Уход американцев из Жешува: Леонков рассказал, как Трамп перекладывает на Европу обеспечение Украины - 14.04.2025 Украина.ру
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Уход американцев из Жешува: Леонков рассказал, как Трамп перекладывает на Европу обеспечение Украины
Уход американцев из Жешува: Леонков рассказал, как Трамп перекладывает на Европу обеспечение Украины - 14.04.2025 Украина.ру
Уход американцев из Жешува: Леонков рассказал, как Трамп перекладывает на Европу обеспечение Украины
Что касается присутствия американских войск в Европе, то после начала СВО там насчитывалось более 100 тысяч штыков. Сейчас США постепенно пытаются уходить из Европы, перекладывая на нее ответственность за логистику для Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
2025-04-14T03:30
2025-04-14T03:30
новости
европа
украина
сша
дональд трамп
президент сша
логистика
поставки
европейцы
война
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Ранее стало известно, что США решили вывести свои подразделения и военную технику из логистического хаба в Жешув-Ясенке (международный аэропорт, расположенный в Подкарпатском воеводстве (Польша). – Ред.), где велась работа по координации военной помощи Украине.США последовательно перекладывают за происходящее на Европейском ТВД на сами страны Европы по принципу "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих", считает эксперт. А эти "утопающие" говорят американцам: "Вы далеко не уходите, но мы сами справимся. Мы за войну до последнего украинца". Вот такое странное у них поведение, добавил Леонков.Что касается присутствия американских войск в Европе, то до начала СВО там насчитывалось около 65 тысяч штыков. После СВО эта цифра превысила 100 тысяч, отметил он."И в связи с тем, что Трамп сейчас выступает в роли миротворца и пытается найти контакты с Россией (и по Украине, и по глобальной безопасности), он делает определенные шаги, которые приносят пользу в том числе американскому бюджету", – подчеркнул Леонков.Он напомнил, что во время первого своего президентства Трамп хотел вывести войска из Афганистана. Вот и сейчас президент США постепенно пытается уходить из Европы, перекладывая на нее ответственность за логистику для Украины, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО и переговоров – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.
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Новости
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новости, европа, украина, сша, дональд трамп, президент сша, логистика, поставки, европейцы, война, война на украине, сво, спецоперация, афганистан
Новости, Европа, Украина, США, Дональд Трамп, президент США, логистика, поставки, европейцы, война, война на Украине, СВО, Спецоперация, Афганистан

Уход американцев из Жешува: Леонков рассказал, как Трамп перекладывает на Европу обеспечение Украины

03:30 14.04.2025
 
© РИА Новости . Стрингер / Перейти в фотобанкВ Польше размещен батальон НАТО
В Польше размещен батальон НАТО - РИА Новости, 1920, 14.04.2025
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Что касается присутствия американских войск в Европе, то после начала СВО там насчитывалось более 100 тысяч штыков. Сейчас США постепенно пытаются уходить из Европы, перекладывая на нее ответственность за логистику для Украины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее стало известно, что США решили вывести свои подразделения и военную технику из логистического хаба в Жешув-Ясенке (международный аэропорт, расположенный в Подкарпатском воеводстве (Польша). – Ред.), где велась работа по координации военной помощи Украине.
США последовательно перекладывают за происходящее на Европейском ТВД на сами страны Европы по принципу "Спасение утопающих – дело рук самих утопающих", считает эксперт.
А эти "утопающие" говорят американцам: "Вы далеко не уходите, но мы сами справимся. Мы за войну до последнего украинца". Вот такое странное у них поведение, добавил Леонков.
Что касается присутствия американских войск в Европе, то до начала СВО там насчитывалось около 65 тысяч штыков. После СВО эта цифра превысила 100 тысяч, отметил он.
"И в связи с тем, что Трамп сейчас выступает в роли миротворца и пытается найти контакты с Россией (и по Украине, и по глобальной безопасности), он делает определенные шаги, которые приносят пользу в том числе американскому бюджету", – подчеркнул Леонков.
Он напомнил, что во время первого своего президентства Трамп хотел вывести войска из Афганистана. Вот и сейчас президент США постепенно пытается уходить из Европы, перекладывая на нее ответственность за логистику для Украины, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО и переговоров – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.
9 апреля, 04:50
"Гипс снимают, клиент уезжает…" В Польше паника в связи с уходом войск США из ЖешуваСША объявили о выводе своих военных с базы рядом с польским Жешувом. В Варшаве подчёркивают, что это плановый шаг, но американские СМИ сообщают о готовности Вашингтона сократить военное присутствие в Польше.
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