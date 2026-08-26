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"Самое мощное оружие Украины" создали при участии НАТО

"Самое мощное оружие Украины" создали при участии НАТО - 26.08.2026 Украина.ру

"Самое мощное оружие Украины" создали при участии НАТО

Западные военные специалисты помогли создать для ВСУ "самое мощное оружие Украины" - систему координации армейских подразделений. Об этом 26 августа сообщило издание New York Times

2026-08-26T15:46

2026-08-26T15:46

2026-08-26T15:46

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Военно-политический блок НАТО финансировал создание программного обеспечения для ВСУ. Так появилась система Delta, которая с 2018 года обеспечивает передачу информации между подразделениями украинской армии на поле боя.Delta важна для координации действий, в том числе при использовании дронов. Она также идентифицирует цели и позволяет сформировать зону поражения (kill zone)."Считается, что эта технология помогла практически полностью остановить продвижение России", - сказано в публикации газеты.Публикация вышла после серии сообщений о "наступлении ВСУ" и "переломе" в зоне СВО на пользу защитников киевского режима. Авторы публикации описали атаки трёх дронов на российского солдата."Программное обеспечение объединяет потоки оперативной информации, включая видеосигналы с беспилотников, радиоперехваты и спутниковые снимки, в единую платформу, которая помогает обнаруживать цели. Затем система распределяет цели по тысячам разведывательных и ударных беспилотных летательных аппаратов, которые летают круглосуточно, помогая создать “зону поражения” шириной в несколько миль, где все, что движется, может быть замечено и поражено в течение нескольких секунд", - отмечено в статье.Там также сказано, что глава Сухопутных войск США Дэниел Дрисколл назвал программное обеспечение для ВСУ “абсолютно невероятным” и признал перед парламентариями своей страны, что американской армии предстоит догнать уровень украинской.В других армиях НАТО также оценили преимущество ВСУ в этом. Во время учений в Эстонии подразделения украинских беспилотников уничтожали имитационные подразделения альянса. Один из авторов идей создания системы Delta Ярослав Гончар из группы Aerorosvidka сообщил, сказано в публикации, что "НАТО финансировало эту работу, надеясь направить Украину в русло собственной доктрины альянса по быстрой координации сил на поле боя". Руководство украинской армии долго сопротивлялось внедрению этой системы. К лету прошлого года "Дельта" стала для ВСУ единой системой управления на поле боя. Она использует искусственный интеллект (ИИ) для анализа больших объёмов информации, что помогает быстро выявлять цели и принимать решения об их поражении.Издание со ссылкой на украинских комментаторов отметило, что Россия создаёт свой аналог украинской "Дельты", но отстаёт, а страны Запада отстают от России.Тем временем стало известно, что Армия России освободила Неженку и контролирует Писаревку - МО РФВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, киев, россия, владимир путин, вооруженные силы украины, нато, new york times, ии (искусственный интеллект), дроны, бпла, всу, украинская армия