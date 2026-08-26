https://ukraina.ru/20260826/strakhi-varshavy-ischenko-o-tom-kto-stanet-sleduyuschim-prifrontovym-gosudarstvom-nato-1082810906.html

Страхи Варшавы: Ищенко о том, кто станет следующим прифронтовым государством НАТО

Страхи Варшавы: Ищенко о том, кто станет следующим прифронтовым государством НАТО - 26.08.2026 Украина.ру

Страхи Варшавы: Ищенко о том, кто станет следующим прифронтовым государством НАТО

Польша хочет отодвинуть границу НАТО от себя и сделать Украину буфером между Варшавой и Россией. Поляки не хотят напрямую контактировать с Москвой и потому рассматривают Киев как потенциального члена альянса. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-26T15:27

2026-08-26T15:27

2026-08-26T15:23

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Отвечая на вопрос о том, почему именно Польша станет следующим прифронтовым государством НАТО, эксперт пояснил, что формально таковыми уже являются Финляндия и Прибалтика. Однако тут дело не в географии, а в стратегии Варшавы, которая оценивает ситуацию исключительно через призму своих интересов."У Польши есть граница с Калининградской областью и Белоруссией, где российский контингент тоже размещен. И поляки говорили, что хотели бы иметь между собой и Россией общий буфер", — пояснил эксперт.По словам Ищенко, поляки объясняют свою позицию тем, что для всех остальных членов НАТО Украина нужна в качестве прокси-силы для войны с Россией, тогда как Польша рассматривает её как потенциального члена альянса. Это позволило бы отодвинуть границу НАТО с восточной границы Польши на восточную границу Украины, и Варшава не хотела бы представлять интересы НАТО в непосредственном контакте с Россией.Ищенко подчеркнул, что Прибалтика и Финляндия уже прифронтовые государства НАТО. "Просто поляки рассуждают исходя из своих национальных интересов, а не из финских и прибалтийских планов", — резюмировал собеседник Украина.ру.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный актив, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.

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