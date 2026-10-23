МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США - 23.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261023/mid-rf-priotkryl-povestku-vozmozhnoy-vstrechi-liderov-rossii-kitaya-i-ssha-1084010663.html
МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США
МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США - 23.10.2026 Украина.ру
МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США
Россия считает, что лидеры России, КНР и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп на возможной встрече на полях саммита АТЭС не должны ограничивать обсуждение одной темой. Об этом со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко утром 23 октября пишет РИА Новости
2026-10-23T09:03
2026-10-23T09:09
украина.ру
новости
россия
мид рф
владимир путин
сша
дональд трамп
китай
си цзиньпин
атэс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/101457/01/1014570150_0:165:3054:1883_1920x0_80_0_0_759568a3d25c083f7cb2d5239d5bd880.jpg
Российский дипломат подчеркнул агентству нацеленность Москвы на то, чтобы трёхсторонняя встреча состоялась."В нашем сегодняшнем мире очень много разных вопросов, которые одинаково важны для всех трёх государств. Поэтому мы считаем, что повестка не должна ограничиваться какими-то отдельными темами, а должна включать целый набор. Будем работать над этим, чтобы она именно отражала такой подход", — сказал Руденко.Трамп ранее заявил, что ему возможная встреча на полях АТЭС прежде всего нужна для обсуждения ядерного разоружения (с подключением Китая), а не ради обсуждения украинского урегулирования.Китай же как принимающая сторона опасается, что украинская тема отвлечёт внимание от его собственной повестки.Саммит АТЭС пройдёт в Шэньчжэне 18-19 ноября. В начале октября о возможной трёхсторонней встрече сообщал помощник президента Юрий Ушаков. Однако окончательного решения о ней пока нет.Подробнее на тему так называемой "Ялты-2.0" - в материале Виктории Титовой Распилить Европу на троих: эксперты о перспективах встречи Путина, Трампа и Си.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
https://ukraina.ru/20261022/nigde-net-mesta-evropu-ne-pozvali-reshat-sudbu-ukrainy-kontinenta-i-vsego-mira--1084005064.html
россия
сша
китай
ялта
мир без границ
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/101457/01/1014570150_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_8141a9b6bd5c83072563cb424b381fb8.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, мид рф, владимир путин, сша, дональд трамп, китай, си цзиньпин, атэс, переговоры, ялта, мир без границ, международные отношения, международная политика
Украина.ру, Новости, Россия, МИД РФ, Владимир Путин, США, Дональд Трамп, Китай, Си Цзиньпин, АТЭС, переговоры, Ялта, Мир без границ, международные отношения, Международная политика

МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США

09:03 23.10.2026 (обновлено: 09:09 23.10.2026)
 
© РИА Новости . Максим Блинов / Перейти в фотобанкЗдание МИД РФ
Здание МИД РФ - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© РИА Новости . Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Россия считает, что лидеры России, КНР и США Владимир Путин, Си Цзиньпин и Дональд Трамп на возможной встрече на полях саммита АТЭС не должны ограничивать обсуждение одной темой. Об этом со ссылкой на заместителя главы МИД РФ Андрея Руденко утром 23 октября пишет РИА Новости
Российский дипломат подчеркнул агентству нацеленность Москвы на то, чтобы трёхсторонняя встреча состоялась.
"В нашем сегодняшнем мире очень много разных вопросов, которые одинаково важны для всех трёх государств. Поэтому мы считаем, что повестка не должна ограничиваться какими-то отдельными темами, а должна включать целый набор. Будем работать над этим, чтобы она именно отражала такой подход", — сказал Руденко.
Трамп ранее заявил, что ему возможная встреча на полях АТЭС прежде всего нужна для обсуждения ядерного разоружения (с подключением Китая), а не ради обсуждения украинского урегулирования.
Китай же как принимающая сторона опасается, что украинская тема отвлечёт внимание от его собственной повестки.
Саммит АТЭС пройдёт в Шэньчжэне 18-19 ноября. В начале октября о возможной трёхсторонней встрече сообщал помощник президента Юрий Ушаков. Однако окончательного решения о ней пока нет.
Подробнее на тему так называемой "Ялты-2.0" - в материале Виктории Титовой Распилить Европу на троих: эксперты о перспективах встречи Путина, Трампа и Си.
- РИА Новости, 1920, 22.10.2026
Вчера, 18:45
Нигде нет места: Европу не позвали решать судьбу Украины, континента и всего мира Европа не вписывается в активизировавшиеся переговорные процессы и теперь пытается понять, как же к ним подключиться и продемонстрировать свою значимость на геополитической арене
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияМИД РФВладимир ПутинСШАДональд ТрампКитайСи ЦзиньпинАТЭСпереговорыЯлтаМир без границмеждународные отношенияМеждународная политика
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
09:58Постпред США при НАТО: Россия и Украина близки к соглашению
09:52Колумбийские наемники по ошибке выжгли отряд украинского спецназа под Купянском
09:40Вредители! Агенты Москвы! Львовские депутаты довели Киев до истерики
09:20Охота на NASAMS и Ми-24: подробности ночных ударов ВС РФ
09:03МИД РФ "приоткрыл" повестку возможной встречи лидеров России, Китая и США
09:00Условия Москвы, провалы ВСУ, решение по Starlink. Хроника событий на утро 23 октября
08:31Почему Украину не возьмут в Евросоюз: три причины
08:20Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер
08:00"Майдан – это крик, где каждый за правду бороться привык!" Американские уши венгерского мятежа 1956 года
07:19Хамство и отчаяние: зачем Зеленский откровенно портит отношения с Трампом
06:52США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине — The Economist
06:30Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один
06:20"Начался исход жителей из Киева и Одессы": Зеленский теряет управление — мнение Ищенко
06:01ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине
05:35Европейские "смотрины": на роль переговорщика с Путиным выбрали пять кандидатов
05:31ВСУ прозевали баллистику: Кнутов о том, почему Зеленский боится и переводит стрелки на Трампа
04:50Маск снял все ограничения на спутниковую связь для Украины — Трамп
04:30"Красивое решение": Ищенко — сделка по дизелю выгодна и не ограничивает удары по Украине
04:07Возобновить трёхсторонние переговоры по Украине готовы, а там посмотрим — Путин
02:17Это не их территория, победить Россию на поле боя невозможно — Путин
Лента новостейМолния