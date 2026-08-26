Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ - 26.08.2026 Украина.ру
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Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ
Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ - 26.08.2026 Украина.ру
Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ
Масштабные перестановки в правительстве Украины, инициированные Владимиром Зеленским этим летом, нанесли ему необратимый политический ущерб и привели к прямому вызову со стороны населения, говорится в статье Foreign Affairs
2026-08-26T14:47
2026-08-26T14:50
новости
украина
владимир зеленский
михаил федоров
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В материале отметили, что украинские граждане начали открыто выражать недовольство курсом руководства страны.Там отметили, что Зеленский не раз демонстрировал, что совершенно не идет в ногу с простым народом, а его прошлая попытка ограничить роль национальных антикоррупционных органов в 2025 году уже оборачивалась массовыми митингами и серьезно подорвала общественное доверие.Нынешнее решение отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова только укрепило это негативное восприятие в обществе. Руководитель оборонного ведомства был официально уволен 14 июля, после чего его сторонники начали проводить акции протеста с требованием восстановить чиновника в должности. А сам Федоров публично призвал к проведению немедленных президентских выборов на Украине. Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.
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новости, украина, владимир зеленский, михаил федоров, украина.ру
Новости, Украина, Владимир Зеленский, Михаил Федоров, Украина.ру

Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ

14:47 26.08.2026 (обновлено: 14:50 26.08.2026)
 
© Фото : Пресс-служба президента Украины
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : Пресс-служба президента Украины
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Масштабные перестановки в правительстве Украины, инициированные Владимиром Зеленским этим летом, нанесли ему необратимый политический ущерб и привели к прямому вызову со стороны населения, говорится в статье Foreign Affairs
В материале отметили, что украинские граждане начали открыто выражать недовольство курсом руководства страны.

"В отличие от любых предыдущих протестов, украинцы напрямую бросили вызов действиям Зеленского в отношении конфликта, создав динамику, которая вряд ли исчезнет. Для Зеленского политический ущерб от его решений этим летом необратим", — сказано в статье.

Там отметили, что Зеленский не раз демонстрировал, что совершенно не идет в ногу с простым народом, а его прошлая попытка ограничить роль национальных антикоррупционных органов в 2025 году уже оборачивалась массовыми митингами и серьезно подорвала общественное доверие.
Нынешнее решение отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова только укрепило это негативное восприятие в обществе.
Руководитель оборонного ведомства был официально уволен 14 июля, после чего его сторонники начали проводить акции протеста с требованием восстановить чиновника в должности. А сам Федоров публично призвал к проведению немедленных президентских выборов на Украине.
Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.
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