную США резолюцию как "здравомыслящую инициативу", а в Госдуме РФ назвали принятие Совбезом ООН резолюции США, где Россию не обвиняют во всех смертных грехах, "нокдауном" для Украины.Помимо этого, в конце прошлой недели Вашингтон объявил о намерении выйти из состава ООН и прекратить финансировать организацию. Примерно в то же время стало известно, что власти США выступили против использования формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике "Большой семерки". А еще раньше Bloomberg написал, что заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США, а сам американский лидер Дональд Трамп выступил за возврат России в "Семерку" и превращение клуба в "Большую восьмерку". И многие эксперты считают, что все это демонстрирует очевидный факт: Риторика сходит с антироссийских "рельсов".Журналисты издания Украина.ру уточнили у члена Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперта по международным вопросам Максима Бардина, действительно ли последние события сигнализируют о том, в отношениях двух стран подул теплый ветер или ледяной шторм еще впереди?"Конечно, это теплый ветер перемен. Более того, уже можно говорить о том, что в отношениях России и США свершилась самая настоящая революция", - заявил эксперт.Он пояснил, что еще четыре года назад - в 2021 году администрация Байдена по непубличным каналам выдвигала ультиматум России: американцы настаивали на смене власти в России. Затем последовала дипломатическая война, в рамках которой не только закрылись дипмиссии, но также Вашингтон притянул к конфликту Международный уголовный суд (МУС).О том, какие сигналы продемонстрировал Вашингтон Организации Объединенных наций, рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в материале США и Россия по одну сторону, теперь всё пойдёт по другому сценарию: необычная годовщина СВО в ООН.
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Марина Полякова
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Украина.ру
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, сша, россия, украина, василий небензя, дональд трамп, оон, вто, reuters, g7, эксклюзив
Новости, США, Россия, Украина, Василий Небензя, Дональд Трамп, ООН, ВТО, Reuters, G7, Эксклюзив

Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО

17:26 26.02.2025
 
© AP / Susan Walsh
- РИА Новости, 1920, 26.02.2025
© AP / Susan Walsh
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Полякова
автор Украина.ру
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Анна
Черкасова
автор издания Украина.ру
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США воздержались от участия в совместном заявлении стран - членов Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающем действия России на Украине. Об этом 26 февраля написало издание Reuters со ссылкой на собственные неназванные источники
Накануне Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Вашингтон ее не подписал, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.
Позднее Совбез ООН одобрил и американскую резолюцию, ее поддержали Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся - Великобритания и Франция. Интересно, что в этом году США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского западного проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.
Глава МИД РФ С. Лавров принял участие в заседании СБ ООН по Украине
Вчера, 10:08
Отклонив все поправки: СБ ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине. О чем идет речьСовет безопасности ООН одобрил предложенную США резолюцию по Украине, отклонив все поправки. За проголосовали десять стран, в том числе Россия, КНР и США, еще пять воздержались. Против не высказалась ни одна страна. Об этом 25 января сообщило агентство РИА Новости
Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Москва рассматривает предложенную США резолюцию как "здравомыслящую инициативу", а в Госдуме РФ назвали принятие Совбезом ООН резолюции США, где Россию не обвиняют во всех смертных грехах, "нокдауном" для Украины.
Помимо этого, в конце прошлой недели Вашингтон объявил о намерении выйти из состава ООН и прекратить финансировать организацию. Примерно в то же время стало известно, что власти США выступили против использования формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике "Большой семерки". А еще раньше Bloomberg написал, что заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США, а сам американский лидер Дональд Трамп выступил за возврат России в "Семерку" и превращение клуба в "Большую восьмерку". И многие эксперты считают, что все это демонстрирует очевидный факт: Риторика сходит с антироссийских "рельсов".
Журналисты издания Украина.ру уточнили у члена Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперта по международным вопросам Максима Бардина, действительно ли последние события сигнализируют о том, в отношениях двух стран подул теплый ветер или ледяной шторм еще впереди?
"Конечно, это теплый ветер перемен. Более того, уже можно говорить о том, что в отношениях России и США свершилась самая настоящая революция", - заявил эксперт.
Он пояснил, что еще четыре года назад - в 2021 году администрация Байдена по непубличным каналам выдвигала ультиматум России: американцы настаивали на смене власти в России. Затем последовала дипломатическая война, в рамках которой не только закрылись дипмиссии, но также Вашингтон притянул к конфликту Международный уголовный суд (МУС).
"Причем, именно США шли на эскалацию политического конфликта. И вот настали другие времена. Состоялась встреча в Саудовской Аравии, а президенты России и США публично обсуждают возможность реализации совместных проектов в области экономики и природопользования. США меняют свой подход в отношении России при голосовании в ООН. Это прорыв! Это революция! Будет ли потом ледяной шторм? Может быть и будет. Ведь революция совсем не означает того, что за ней не может последовать и контрреволюция. Но сегодня тот момент, когда наступила революция в отношениях США и России. И этот факт можно зафиксировать", - подчеркнул Бардин.
О том, какие сигналы продемонстрировал Вашингтон Организации Объединенных наций, рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в материале США и Россия по одну сторону, теперь всё пойдёт по другому сценарию: необычная годовщина СВО в ООН.
 
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