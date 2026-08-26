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Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ

Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ - 26.08.2026 Украина.ру

Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ

Масштабные перестановки в правительстве Украины, инициированные Владимиром Зеленским этим летом, нанесли ему необратимый политический ущерб и привели к прямому вызову со стороны населения, говорится в статье Foreign Affairs

2026-08-26T14:47

2026-08-26T14:47

2026-08-26T14:50

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украина

владимир зеленский

михаил федоров

украина.ру

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В материале отметили, что украинские граждане начали открыто выражать недовольство курсом руководства страны.Там отметили, что Зеленский не раз демонстрировал, что совершенно не идет в ногу с простым народом, а его прошлая попытка ограничить роль национальных антикоррупционных органов в 2025 году уже оборачивалась массовыми митингами и серьезно подорвала общественное доверие.Нынешнее решение отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова только укрепило это негативное восприятие в обществе. Руководитель оборонного ведомства был официально уволен 14 июля, после чего его сторонники начали проводить акции протеста с требованием восстановить чиновника в должности. А сам Федоров публично призвал к проведению немедленных президентских выборов на Украине. Подробнее о бывшем министре - в материале "Фонтанирует скандалами": Краснов про "острейший кризис" на Украине и демарш Федорова на сайте Украина.ру.

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новости, украина, владимир зеленский, михаил федоров, украина.ру