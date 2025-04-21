"Белая книга" пополнилась ещё одним объектом культуры Курской области
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкВоеннослужащие отряда "Т" Добровольческого корпуса в Курской области
Реестр "Белая книга" пополнен ещё одним объектом культурного наследия, пострадавшим от действий украинской армии в Курской области. Об этом 21 апреля на заседании правительства региона заявил врио губернатора Александр Хинштейн
"На прошлой неделе направлено заявление о повреждении ещё одного ОКН в Судже — здание, входящее в ансамбль Троицко-Вознесенской церкви. В реестр "Белая книга", таким образом, уже входит 58 объектов", - сообщил Хинштейн на заседании регионального правительства.
Он также заявил, что считает правильным начать формирование отдельного реестра пострадавших храмов.
Также среди приоритетных тем заседания правительства области с участием врио губернатора значится ремонт памятников.
"Более 380 объектов, посвящённых событиям Великой Отечественной войны, уже находятся в работе. Напоминаем, что после завершения ремонта муниципалитетам необходимо будет представить отчёт — эту работу мы проводим при беспрецедентной поддержке всех регионов страны, и нам важно показать результаты этой помощи!", - подчеркнул Хинштейн.
Кроме того, в полдень пятницы 25 апреля состоится самая масштабная акция, посвящённая Великой Отечественной войне – "Диктант Победы". Хинштейн призвал всех обязательно поучаствовать в этом мероприятии, которое в нынешнему году пройдёт ещё более масштабно, чем было раньше.
Ранее по факту вторжения ВСУ в Курскую область, начавшегося утром 6 августа, СК РФ возбудил уголовное дело. Государства-члены НАТО одобрили захват украинской армией территории Российской Федерации и нанесение ударов по ней западным оружием.
В Курской и Белгородской областях объявлена чрезвычайная ситуация федерального характера. В Белгородской, Брянской и Курской областях введён режим контртеррористической операции (КТО). Власти регионов заняты восстановительными работами и помогают лишившимся крова жителям с временным жильём. Также пострадавшие получают гуманитарную помощь от властей, волонтёров и общественных организаций.
В марте сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по факту обстрела ВСУ храма XIX века в Курской области
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