Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер - 23.10.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261023/krupnotonnazhnye-suda-perekhodyat-pod-zaschitu-rossiyskogo-flaga--vitse-premer-1084009674.html
Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер
Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер - 23.10.2026 Украина.ру
Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер
Под российский флаг перешли несколько десятков, около сотни крупнотоннажных судов — и процесс идёт. Об этом вице-премьер России Андрей Никитин сообщил 23 октября в интервью "Комсомольской правде"
2026-10-23T08:20
2026-10-23T08:31
украина.ру
новости
россия
владимир путин
правительство
флот
суда
ес
евросоюз
русофобия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/103407/50/1034075035_0:0:1879:1057_1920x0_80_0_0_6d8c25ad67d3b694b0fa31fa88d10980.jpg
Комментируя ситуацию с продолжающимися захватами и нападениями на российские суда, Никитин напомнил заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о том, что они должны переходить под российскую юрисдикцию."И этот процесс идет... Уже несколько десятков крупных судов, уже ближе к сотне, перешли под российский флаг", — сказал вице-премьер.По линии министерства транспорта, которое он возглавлял ещё недавно, и которое продолжает курировать в новом качестве, уже предпринят ряд действий в этом направлении."Уже с момента, как проходил Петербургский форум, очень серьезное количество судов перешло из-под иностранного флага под российский. Ряд действий мы уже предприняли, нам требуется доделать еще ряд работ", — добавил Никитин.Путин в ходе пленарного заседании ПМЭФ в июне попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. В числе поставленных им задач — войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проверки российских торговых судов, которые Евросоюз называет "теневым флотом", не имеют отношения к нормам международного права, по сути являясь пиратством.Подробнее об этом - в публикации Россия атакует суда, работающие в интересах стран, провозгласивших разбой и пиратство - МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/103407/50/1034075035_28:0:1468:1080_1920x0_80_0_0_89e361df88e38785d78d0e102b13a7f5.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, новости, россия, владимир путин, правительство, флот, суда, ес, евросоюз, русофобия, антироссийские санкции, захваты, обстрелы, сергей лавров
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, правительство, флот, суда, ЕС, Евросоюз, Русофобия, антироссийские санкции, захваты, обстрелы, Сергей Лавров

Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер

08:20 23.10.2026 (обновлено: 08:31 23.10.2026)
 
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ / Перейти в фотобанкУчения Черноморского флота у побережья Крыма
Учения Черноморского флота у побережья Крыма
© Пресс-служба Черноморского флота ВМФ РФ
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Под российский флаг перешли несколько десятков, около сотни крупнотоннажных судов — и процесс идёт. Об этом вице-премьер России Андрей Никитин сообщил 23 октября в интервью "Комсомольской правде"
Комментируя ситуацию с продолжающимися захватами и нападениями на российские суда, Никитин напомнил заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о том, что они должны переходить под российскую юрисдикцию.
"И этот процесс идет... Уже несколько десятков крупных судов, уже ближе к сотне, перешли под российский флаг", — сказал вице-премьер.
По линии министерства транспорта, которое он возглавлял ещё недавно, и которое продолжает курировать в новом качестве, уже предпринят ряд действий в этом направлении.
"Уже с момента, как проходил Петербургский форум, очень серьезное количество судов перешло из-под иностранного флага под российский. Ряд действий мы уже предприняли, нам требуется доделать еще ряд работ", — добавил Никитин.
Путин в ходе пленарного заседании ПМЭФ в июне попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. В числе поставленных им задач — войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проверки российских торговых судов, которые Евросоюз называет "теневым флотом", не имеют отношения к нормам международного права, по сути являясь пиратством.
Подробнее об этом - в публикации Россия атакует суда, работающие в интересах стран, провозгласивших разбой и пиратство - МИД РФ.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руНовостиРоссияВладимир ПутинправительствофлотсудаЕСЕвросоюзРусофобияантироссийские санкциизахватыобстрелыСергей Лавров
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
08:31Почему Украину не возьмут в Евросоюз: три причины
08:20Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер
08:00"Майдан – это крик, где каждый за правду бороться привык!" Американские уши венгерского мятежа 1956 года
07:19Хамство и отчаяние: зачем Зеленский откровенно портит отношения с Трампом
06:52США продвигают новый "компромиссный" мирный план по Украине — The Economist
06:30Владимир Брутер: Европа предлагает два сценария окончания войны на Украине, но России не подходит ни один
06:20"Начался исход жителей из Киева и Одессы": Зеленский теряет управление — мнение Ищенко
06:01ПВО не справляется: какие российские ракеты бьют по объектам на Украине
05:35Европейские "смотрины": на роль переговорщика с Путиным выбрали пять кандидатов
05:31ВСУ прозевали баллистику: Кнутов о том, почему Зеленский боится и переводит стрелки на Трампа
04:50Маск снял все ограничения на спутниковую связь для Украины — Трамп
04:30"Красивое решение": Ищенко — сделка по дизелю выгодна и не ограничивает удары по Украине
04:07Возобновить трёхсторонние переговоры по Украине готовы, а там посмотрим — Путин
02:17Это не их территория, победить Россию на поле боя невозможно — Путин
20:32"Зеленский не простил": Кличко может стать последним "козлом отпущения" — Ищенко
19:53"Все на фронт! Хмара — голограмма!": Безуглая призвала к тотальной мобилизации
19:31"Украина уже не восстановится": почему утечки через контур НАТО не спасут Киев — Ищенко
19:00Федор Лукьянов: Вашингтон ломает Украину, но с Россией этот фокус не пройдет
18:45Нигде нет места: Европу не позвали решать судьбу Украины, континента и всего мира
18:42Новотроицкий: от восстановления к развитию, проект "Белые журавли". 22 октября 2026 года, вечерний эфир 53:50
Лента новостейМолния