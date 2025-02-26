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Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО

Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО - 26.02.2025 Украина.ру

Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО

США воздержались от участия в совместном заявлении стран - членов Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающем действия России на Украине. Об этом 26 февраля написало издание Reuters со ссылкой на собственные неназванные источники

2025-02-26T17:26

2025-02-26T17:26

2025-02-26T17:26

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Накануне Генассамблея ООН приняла антироссийскую резолюцию по Украине. Вашингтон ее не подписал, предложив свой нейтральный документ, в котором американская сторона не возлагает на Россию вину за начало конфликта на Украине.Позднее Совбез ООН одобрил и американскую резолюцию, ее поддержали Россия, США и Китай. Среди воздержавшихся - Великобритания и Франция. Интересно, что в этом году США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского западного проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине.Постпред РФ при ООН Василий Небензя отметил, что Москва рассматривает предложенную США резолюцию как "здравомыслящую инициативу", а в Госдуме РФ назвали принятие Совбезом ООН резолюции США, где Россию не обвиняют во всех смертных грехах, "нокдауном" для Украины.Помимо этого, в конце прошлой недели Вашингтон объявил о намерении выйти из состава ООН и прекратить финансировать организацию. Примерно в то же время стало известно, что власти США выступили против использования формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике "Большой семерки". А еще раньше Bloomberg написал, что заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США, а сам американский лидер Дональд Трамп выступил за возврат России в "Семерку" и превращение клуба в "Большую восьмерку". И многие эксперты считают, что все это демонстрирует очевидный факт: Риторика сходит с антироссийских "рельсов".Журналисты издания Украина.ру уточнили у члена Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперта по международным вопросам Максима Бардина, действительно ли последние события сигнализируют о том, в отношениях двух стран подул теплый ветер или ледяной шторм еще впереди?"Конечно, это теплый ветер перемен. Более того, уже можно говорить о том, что в отношениях России и США свершилась самая настоящая революция", - заявил эксперт.Он пояснил, что еще четыре года назад - в 2021 году администрация Байдена по непубличным каналам выдвигала ультиматум России: американцы настаивали на смене власти в России. Затем последовала дипломатическая война, в рамках которой не только закрылись дипмиссии, но также Вашингтон притянул к конфликту Международный уголовный суд (МУС).О том, какие сигналы продемонстрировал Вашингтон Организации Объединенных наций, рассказала автор издания Украина.ру Евгения Кондакова в материале США и Россия по одну сторону, теперь всё пойдёт по другому сценарию: необычная годовщина СВО в ООН.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Марина Полякова

новости, сша, россия, украина, василий небензя, дональд трамп, оон, вто, reuters, g7, эксклюзив