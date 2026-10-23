https://ukraina.ru/20261023/okhota-na-nasams-i-mi-24-podrobnosti-nochnykh-udarov-vs-rf-1084011103.html

Охота на NASAMS и Ми-24: подробности ночных ударов ВС РФ

Охота на NASAMS и Ми-24: подробности ночных ударов ВС РФ - 23.10.2026 Украина.ру

Охота на NASAMS и Ми-24: подробности ночных ударов ВС РФ

Российские военные в ночь на пятницу ударили беспилотниками по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило 23 октября Министерство обороны РФ

2026-10-23T09:20

2026-10-23T09:20

2026-10-23T09:21

украина

полтавская область

вооруженные силы украины

"рубикон"

украина.ру

россия

ми-24

сво

спецоперация

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По данным ведомства, операторы ударных дронов "Герань" отдельной бригады беспилотных систем "Варяг" успешно поразили украинский вертолет Ми-24 на авиастоянке в тыловом районе. Кроме того, целями атаки стали производственный цех одного из промышленных предприятий, задействованного в интересах ВСУ, и склад с имуществом военного назначения.В Полтавской области российские военные нанесли удар по вагонному депо "Полтава". Территория объекта использовалась украинской стороной в качестве базы для хранения и проведения ремонтных работ военной техники. В Одесской области в портовой зоне Вилково целями стали два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров (БЭК), стоянки катеров, места их хранения, а также портовые сооружения, обеспечивающие подготовку БЭК к применению. Кроме прочего, ведомство заявило о поражении в море сухогруза, следовавшего в порт Одессы с военными грузами для ВСУ.В Запорожской и Днепропетровской областях операторы беспилотников "Герань-4 сикер" из подразделения "Рубикон" атаковали украинские средства противовоздушной обороны и радиолокации. Сообщается о поражении мобильных зенитных ракетных комплексов NASAMS норвежского производства в районах населенных пунктов Широкое и Башмачка, а также об уничтожении радиолокационной станции П-18 "Малахит" вблизи Котляровки.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.

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украина, полтавская область, вооруженные силы украины, "рубикон", украина.ру, россия, ми-24, сво, спецоперация