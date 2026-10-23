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Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер

Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер - 23.10.2026 Украина.ру

Крупнотоннажные суда переходят под защиту российского флага — вице-премьер

Под российский флаг перешли несколько десятков, около сотни крупнотоннажных судов — и процесс идёт. Об этом вице-премьер России Андрей Никитин сообщил 23 октября в интервью "Комсомольской правде"

2026-10-23T08:20

2026-10-23T08:20

2026-10-23T08:31

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Комментируя ситуацию с продолжающимися захватами и нападениями на российские суда, Никитин напомнил заявление президента России Владимира Путина на Петербургском международном экономическом форуме о том, что они должны переходить под российскую юрисдикцию."И этот процесс идет... Уже несколько десятков крупных судов, уже ближе к сотне, перешли под российский флаг", — сказал вице-премьер.По линии министерства транспорта, которое он возглавлял ещё недавно, и которое продолжает курировать в новом качестве, уже предпринят ряд действий в этом направлении."Уже с момента, как проходил Петербургский форум, очень серьезное количество судов перешло из-под иностранного флага под российский. Ряд действий мы уже предприняли, нам требуется доделать еще ряд работ", — добавил Никитин.Путин в ходе пленарного заседании ПМЭФ в июне попросил правительство продолжить работу по повышению привлекательности национального торгового флага. В числе поставленных им задач — войти в первую десятку стран по совокупному дедвейту торгового флота.В августе глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что проверки российских торговых судов, которые Евросоюз называет "теневым флотом", не имеют отношения к нормам международного права, по сути являясь пиратством.Подробнее об этом - в публикации Россия атакует суда, работающие в интересах стран, провозгласивших разбой и пиратство - МИД РФ.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, россия, владимир путин, правительство, флот, суда, ес, евросоюз, русофобия, антироссийские санкции, захваты, обстрелы, сергей лавров