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Ты голос можешь не иметь, но финансировать обязан: сенаторы Трампа предложили ему попрощаться с ООН

Ты голос можешь не иметь, но финансировать обязан: сенаторы Трампа предложили ему попрощаться с ООН - 21.02.2025 Украина.ру

Ты голос можешь не иметь, но финансировать обязан: сенаторы Трампа предложили ему попрощаться с ООН

Сенаторы-республиканцы внесли законопроект о полном выходе США из состава ООН. Это следует из соответствующего документа, опубликованного на сайте одного из его авторов Майка Ли

2025-02-21T11:10

2025-02-21T11:10

2025-02-21T11:10

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В документе также говорится о том, что Вашингтону нужно прекратить финансировать ООН и ее агентства, отказаться от участия страны в миротворческих миссиях ООН и запретить повторное вступление США в организацию без одобрения сената.Сенатор Ли пояснил свою позицию в комментарии телеканалу Fox, что организация стала "платформой для тиранов", через которую "нападают на США и их союзников".В начале февраля президент США Дональд Трамп подписал указ о переоценке участия своей страны в ООН, мотивировав это тем, что организацией плохо управляют, и свою функцию она не выполняет.Чуть раньше новый президент США также подписал указы о выходе страны из ВОЗ, Совета ООН по правам человека, а также стало известно о начале ускоренного расследования деятельности ЮНЕСКО в части пропаганды "антиамериканских настроений" и "предвзятости в отношении Израиля".Интересно, что в этом году США впервые с начала спецоперации не стали соавторами антироссийского западного проекта резолюции Генассамблеи ООН по Украине. В соответствующем документе, который подготовили Великобритания, Франция, Германия, страны Прибалтики и другие представители западного мира, говорится, что от Москвы требуют "немедленно" и "безоговорочно" вывести войска с Украины. При этом подписи Вашингтона в резолюции нет.Также накануне стало известно, что Вашингтон выступил против использования формулировки "агрессор" в отношении России в новом коммюнике "Большой семерки".А ранее президент США выступил за возврат России в G7 и превращение клуба в "Большую восьмерку". Однако в Кремле ответили, что Москва в этом мало заинтересована.Эксперты отмечают, что те перемены, который сейчас демонстрирует Вашингтон свидетельствуют о постепенном уходе страны от антироссийской позиции. Подробности здесь: Риторика сходит с антироссийских "рельсов": США отказались называть Россию "агрессором".

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