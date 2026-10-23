Охота на NASAMS и Ми-24: подробности ночных ударов ВС РФ - 23.10.2026 Украина.ру
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Охота на NASAMS и Ми-24: подробности ночных ударов ВС РФ
Охота на NASAMS и Ми-24: подробности ночных ударов ВС РФ - 23.10.2026 Украина.ру
Охота на NASAMS и Ми-24: подробности ночных ударов ВС РФ
Российские военные в ночь на пятницу ударили беспилотниками по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило 23 октября Министерство обороны РФ
2026-10-23T09:20
2026-10-23T09:21
украина
полтавская область
вооруженные силы украины
"рубикон"
украина.ру
россия
ми-24
сво
спецоперация
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По данным ведомства, операторы ударных дронов "Герань" отдельной бригады беспилотных систем "Варяг" успешно поразили украинский вертолет Ми-24 на авиастоянке в тыловом районе. Кроме того, целями атаки стали производственный цех одного из промышленных предприятий, задействованного в интересах ВСУ, и склад с имуществом военного назначения.В Полтавской области российские военные нанесли удар по вагонному депо "Полтава". Территория объекта использовалась украинской стороной в качестве базы для хранения и проведения ремонтных работ военной техники. В Одесской области в портовой зоне Вилково целями стали два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров (БЭК), стоянки катеров, места их хранения, а также портовые сооружения, обеспечивающие подготовку БЭК к применению. Кроме прочего, ведомство заявило о поражении в море сухогруза, следовавшего в порт Одессы с военными грузами для ВСУ.В Запорожской и Днепропетровской областях операторы беспилотников "Герань-4 сикер" из подразделения "Рубикон" атаковали украинские средства противовоздушной обороны и радиолокации. Сообщается о поражении мобильных зенитных ракетных комплексов NASAMS норвежского производства в районах населенных пунктов Широкое и Башмачка, а также об уничтожении радиолокационной станции П-18 "Малахит" вблизи Котляровки.О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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украина, полтавская область, вооруженные силы украины, "рубикон", украина.ру, россия, ми-24, сво, спецоперация
Украина, Полтавская область, Вооруженные силы Украины, "Рубикон", Украина.ру, Россия, Ми-24, СВО, Спецоперация

Охота на NASAMS и Ми-24: подробности ночных ударов ВС РФ

09:20 23.10.2026 (обновлено: 09:21 23.10.2026)
 
© ФотоГерань
Герань - РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© Фото
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Российские военные в ночь на пятницу ударили беспилотниками по объектам военной и транспортной инфраструктуры Украины, сообщило 23 октября Министерство обороны РФ
По данным ведомства, операторы ударных дронов "Герань" отдельной бригады беспилотных систем "Варяг" успешно поразили украинский вертолет Ми-24 на авиастоянке в тыловом районе.
Кроме того, целями атаки стали производственный цех одного из промышленных предприятий, задействованного в интересах ВСУ, и склад с имуществом военного назначения.
В Полтавской области российские военные нанесли удар по вагонному депо "Полтава". Территория объекта использовалась украинской стороной в качестве базы для хранения и проведения ремонтных работ военной техники.
В Одесской области в портовой зоне Вилково целями стали два пункта временной дислокации операторов безэкипажных катеров (БЭК), стоянки катеров, места их хранения, а также портовые сооружения, обеспечивающие подготовку БЭК к применению. Кроме прочего, ведомство заявило о поражении в море сухогруза, следовавшего в порт Одессы с военными грузами для ВСУ.
В Запорожской и Днепропетровской областях операторы беспилотников "Герань-4 сикер" из подразделения "Рубикон" атаковали украинские средства противовоздушной обороны и радиолокации. Сообщается о поражении мобильных зенитных ракетных комплексов NASAMS норвежского производства в районах населенных пунктов Широкое и Башмачка, а также об уничтожении радиолокационной станции П-18 "Малахит" вблизи Котляровки.
О других успехах россиян - в материале Предприятия, суда и порты: ВС РФ атаковали военную инфраструктуру Украины на сайте Украина.ру.
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УкраинаПолтавская областьВооруженные силы Украины"Рубикон"Украина.руРоссияМи-24СВОСпецоперация
 
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