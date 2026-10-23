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МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США

МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США - 23.10.2026 Украина.ру

МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США

Россия считает, что лидеры России, КНР и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп на возможной встрече на полях саммита АТЭС не должны ограничивать обсуждение одной темой. Об этом со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко утром 23 октября пишет РИА Новости

2026-10-23T09:03

2026-10-23T09:03

2026-10-23T09:09

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Российский дипломат подчеркнул агентству нацеленность Москвы на то, чтобы трёхсторонняя встреча состоялась."В нашем сегодняшнем мире очень много разных вопросов, которые одинаково важны для всех трёх государств. Поэтому мы считаем, что повестка не должна ограничиваться какими-то отдельными темами, а должна включать целый набор. Будем работать над этим, чтобы она именно отражала такой подход", — сказал Руденко.Трамп ранее заявил, что ему возможная встреча на полях АТЭС прежде всего нужна для обсуждения ядерного разоружения (с подключением Китая), а не ради обсуждения украинского урегулирования.Китай же как принимающая сторона опасается, что украинская тема отвлечёт внимание от его собственной повестки.Саммит АТЭС пройдёт в Шэньчжэне 18-19 ноября. В начале октября о возможной трёхсторонней встрече сообщал помощник президента Юрий Ушаков. Однако окончательного решения о ней пока нет.Подробнее на тему так называемой "Ялты-2.0" - в материале Виктории Титовой Распилить Европу на троих: эксперты о перспективах встречи Путина, Трампа и Си.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

https://ukraina.ru/20261022/nigde-net-mesta-evropu-ne-pozvali-reshat-sudbu-ukrainy-kontinenta-i-vsego-mira--1084005064.html

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