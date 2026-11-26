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"Левый берег в карты проиграли": в Днепропетровске наступил блэкаут и пропала мобильная связь
"Левый берег в карты проиграли": в Днепропетровске наступил блэкаут и пропала мобильная связь - 26.11.2026 Украина.ру
"Левый берег в карты проиграли": в Днепропетровске наступил блэкаут и пропала мобильная связь
Днепропетровск оказался в состоянии полного блэкаута, из-за чего в городе отключена даже критическая инфраструктура и начались серьезные сбои мобильной связи, рассказал в своем видео местный блогер
2026-11-26T11:21
2026-11-26T11:21
2026-11-26T11:23
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По словам жителя города, на улицах работает только несколько светофоров, а левобережная часть Днепра фактически превратилась в "отдельное государство" — автор ролика с иронией предположил, что ее "кто-то в карты проиграл". Горожане остаются без электричества уже вторые сутки, а в некоторых районах света нет третий день подряд, начиная с обеда воскресенья. Накануне двум группам потребителей подали напряжение всего на два часа, за которые люди не успели ни приготовить еду, ни постирать вещи, ни зарядить технику.Помимо отсутствия электроэнергии, в городе наблюдаются сильные перебои с сотовой связью — дозвониться до кого-либо стало крайне затруднительно.Сложившуюся обстановку накануне вечером комментировал и Владимир Зеленский, признавая, что именно в Днепропетровске сейчас фиксируется наиболее тяжелая ситуация с энергоснабжением. На фоне затяжных отключений местные жители уже начали выходить на улицы и перекрывать дорогиПодробнее о проблемах украинских городов - в материале Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды в дзен-канале Украина.ру.
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новости, днепр, днепропетровск, одесса, владимир зеленский
"Левый берег в карты проиграли": в Днепропетровске наступил блэкаут и пропала мобильная связь
11:21 26.11.2026 (обновлено: 11:23 26.11.2026)
Днепропетровск оказался в состоянии полного блэкаута, из-за чего в городе отключена даже критическая инфраструктура и начались серьезные сбои мобильной связи, рассказал в своем видео местный блогер
По словам жителя города, на улицах работает только несколько светофоров, а левобережная часть Днепра фактически превратилась в "отдельное государство" — автор ролика с иронией предположил, что ее "кто-то в карты проиграл".
Горожане остаются без электричества уже вторые сутки, а в некоторых районах света нет третий день подряд, начиная с обеда воскресенья.
Накануне двум группам потребителей подали напряжение всего на два часа, за которые люди не успели ни приготовить еду, ни постирать вещи, ни зарядить технику.
Помимо отсутствия электроэнергии, в городе наблюдаются сильные перебои с сотовой связью — дозвониться до кого-либо стало крайне затруднительно.
Сложившуюся обстановку накануне вечером комментировал и Владимир Зеленский, признавая, что именно в Днепропетровске сейчас фиксируется наиболее тяжелая ситуация с энергоснабжением. На фоне затяжных отключений местные жители уже начали выходить на улицы и перекрывать дороги
Подробнее о проблемах украинских городов - в материале Коллапс в Одессе: город остался без света, тепла и воды в дзен-канале Украина.ру.