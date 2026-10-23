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Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер
Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер - 23.10.2026 Украина.ру
Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер
Под российский флаг перешли несколько десятков, около сотни крупнотоннажных судов — и процесс идёт. Об этом вице-премьер России Андрей Никитин сообщил 23 октября в интервью "Комсомольской правде"
2026-10-23T08:20
2026-10-23T08:20
2026-10-23T08:31
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Комментируя ситуацию с продолжающимися захватами и нападениями на российские суда, Никитин напомнил заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о том, что они должны переходить под российскую юрисдикцию."И этот процесс идет... Уже несколько десятков крупных судов, уже ближе к сотне, перешли под российский флаг", — сказал вице-премьер.По линии министерства транспорта, которое он возглавлял ещё недавно, и которое продолжает курировать в новом качестве, уже предпринят ряд действий в этом направлении."Уже с момента, как проходил Петербургский форум, очень серьезное количество судов перешло из-под иностранного флага под российский. Ряд действий мы уже предприняли, нам требуется доделать еще ряд работ", — добавил Никитин.Путин в ходе пленарного заседании ПМЭФ в июне попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. В числе поставленных им задач — войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проверки российских торговых судов, которые Евросоюз называет "теневым флотом", не имеют отношения к нормам международного права, по сути являясь пиратством.Подробнее об этом - в публикации Россия атакует суда, работающие в интересах стран, провозгласивших разбой и пиратство - МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, россия, владимир путин, правительство, флот, суда, ес, евросоюз, русофобия, антироссийские санкции, захваты, обстрелы, сергей лавров
Украина.ру, Новости, Россия, Владимир Путин, правительство, флот, суда, ЕС, Евросоюз, Русофобия, антироссийские санкции, захваты, обстрелы, Сергей Лавров
Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер
08:20 23.10.2026 (обновлено: 08:31 23.10.2026)
Под российский флаг перешли несколько десятков, около сотни крупнотоннажных судов — и процесс идёт. Об этом вице-премьер России Андрей Никитин сообщил 23 октября в интервью "Комсомольской правде"
Комментируя ситуацию с продолжающимися захватами и нападениями на российские суда, Никитин напомнил заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о том, что они должны переходить под российскую юрисдикцию.
"И этот процесс идет... Уже несколько десятков крупных судов, уже ближе к сотне, перешли под российский флаг", — сказал вице-премьер.
По линии министерства транспорта, которое он возглавлял ещё недавно, и которое продолжает курировать в новом качестве, уже предпринят ряд действий в этом направлении.
"Уже с момента, как проходил Петербургский форум, очень серьезное количество судов перешло из-под иностранного флага под российский. Ряд действий мы уже предприняли, нам требуется доделать еще ряд работ", — добавил Никитин.
Путин в ходе пленарного заседании ПМЭФ в июне попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. В числе поставленных им задач — войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.
В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проверки российских торговых судов, которые Евросоюз называет "теневым флотом", не имеют отношения к нормам международного права, по сути являясь пиратством.
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