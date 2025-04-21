https://ukraina.ru/20250421/belaya-kniga-popolnilas-esch-odnim-obektom-kultury-kurskoy-oblasti-1062659399.html

"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области

"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области - 21.04.2025 Украина.ру

"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области

Реестр "Белая книга" пополнен ещё одним объектом культурного наследия, пострадавшим от действий украинской армии в Курской области. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн

2025-04-21T16:19

2025-04-21T16:19

2025-04-21T16:19

новости

курская область

россия

суджа

хинштейн

вооруженные силы украины

храм

военные преступления

разрушения

культурное наследие

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"На прошлой неделе направлено заявление о повреждении ещё одного ОКН в Судже — здание, входящее в ансамбль Троицко-Вознесенской церкви. В реестр "Белая книга", таким образом, уже входит 58 объектов", - сообщил Хинштейн на заседании регионального правительства.Он также заявил, что считает правильным начать формирование отдельного реестра пострадавших храмов.Также среди приоритетных тем заседания правительства области с участием врио губернатора значится ремонт памятников."Более 380 объектов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, уже находятся в работе. Напоминаем, что после завершения ремонта муниципалитетам необходимо будет представить отчёт — эту работу мы проводим при беспрецедентной поддержке всех регионов страны, и нам важно показать результаты этой помощи!", - подчеркнул Хинштейн.Кроме того, в полдень пятницы 25 апреля состоится самая масштабная акция, посвящённая Великой Отечественной войне – "Диктант Победы". Хинштейн призвал всех обязательно поучаствовать в этом мероприятии, которое в нынешнему году пройдёт ещё более масштабно, чем было раньше.Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.В марте сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области Ранее на эту тему: Хинштейн: в Курской области 48 объектов и 548 памятников археологии пострадали от действий ВСУ

https://ukraina.ru/20250316/1061827170.html

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новости, курская область, россия, суджа, хинштейн, вооруженные силы украины, храм, военные преступления, разрушения, культурное наследие, кто