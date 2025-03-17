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США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России

США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России - 17.03.2025 Украина.ру

США тайно уведомили ЕС о выходе из группы, ведущей расследования против России

Минюст США предупредил европейских чиновников, что Вашингтон выходит из международной группы, ведущей расследования, в том числе, в отношении руководства России в контексте конфликта на Украине. Об этом 17 марта сообщила американская газета New York Times со ссылкой на анонимные источники

2025-03-17T10:01

2025-03-17T10:01

2025-03-17T10:01

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Журналисты New York Times уточнили, что такое решение власти США приняли из-за необходимости перераспределить ресурсы. По данным издания, администрация американского президента Дональда Трампа также сокращает деятельность команды минюста, которая сотрудничает с прокурорами и правоохранителями Украины.Журналисты отметили также, что официально о решении администрации Трампа будет объявлено 17 марта в письме членам Евроюста.Ранее США также впервые воздержались от участия в совместном заявлении стран - членов Всемирной торговой организации (ВТО), осуждающем действия России на Украине. Также Вашингтон объявил о намерении выйти из состава ООН и прекратить финансировать организацию. Помимо этого, власти США выступили против использования формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике "Большой семерки". А еще раньше Bloomberg написал, что заявление G7 по Украине не согласовано из-за противодействия США, а сам американский лидер выступил за возврат России в "Семерку" и превращение клуба в "Большую восьмерку". И многие эксперты считают, что все это демонстрирует очевидный факт: Риторика сходит с антироссийских "рельсов".Ранее в комментарии изданию Украина.ру член Высшего совета организации "Сильная Россия", эксперт по международным вопросам Максим Бардин отметил, что все эти шаги США свидетельствуют о явном потеплении в отношении двух стран."Конечно, это теплый ветер перемен. Более того, уже можно говорить о том, что в отношениях России и США свершилась самая настоящая революция", - заявил эксперт.Бардин пояснил, что еще четыре года назад - в 2021 году администрация экс главы США Джо Байдена по непубличным каналам выдвигала ультиматум России: американцы настаивали на смене власти в России. Затем последовала дипломатическая война, в рамках которой не только закрылись дипмиссии, но также Вашингтон притянул к конфликту Международный уголовный суд (МУС)."Причем, именно США шли на эскалацию политического конфликта. И вот настали другие времена. Состоялась встреча в Саудовской Аравии, а президенты России и США публично обсуждают возможность реализации совместных проектов в области экономики и природопользования. США меняют свой подход в отношении России при голосовании в ООН. Это прорыв! Это революция! Будет ли потом ледяной шторм? Может быть и будет. Ведь революция совсем не означает того, что за ней не может последовать и контрреволюция. Но сегодня тот момент, когда наступила революция в отношениях США и России. И этот факт можно зафиксировать", - подчеркнул Бардин.Подробнее - в материале авторов издания Украина.ру Анны Черкасовой и Марины Поляковой Теплый ветер перемен или ледяной шторм? Что стоит за туманом политики Трампа на примере его "нет" ВТО.

https://ukraina.ru/20250317/1061839261.html

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