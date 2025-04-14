Санкции не работают: Леонков раскрыл, почему Трамп не может влиять на Россию с помощью финансового рычага
04:30 14.04.2025 (обновлено: 13:04 14.04.2025)
Дональд Трамп
Сейчас Трамп старается "нагнуть весь мир" за счет даже не экономического, а финансового рычага. Потому что 40% бюджета США формируются за счет финансовых услуг. Поэтому многие страны уже пошли на перемирие и согласились на нулевые пошлины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков
Ранее стало известно, что США решили вывести свои подразделения и военную технику из логистического хаба в Жешув-Ясенке (международный аэропорт, расположенный в Подкарпатском воеводстве (Польша). – Ред.), где велась работа по координации военной помощи Украине.
Эксперт напомнил, что во время первого своего президентства Дональд Трамп хотел вывести войска из Афганистана.
По его словам, сейчас президент США старается "нагнуть весь мир" за счет даже не экономического, а финансового рычага. Потому что 40% бюджета США формируются за счет финансовых услуг. Поэтому многие страны уже пошли на перемирие и согласились на нулевые пошлины, объяснил Леонков.
Панама, например, вообще согласилась на бесплатный и внеочередной проход для американских кораблей через Панамский канал. А против России этот рычаг не работает, потому что не работают санкции, подытожил собеседник Украина.ру.
Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.
О других аспектах СВО и переговоров – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.
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