"Самое мощное оружие Украины" создали при участии НАТО - 26.08.2026 Украина.ру
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"Самое мощное оружие Украины" создали при участии НАТО
"Самое мощное оружие Украины" создали при участии НАТО - 26.08.2026 Украина.ру
"Самое мощное оружие Украины" создали при участии НАТО
Западные военные специалисты помогли создать для ВСУ "самое мощное оружие Украины" - систему координации армейских подразделений. Об этом 26 августа сообщило издание New York Times
2026-08-26T15:46
2026-08-26T15:46
новости
украина
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россия
владимир путин
вооруженные силы украины
нато
new york times
ии (искусственный интеллект)
дроны
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Военно-политический блок НАТО финансировал создание программного обеспечения для ВСУ. Так появилась система Delta, которая с 2018 года обеспечивает передачу информации между подразделениями украинской армии на поле боя.Delta важна для координации действий, в том числе при использовании дронов. Она также идентифицирует цели и позволяет сформировать зону поражения (kill zone)."Считается, что эта технология помогла практически полностью остановить продвижение России", - сказано в публикации газеты.Публикация вышла после серии сообщений о "наступлении ВСУ" и "переломе" в зоне СВО на пользу защитников киевского режима. Авторы публикации описали атаки трёх дронов на российского солдата."Программное обеспечение объединяет потоки оперативной информации, включая видеосигналы с беспилотников, радиоперехваты и спутниковые снимки, в единую платформу, которая помогает обнаруживать цели. Затем система распределяет цели по тысячам разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, которые летают круглосуточно, помогая создать “зону поражения” шириной в несколько миль, где все, что движется, может быть замечено и поражено в течение нескольких секунд", - отмечено в статье.Там также сказано, что глава Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл назвал программное обеспечение для ВСУ “абсолютно невероятным” и признал перед парламентариями своей страны, что американской армии предстоит догнать уровень украинской.В других армиях НАТО также оценили преимущество ВСУ в этом. Во время учений в Эстонии подразделения украинских беспилотников уничтожали имитационные подразделения альянса. Один из авторов идей создания системы Delta Ярослав Гончар из группы Aerorosvidka сообщил, сказано в публикации, что "НАТО финансировало эту работу, надеясь направить Украину в русло собственной доктрины альянса по быстрой координации сил на поле боя". Руководство украинской армии долго сопротивлялось внедрению этой системы. К лету прошлого года "Дельта" стала для ВСУ единой системой управления на поле боя. Она использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа больших объёмов информации, что помогает быстро выявлять цели и принимать решения об их поражении.Издание со ссылкой на украинских комментаторов отметило, что Россия создаёт свой аналог украинской "Дельты", но отстаёт, а страны Запада отстают от России.Тем временем стало известно, что Армия России освободила Неженку и контролирует Писаревку - МО РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, украина, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, new york times, ии (искусственный интеллект), дроны, бпла, всу, украинская армия
Новости, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Вооруженные силы Украины, НАТО, New York Times, ИИ (искусственный интеллект), дроны, БПЛА, ВСУ, украинская армия

"Самое мощное оружие Украины" создали при участии НАТО

15:46 26.08.2026
 
© Фото : informator.ua
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : informator.ua
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Западные военные специалисты помогли создать для ВСУ "самое мощное оружие Украины" - систему координации армейских подразделений. Об этом 26 августа сообщило издание New York Times
Военно-политический блок НАТО финансировал создание программного обеспечения для ВСУ. Так появилась система Delta, которая с 2018 года обеспечивает передачу информации между подразделениями украинской армии на поле боя.
Delta важна для координации действий, в том числе при использовании дронов. Она также идентифицирует цели и позволяет сформировать зону поражения (kill zone).
"Считается, что эта технология помогла практически полностью остановить продвижение России", - сказано в публикации газеты.
Публикация вышла после серии сообщений о "наступлении ВСУ" и "переломе" в зоне СВО на пользу защитников киевского режима.
Авторы публикации описали атаки трёх дронов на российского солдата.
"Программное обеспечение объединяет потоки оперативной информации, включая видеосигналы с беспилотников, радиоперехваты и спутниковые снимки, в единую платформу, которая помогает обнаруживать цели. Затем система распределяет цели по тысячам разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, которые летают круглосуточно, помогая создать “зону поражения” шириной в несколько миль, где все, что движется, может быть замечено и поражено в течение нескольких секунд", - отмечено в статье.
Там также сказано, что глава Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл назвал программное обеспечение для ВСУ “абсолютно невероятным” и признал перед парламентариями своей страны, что американской армии предстоит догнать уровень украинской.
В других армиях НАТО также оценили преимущество ВСУ в этом. Во время учений в Эстонии подразделения украинских беспилотников уничтожали имитационные подразделения альянса.
Один из авторов идей создания системы Delta Ярослав Гончар из группы Aerorosvidka сообщил, сказано в публикации, что "НАТО финансировало эту работу, надеясь направить Украину в русло собственной доктрины альянса по быстрой координации сил на поле боя".
Руководство украинской армии долго сопротивлялось внедрению этой системы. К лету прошлого года "Дельта" стала для ВСУ единой системой управления на поле боя. Она использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа больших объёмов информации, что помогает быстро выявлять цели и принимать решения об их поражении.
Издание со ссылкой на украинских комментаторов отметило, что Россия создаёт свой аналог украинской "Дельты", но отстаёт, а страны Запада отстают от России.
Тем временем стало известно, что Армия России освободила Неженку и контролирует Писаревку - МО РФ
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