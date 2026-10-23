Почему Украину не возьмут в Евросоюз: три причины - 23.10.2026 Украина.ру
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Почему Украину не возьмут в Евросоюз: три причины
Почему Украину не возьмут в Евросоюз: три причины - 23.10.2026 Украина.ру
Почему Украину не возьмут в Евросоюз: три причины
Украина рассчитывает открыть переговоры о вступлении в ЕС по двум оставшимся блокам, так как опасается, что после предстоящих выборов в странах объединения добиться новых решений будет сложнее. Об этом изданию Politico рассказал 22 октября заместитель премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов
2026-10-23T08:31
2026-10-23T08:31
эксклюзив
украина
киев
молдавия
трухачев
мадьяр
роман шухевич
ес
politico
европейская комиссия
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Министр полагает, что процесс нужно завершить в нынешнем году, поскольку после этого ситуация станет "суперсложной с политической точки зрения".По словам Ченцова, Киев также обеспокоен возможным разделением переговорных процессов Украины и Молдавии, которые в 2022 году вместе подали заявку на членство в ЕС, а в 2024 году вместе начали переговоры о вступлении.Согласно дорожным картам Европейской комиссии, технические переговоры о Молдавии должны завершиться в 2028 году, а Украины — годом позже. До сих пор заявки двух стран неформально рассматривались в связке, подчеркивается в статье.Переговоры о вступлении Украины в ЕС разделены на шесть кластеров: "Основополагающие вопросы", "Зелёная повестка и устойчивая взаимосвязанность", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость", "Внешние отношения", "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". В шести блоках 33 переговорные главы.Первым всегда открывается кластер по основополагающим вопросам, а закрывается он последним. Киев и Кишинёв уже открыли четыре переговорных кластера из шести.Украине осталось открыть четвёртый кластер, в который входят вопросы энергетики, транспорта, климатической политики и пятый, который охватывает сельское хозяйство, рыболовство и вопросы бюджета.По информации источников Politico, Украина надеется на принятие решения об открытии двух оставшихся переговорных блоков на заседании Совета ЕС в середине декабря. Тем временем отдельные страны сообщества — по разным причинам — в очередной раз выступили против приёма Украины.Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 22 октября в интервью радиостанции Rebeliant напомнил о том, что Варшава не даст зеленый свет на продвижение соседней страны в ЕС пока та "продолжает героизировать бандеровцев и пропагандировать их идеологию. По его словам, националистические идеи, предполагающие создание этнически однородного государства, несовместимы с принципами Евросоюза.Непосредственным поводом для заявления стало решение Львовского областного совета объявить 2027 год посвященным Украинской повстанческой армии (УПА)*, а также Роману Шухевичу (главнокомандующий Организацией украинских националистов**) и Олегу Ольжичу (украинский коллаборационист).Незадолго до этого, 20 октября, Венгрия заблокировала очередной этап вступления Украины и Молдавии в Евросоюз. Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 15 октября заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять от 15 до 20 лет. По его словам, Будапешт поддерживает вступление на основе заслуг стран-кандидатов, а не по заранее определенному графику.Мадьяр также выступил против промежуточных форм членства в ЕС, заявив, что приемлемым вариантом считает только полноценное вступление. Он привёл в качестве примера Турцию, процесс евроинтеграции которой длится десятилетиями.Сопротивление отдельных стран ЕС, особенно соседей, с которыми у Украины есть давние исторические споры, является немалым препятствием для Киева. Однако у брюссельской администрации имеются определённые рычаги давления, с помощью которых это сопротивление можно успешно преодолеть, если на это будет воля центрального аппарата.Но на пути украинской евроинтеграции есть и другие препятствия. Первое – война. Решение принять в свой состав Украину, которая находится в состоянии активного военного конфликта, было бы слишком смелым для Евросоюза и значило бы недвусмысленную вооруженную конфронтацию с Россией.Второе серьёзное препятствие – экономическое. Не зря спорным в переговорах о присоединении Украины к ЕС остается открытие пятого кластера, который относится в том числе к сельскому хозяйству. Особые сложности здесь вызывают опасения европейских стран относительно конкуренции с украинской сельскохозяйственной продукцией.Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачёв ответил на вопросы издания Украина.ру."Безусловно, есть вопросы сельского хозяйства, но они второстепенны. Есть конфликты по поводу исторической памяти и положения национальных меньшинств с Польшей, Венгрией и Румынией, в меньшей степени с Болгарией, Чехией и со Словакией. Но они всё-таки решаемы", — полагает Трухачев.По его мнению, первое препятствие для Украины – это война и последующее поствоенное восстановление. Воюющие страны в ЕС не принимают, отметил он, приводя пример Хорватии, которая 18 лет от окончания войны ждала своей очереди на вступление в сообщество.Вторым препятствием Трухачев назвал экономическое положение и размеры страны."Украина очень большая по европейским меркам, даже в урезанных границах. При этом она предельно бедная. Она уже значительно беднее самой бедной страны ЕС – Болгарии. Какое количество денег потребуется Брюсселю, чтобы ее переварить? Таких бюджетов просто не существует, учитывая те проблемы и те траты, которые Евросоюзу предстоят и без Украины", — сказал политолог.По его словам, у ЕС на очереди приём балканских стран. Огромных сил и денег потребует интеграция даже сравнительно небольшой Черногории, ещё больших — Северной Македонии, потом на очереди Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, которая тоже может попасть в балканское расширение, отметил Трухачёв."Не переварив Балканы, не разобравшись с ними, Евросоюз принимать Украину не будет", — подчеркнул он.Но причина, которая перекрывает все остальные – цивилизационная, считает Трухачев."Украинцы, как ни крути, это такие же русские. Они слишком чужие для католическо-протестантского ядра Европы. Этот момент перекрывает и военный, и экономический", — подытожил собеседник Украина.ру.* Организация с таким названием (УПА) признана экстремистской организацией и запрещена в России.
https://ukraina.ru/20261021/raskol-v-tylu-vereschuk-obvinila-lvovskiy-oblsovet-v-udare-po-otnosheniyam-s-polshey-1083979179.html
https://ukraina.ru/20261012/oruzhie--net-vengry-zakarpatya--da-madyar-gotov-razgovarivat-s-zelenskim-1083749627.html
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Татьяна Стоянович
Татьяна Стоянович
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4.7
96
editors@ukraina.ru
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Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
эксклюзив, украина, киев, молдавия, трухачев, мадьяр, роман шухевич, ес, politico, европейская комиссия
Эксклюзив, Украина, Киев, Молдавия, Трухачев, Мадьяр, Роман Шухевич, ЕС, Politico, Европейская комиссия

Почему Украину не возьмут в Евросоюз: три причины

08:31 23.10.2026
 
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
- РИА Новости, 1920, 23.10.2026
© REUTERS / Valentyn Ogirenko
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Татьяна Стоянович
автор издания Украина.ру
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Украина рассчитывает открыть переговоры о вступлении в ЕС по двум оставшимся блокам, так как опасается, что после предстоящих выборов в странах объединения добиться новых решений будет сложнее. Об этом изданию Politico рассказал 22 октября заместитель премьер-министра Украины по вопросам евроинтеграции Всеволод Ченцов
Министр полагает, что процесс нужно завершить в нынешнем году, поскольку после этого ситуация станет "суперсложной с политической точки зрения".
По словам Ченцова, Киев также обеспокоен возможным разделением переговорных процессов Украины и Молдавии, которые в 2022 году вместе подали заявку на членство в ЕС, а в 2024 году вместе начали переговоры о вступлении.
Согласно дорожным картам Европейской комиссии, технические переговоры о Молдавии должны завершиться в 2028 году, а Украины — годом позже. До сих пор заявки двух стран неформально рассматривались в связке, подчеркивается в статье.
Переговоры о вступлении Украины в ЕС разделены на шесть кластеров: "Основополагающие вопросы", "Зелёная повестка и устойчивая взаимосвязанность", "Ресурсы, сельское хозяйство и сплочённость", "Внешние отношения", "Внутренний рынок" и "Конкурентоспособность и инклюзивный рост". В шести блоках 33 переговорные главы.
Первым всегда открывается кластер по основополагающим вопросам, а закрывается он последним. Киев и Кишинёв уже открыли четыре переговорных кластера из шести.
Украине осталось открыть четвёртый кластер, в который входят вопросы энергетики, транспорта, климатической политики и пятый, который охватывает сельское хозяйство, рыболовство и вопросы бюджета.
По информации источников Politico, Украина надеется на принятие решения об открытии двух оставшихся переговорных блоков на заседании Совета ЕС в середине декабря. Тем временем отдельные страны сообщества — по разным причинам — в очередной раз выступили против приёма Украины.
Офис президента Украины - РИА Новости, 1920, 21.10.2026
21 октября, 17:31
Раскол в тылу: Верещук обвинила Львовский облсовет в ударе по отношениям с ПольшейВ Офисе Зеленского осудили решение Львовского облсовета объявить 2027-ой Годом Шухевича*
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 22 октября в интервью радиостанции Rebeliant напомнил о том, что Варшава не даст зеленый свет на продвижение соседней страны в ЕС пока та "продолжает героизировать бандеровцев и пропагандировать их идеологию. По его словам, националистические идеи, предполагающие создание этнически однородного государства, несовместимы с принципами Евросоюза.
Непосредственным поводом для заявления стало решение Львовского областного совета объявить 2027 год посвященным Украинской повстанческой армии (УПА)*, а также Роману Шухевичу (главнокомандующий Организацией украинских националистов**) и Олегу Ольжичу (украинский коллаборационист).
Незадолго до этого, 20 октября, Венгрия заблокировала очередной этап вступления Украины и Молдавии в Евросоюз.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр 15 октября заявил, что процесс вступления Украины в Европейский союз может занять от 15 до 20 лет. По его словам, Будапешт поддерживает вступление на основе заслуг стран-кандидатов, а не по заранее определенному графику.
Мадьяр также выступил против промежуточных форм членства в ЕС, заявив, что приемлемым вариантом считает только полноценное вступление. Он привёл в качестве примера Турцию, процесс евроинтеграции которой длится десятилетиями.
Сопротивление отдельных стран ЕС, особенно соседей, с которыми у Украины есть давние исторические споры, является немалым препятствием для Киева. Однако у брюссельской администрации имеются определённые рычаги давления, с помощью которых это сопротивление можно успешно преодолеть, если на это будет воля центрального аппарата.
Но на пути украинской евроинтеграции есть и другие препятствия.
Первое – война. Решение принять в свой состав Украину, которая находится в состоянии активного военного конфликта, было бы слишком смелым для Евросоюза и значило бы недвусмысленную вооруженную конфронтацию с Россией.
Второе серьёзное препятствие – экономическое. Не зря спорным в переговорах о присоединении Украины к ЕС остается открытие пятого кластера, который относится в том числе к сельскому хозяйству. Особые сложности здесь вызывают опасения европейских стран относительно конкуренции с украинской сельскохозяйственной продукцией.
Политолог, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Вадим Трухачёв ответил на вопросы издания Украина.ру.
"Безусловно, есть вопросы сельского хозяйства, но они второстепенны. Есть конфликты по поводу исторической памяти и положения национальных меньшинств с Польшей, Венгрией и Румынией, в меньшей степени с Болгарией, Чехией и со Словакией. Но они всё-таки решаемы", — полагает Трухачев.
По его мнению, первое препятствие для Украины – это война и последующее поствоенное восстановление. Воюющие страны в ЕС не принимают, отметил он, приводя пример Хорватии, которая 18 лет от окончания войны ждала своей очереди на вступление в сообщество.
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 12.10.2026
12 октября, 07:23
"Оружие — нет, венгры Закарпатья — да": Мадьяр готов разговаривать с ЗеленскимБудапешт не окажет Киеву военную помощь и не допустит транзита оружия через свою территорию, важнейшим вопросом возможных переговоров остаётся вопрос венгерского меньшинства в Закарпатье. Об этом премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр заявил в интервью финской газете Helsingin Sanomat
Вторым препятствием Трухачев назвал экономическое положение и размеры страны.
"Украина очень большая по европейским меркам, даже в урезанных границах. При этом она предельно бедная. Она уже значительно беднее самой бедной страны ЕС – Болгарии. Какое количество денег потребуется Брюсселю, чтобы ее переварить? Таких бюджетов просто не существует, учитывая те проблемы и те траты, которые Евросоюзу предстоят и без Украины", — сказал политолог.
По его словам, у ЕС на очереди приём балканских стран. Огромных сил и денег потребует интеграция даже сравнительно небольшой Черногории, ещё больших — Северной Македонии, потом на очереди Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, которая тоже может попасть в балканское расширение, отметил Трухачёв.
"Не переварив Балканы, не разобравшись с ними, Евросоюз принимать Украину не будет", — подчеркнул он.
Но причина, которая перекрывает все остальные – цивилизационная, считает Трухачев.
"Украинцы, как ни крути, это такие же русские. Они слишком чужие для католическо-протестантского ядра Европы. Этот момент перекрывает и военный, и экономический", — подытожил собеседник Украина.ру.
* Организация с таким названием (УПА) признана экстремистской организацией и запрещена в России.
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