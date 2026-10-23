https://ukraina.ru/20261023/pochemu-ukrainu-ne-vozmut-v-evrosoyuz-tri-prichiny-1084004345.html

Почему Украину не возьмут в Евросоюз: три причины

Почему Украину не возьмут в Евросоюз: три причины - 23.10.2026 Украина.ру

Почему Украину не возьмут в Евросоюз: три причины

Украина рассчитывает открыть переговоры о вступлении в ЕС по двум оставшимся блокам, так как опасается, что после предстоящих выборов в странах объединения добиться новых решений будет сложнее. Об этом изданию Politico рассказал 22 октября заместитель премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов

2026-10-23T08:31

2026-10-23T08:31

2026-10-23T08:31

эксклюзив

украина

киев

молдавия

трухачев

мадьяр

роман шухевич

ес

politico

европейская комиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/07ea/0a/16/1084006348_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_dc654ea549d6819a1b8b56c20411ab7c.jpg

Министр полагает, что процесс нужно завершить в нынешнем году, поскольку после этого ситуация станет "суперсложной с политической точки зрения".По словам Ченцова, Киев также обеспокоен возможным разделением переговорных процессов Украины и Молдавии, которые в 2022 году вместе подали заявку на членство в ЕС, а в 2024 году вместе начали переговоры о вступлении.Согласно дорожным картам Европейской комиссии, технические переговоры о Молдавии должны завершиться в 2028 году, а Украины — годом позже. До сих пор заявки двух стран неформально рассматривались в связке, подчеркивается в статье.Переговоры о вступлении Украины в ЕС разделены на шесть кластеров: "Основополагающие вопросы", "Зелёная повестка и устойчивая взаимосвязанность", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость", "Внешние отношения", "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". В шести блоках 33 переговорные главы.Первым всегда открывается кластер по основополагающим вопросам, а закрывается он последним. Киев и Кишинёв уже открыли четыре переговорных кластера из шести.Украине осталось открыть четвёртый кластер, в который входят вопросы энергетики, транспорта, климатической политики и пятый, который охватывает сельское хозяйство, рыболовство и вопросы бюджета.По информации источников Politico, Украина надеется на принятие решения об открытии двух оставшихся переговорных блоков на заседании Совета ЕС в середине декабря. Тем временем отдельные страны сообщества — по разным причинам — в очередной раз выступили против приёма Украины.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 22 октября в интервью радиостанции Rebeliant напомнил о том, что Варшава не даст зеленый свет на продвижение соседней страны в ЕС пока та "продолжает героизировать бандеровцев и пропагандировать их идеологию. По его словам, националистические идеи, предполагающие создание этнически однородного государства, несовместимы с принципами Евросоюза.Непосредственным поводом для заявления стало решение Львовского областного совета объявить 2027 год посвященным Украинской повстанческой армии (УПА)*, а также Роману Шухевичу (главнокомандующий Организацией украинских националистов**) и Олегу Ольжичу (украинский коллаборационист).Незадолго до этого, 20 октября, Венгрия заблокировала очередной этап вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 15 октября заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять от 15 до 20 лет. По его словам, Будапешт поддерживает вступление на основе заслуг стран-кандидатов, а не по заранее определенному графику.Мадьяр также выступил против промежуточных форм членства в ЕС, заявив, что приемлемым вариантом считает только полноценное вступление. Он привёл в качестве примера Турцию, процесс евроинтеграции которой длится десятилетиями.Сопротивление отдельных стран ЕС, особенно соседей, с которыми у Украины есть давние исторические споры, является немалым препятствием для Киева. Однако у брюссельской администрации имеются определённые рычаги давления, с помощью которых это сопротивление можно успешно преодолеть, если на это будет воля центрального аппарата.Но на пути украинской евроинтеграции есть и другие препятствия. Первое – война. Решение принять в свой состав Украину, которая находится в состоянии активного военного конфликта, было бы слишком смелым для Евросоюза и значило бы недвусмысленную вооруженную конфронтацию с Россией.Второе серьёзное препятствие – экономическое. Не зря спорным в переговорах о присоединении Украины к ЕС остается открытие пятого кластера, который относится в том числе к сельскому хозяйству. Особые сложности здесь вызывают опасения европейских стран относительно конкуренции с украинской сельскохозяйственной продукцией.Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачёв ответил на вопросы издания Украина.ру."Безусловно, есть вопросы сельского хозяйства, но они второстепенны. Есть конфликты по поводу исторической памяти и положения национальных меньшинств с Польшей, Венгрией и Румынией, в меньшей степени с Болгарией, Чехией и со Словакией. Но они всё-таки решаемы", — полагает Трухачев.По его мнению, первое препятствие для Украины – это война и последующее поствоенное восстановление. Воюющие страны в ЕС не принимают, отметил он, приводя пример Хорватии, которая 18 лет от окончания войны ждала своей очереди на вступление в сообщество.Вторым препятствием Трухачев назвал экономическое положение и размеры страны."Украина очень большая по европейским меркам, даже в урезанных границах. При этом она предельно бедная. Она уже значительно беднее самой бедной страны ЕС – Болгарии. Какое количество денег потребуется Брюсселю, чтобы ее переварить? Таких бюджетов просто не существует, учитывая те проблемы и те траты, которые Евросоюзу предстоят и без Украины", — сказал политолог.По его словам, у ЕС на очереди приём балканских стран. Огромных сил и денег потребует интеграция даже сравнительно небольшой Черногории, ещё больших — Северной Македонии, потом на очереди Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, которая тоже может попасть в балканское расширение, отметил Трухачёв."Не переварив Балканы, не разобравшись с ними, Евросоюз принимать Украину не будет", — подчеркнул он.Но причина, которая перекрывает все остальные – цивилизационная, считает Трухачев."Украинцы, как ни крути, это такие же русские. Они слишком чужие для католическо-протестантского ядра Европы. Этот момент перекрывает и военный, и экономический", — подытожил собеседник Украина.ру.* Организация с таким названием (УПА) признана экстремистской организацией и запрещена в России.

https://ukraina.ru/20261021/raskol-v-tylu-vereschuk-obvinila-lvovskiy-oblsovet-v-udare-po-otnosheniyam-s-polshey-1083979179.html

https://ukraina.ru/20261012/oruzhie--net-vengry-zakarpatya--da-madyar-gotov-razgovarivat-s-zelenskim-1083749627.html

украина

киев

молдавия

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Татьяна Стоянович

Татьяна Стоянович

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Татьяна Стоянович

эксклюзив, украина, киев, молдавия, трухачев, мадьяр, роман шухевич, ес, politico, европейская комиссия