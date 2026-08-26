Страхи Варшавы: Ищенко о том, кто станет следующим прифронтовым государством НАТО - 26.08.2026 Украина.ру
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Страхи Варшавы: Ищенко о том, кто станет следующим прифронтовым государством НАТО
Страхи Варшавы: Ищенко о том, кто станет следующим прифронтовым государством НАТО - 26.08.2026 Украина.ру
Страхи Варшавы: Ищенко о том, кто станет следующим прифронтовым государством НАТО
Польша хочет отодвинуть границу НАТО от себя и сделать Украину буфером между Варшавой и Россией. Поляки не хотят напрямую контактировать с Москвой и потому рассматривают Киев как потенциального члена альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
2026-08-26T15:27
2026-08-26T15:23
новости
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Отвечая на вопрос о том, почему именно Польша станет следующим прифронтовым государством НАТО, эксперт пояснил, что формально таковыми уже являются Финляндия и Прибалтика. Однако тут дело не в географии, а в стратегии Варшавы, которая оценивает ситуацию исключительно через призму своих интересов."У Польши есть граница с Калининградской областью и Белоруссией, где российский контингент тоже размещен. И поляки говорили, что хотели бы иметь между собой и Россией общий буфер", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, поляки объясняют свою позицию тем, что для всех остальных членов НАТО Украина нужна в качестве прокси-силы для войны с Россией, тогда как Польша рассматривает её как потенциального члена альянса. Это позволило бы отодвинуть границу НАТО с восточной границы Польши на восточную границу Украины, и Варшава не хотела бы представлять интересы НАТО в непосредственном контакте с Россией.Ищенко подчеркнул, что Прибалтика и Финляндия уже прифронтовые государства НАТО. "Просто поляки рассуждают исходя из своих национальных интересов, а не из финских и прибалтийских планов", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный актив, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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Страхи Варшавы: Ищенко о том, кто станет следующим прифронтовым государством НАТО

15:27 26.08.2026
 
© Фото : Polish Ministry of National Defence
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : Polish Ministry of National Defence
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Польша хочет отодвинуть границу НАТО от себя и сделать Украину буфером между Варшавой и Россией. Поляки не хотят напрямую контактировать с Москвой и потому рассматривают Киев как потенциального члена альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко
Отвечая на вопрос о том, почему именно Польша станет следующим прифронтовым государством НАТО, эксперт пояснил, что формально таковыми уже являются Финляндия и Прибалтика. Однако тут дело не в географии, а в стратегии Варшавы, которая оценивает ситуацию исключительно через призму своих интересов.
"У Польши есть граница с Калининградской областью и Белоруссией, где российский контингент тоже размещен. И поляки говорили, что хотели бы иметь между собой и Россией общий буфер", — пояснил эксперт.
По словам Ищенко, поляки объясняют свою позицию тем, что для всех остальных членов НАТО Украина нужна в качестве прокси-силы для войны с Россией, тогда как Польша рассматривает её как потенциального члена альянса.
Это позволило бы отодвинуть границу НАТО с восточной границы Польши на восточную границу Украины, и Варшава не хотела бы представлять интересы НАТО в непосредственном контакте с Россией.
Ищенко подчеркнул, что Прибалтика и Финляндия уже прифронтовые государства НАТО. "Просто поляки рассуждают исходя из своих национальных интересов, а не из финских и прибалтийских планов", — резюмировал собеседник Украина.ру.
Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.
Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный актив, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.
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