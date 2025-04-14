https://ukraina.ru/20250414/sanktsii-ne-rabotayut-lenkov-raskryl-pochemu-tramp-ne-mozhet-vliyat-na-rossiyu-s-pomoschyu-finansovogo-1062500468.html

Санкции не работают: Леонков раскрыл, почему Трамп не может влиять на Россию с помощью финансового рычага

Санкции не работают: Леонков раскрыл, почему Трамп не может влиять на Россию с помощью финансового рычага - 14.04.2025 Украина.ру

Санкции не работают: Леонков раскрыл, почему Трамп не может влиять на Россию с помощью финансового рычага

Сейчас Трамп старается "нагнуть весь мир" за счет даже не экономического, а финансового рычага. Потому что 40% бюджета США формируются за счет финансовых услуг. Поэтому многие страны уже пошли на перемирие и согласились на нулевые пошлины. Об этом рассказал в интервью изданию Украина.ру военный аналитик журнала "Арсенал Отечества" Алексей Леонков

2025-04-14T04:30

2025-04-14T04:30

2025-04-14T13:04

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Ранее стало известно, что США решили вывести свои подразделения и военную технику из логистического хаба в Жешув-Ясенке (международный аэропорт, расположенный в Подкарпатском воеводстве (Польша). – Ред.), где велась работа по координации военной помощи Украине.Эксперт напомнил, что во время первого своего президентства Дональд Трамп хотел вывести войска из Афганистана. "Только если у него был на этот счет четкий план, то при [Джо] Байдене американцам пришлось из Афганистана бежать. Вот и сейчас Трамп постепенно пытается уходить из Европы, перекладывая на нее ответственность за логистику для Украины", – подчеркнул Леонков.Трампу Украина нужно исключительно для переговорного процесса с Россией, потому что других рычагов давления у него нет, указал он.По его словам, сейчас президент США старается "нагнуть весь мир" за счет даже не экономического, а финансового рычага. Потому что 40% бюджета США формируются за счет финансовых услуг. Поэтому многие страны уже пошли на перемирие и согласились на нулевые пошлины, объяснил Леонков.Панама, например, вообще согласилась на бесплатный и внеочередной проход для американских кораблей через Панамский канал. А против России этот рычаг не работает, потому что не работают санкции, подытожил собеседник Украина.ру.Полный текст материла Кирилла Курбатова "Алексей Леонков: Если переговоры Трампа и Путина сорвутся, дело может дойти до третьей мировой войны" на сайте Украина.ру.О других аспектах СВО и переговоров – в интервью Александра Зимовского: В ответ на удары Украины по энергетике России нужно обрушить Днепровский каскад ГЭС.

https://ukraina.ru/20250413/1062488399.html

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новости, россия, сша, украина, дональд трамп, санкции, пошлина, экономика, панама, перемирие, джо байден, логистика, польша, финансы, сво