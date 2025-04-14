https://ukraina.ru/20250414/ukhod-amerikantsev-iz-zheshuva-leonkov-rasskazal-kak-tramp-perekladyvaet-na-evropu-obespechenie-ukrainy-1062500285.html

Уход американцев из Жешува: Леонков рассказал, как Трамп перекладывает на Европу обеспечение Украины

Уход американцев из Жешува: Леонков рассказал, как Трамп перекладывает на Европу обеспечение Украины - 14.04.2025 Украина.ру

Уход американцев из Жешува: Леонков рассказал, как Трамп перекладывает на Европу обеспечение Украины

Что касается присутствия американских войск в Европе, то после начала СВО там насчитывалось более 100 тысяч штыков. Сейчас США постепенно пытаются уходить из Европы, перекладывая на нее ответственность за логистику для Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-04-14T03:30

2025-04-14T03:30

2025-04-14T03:30

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Ранее стало известно, что США решили вывести свои подразделения и военную технику из логистического хаба в Жешув-Ясенке (международный аэропорт, расположенный в Подкарпатском воеводстве (Польша). – Ред.), где велась работа по координации военной помощи Украине.США последовательно перекладывают за происходящее на Европейском ТВД на сами страны Европы по принципу "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих", считает эксперт. А эти "утопающие" говорят американцам: "Вы далеко не уходите, но мы сами справимся. Мы за войну до последнего украинца". Вот такое странное у них поведение, добавил Леонков.Что касается присутствия американских войск в Европе, то до начала СВО там насчитывалось около 65 тысяч штыков. После СВО эта цифра превысила 100 тысяч, отметил он."И в связи с тем, что Трамп сейчас выступает в роли миротворца и пытается найти контакты с Россией (и по Украине, и по глобальной безопасности), он делает определенные шаги, которые приносят пользу в том числе американскому бюджету", – подчеркнул Леонков.Он напомнил, что во время первого своего президентства Трамп хотел вывести войска из Афганистана. Вот и сейчас президент США постепенно пытается уходить из Европы, перекладывая на нее ответственность за логистику для Украины, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО и переговоров – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.

https://ukraina.ru/20250409/gips-snimayut-klient-uezzhaet-v-polshe-panika-v-svyazi-s-ukhodom-voysk-ssha-iz-zheshuva-1062394717.html

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