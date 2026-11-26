https://ukraina.ru/20261126/levyy-bereg-v-karty-proigrali-v-dnepropetrovske-nastupil-blekaut-i-propala-mobilnaya-svyaz-1084749041.html

"Левый берег в карты проиграли": в Днепропетровске наступил блэкаут и пропала мобильная связь

"Левый берег в карты проиграли": в Днепропетровске наступил блэкаут и пропала мобильная связь - 26.11.2026 Украина.ру

"Левый берег в карты проиграли": в Днепропетровске наступил блэкаут и пропала мобильная связь

Днепропетровск оказался в состоянии полного блэкаута, из-за чего в городе отключена даже критическая инфраструктура и начались серьезные сбои мобильной связи, рассказал в своем видео местный блогер

2026-11-26T11:21

2026-11-26T11:21

2026-11-26T11:23

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По словам жителя города, на улицах работает только несколько светофоров, а левобережная часть Днепра фактически превратилась в "отдельное государство" — автор ролика с иронией предположил, что ее "кто-то в карты проиграл". Горожане остаются без электричества уже вторые сутки, а в некоторых районах света нет третий день подряд, начиная с обеда воскресенья. Накануне двум группам потребителей подали напряжение всего на два часа, за которые люди не успели ни приготовить еду, ни постирать вещи, ни зарядить технику.Помимо отсутствия электроэнергии, в городе наблюдаются сильные перебои с сотовой связью — дозвониться до кого-либо стало крайне затруднительно.Сложившуюся обстановку накануне вечером комментировал и Владимир Зеленский, признавая, что именно в Днепропетровске сейчас фиксируется наиболее тяжелая ситуация с энергоснабжением. На фоне затяжных отключений местные жители уже начали выходить на улицы и перекрывать дорогиПодробнее о проблемах украинских городов - в материале Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды в дзен-канале Украина.ру.

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новости, днепр, днепропетровск, одесса, владимир зеленский