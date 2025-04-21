"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области - 21.04.2025 Украина.ру
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"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области
"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области - 21.04.2025 Украина.ру
"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области
Реестр "Белая книга" пополнен ещё одним объектом культурного наследия, пострадавшим от действий украинской армии в Курской области. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн
2025-04-21T16:19
2025-04-21T16:19
новости
курская область
россия
суджа
хинштейн
вооруженные силы украины
храм
военные преступления
разрушения
культурное наследие
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"На прошлой неделе направлено заявление о повреждении ещё одного ОКН в Судже — здание, входящее в ансамбль Троицко-Вознесенской церкви. В реестр "Белая книга", таким образом, уже входит 58 объектов", - сообщил Хинштейн на заседании регионального правительства.Он также заявил, что считает правильным начать формирование отдельного реестра пострадавших храмов.Также среди приоритетных тем заседания правительства области с участием врио губернатора значится ремонт памятников."Более 380 объектов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, уже находятся в работе. Напоминаем, что после завершения ремонта муниципалитетам необходимо будет представить отчёт — эту работу мы проводим при беспрецедентной поддержке всех регионов страны, и нам важно показать результаты этой помощи!", - подчеркнул Хинштейн.Кроме того, в полдень пятницы 25 апреля состоится самая масштабная акция, посвящённая Великой Отечественной войне – "Диктант Победы". Хинштейн призвал всех обязательно поучаствовать в этом мероприятии, которое в нынешнему году пройдёт ещё более масштабно, чем было раньше.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.В марте сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области Ранее на эту тему: Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
https://ukraina.ru/20250316/1061827170.html
курская область
россия
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452
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Новости
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Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
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новости, курская область, россия, суджа, хинштейн, вооруженные силы украины, храм, военные преступления, разрушения, культурное наследие, кто
Новости, Курская область, Россия, Суджа, Хинштейн, Вооруженные силы Украины, храм, Военные преступления, разрушения, культурное наследие, КТО

"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области

16:19 21.04.2025
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Военнослужащие отряда Т Добровольческого корпуса в Курской области - РИА Новости, 1920, 21.04.2025
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Реестр "Белая книга" пополнен ещё одним объектом культурного наследия, пострадавшим от действий украинской армии в Курской области. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн
"На прошлой неделе направлено заявление о повреждении ещё одного ОКН в Судже — здание, входящее в ансамбль Троицко-Вознесенской церкви. В реестр "Белая книга", таким образом, уже входит 58 объектов", - сообщил Хинштейн на заседании регионального правительства.
Он также заявил, что считает правильным начать формирование отдельного реестра пострадавших храмов.
Также среди приоритетных тем заседания правительства области с участием врио губернатора значится ремонт памятников.
"Более 380 объектов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, уже находятся в работе. Напоминаем, что после завершения ремонта муниципалитетам необходимо будет представить отчёт — эту работу мы проводим при беспрецедентной поддержке всех регионов страны, и нам важно показать результаты этой помощи!", - подчеркнул Хинштейн.
Кроме того, в полдень пятницы 25 апреля состоится самая масштабная акция, посвящённая Великой Отечественной войне – "Диктант Победы". Хинштейн призвал всех обязательно поучаствовать в этом мероприятии, которое в нынешнему году пройдёт ещё более масштабно, чем было раньше.
Российские военные в освобожденной Судже - РИА Новости, 1920, 16.03.2025
16 марта, 09:13
ВСУ в Судже уничтожили музей и убили его сотрудницу – новое дело СК РФПо факту обстрела краеведческого музея в городе Судже Курской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает СК РФ
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
В марте сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
Ранее на эту тему: Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ
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16:23Военный эксперт Сергей Сазонов: Если ВС РФ выбьют ВСУ из Юнаковки, Сумы могут стать городом-призраком
16:19"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области
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