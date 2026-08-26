Венгрия вышла из "клуба друзей России" и вступила в "хор ЕС" - 26.08.2026 Украина.ру
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Венгрия вышла из "клуба друзей России" и вступила в "хор ЕС"
Венгрия вышла из "клуба друзей России" и вступила в "хор ЕС" - 26.08.2026 Украина.ру
Венгрия вышла из "клуба друзей России" и вступила в "хор ЕС"
Венгрия после смены правительства официально признала Россию угрозой для страны. Как следует из документа, опубликованного в правительственном вестнике для делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН, Будапешт кардинально пересмотрел свой внешнеполитический курс
2026-08-26T15:15
2026-08-26T15:15
новости
венгрия
будапешт
россия
виктор орбан
ес
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"Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку", — говорится в заявлении.При этом новое правительство Венгрии выступило за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержало усилия по предоставлению Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Такой разворот выглядит особенно показательным на фоне многолетней политики предыдущего кабинета.При премьер-министре Викторе Орбане и его партии "Фидес" Венгрия последовательно выступала против антироссийских санкций, блокировала многие инициативы Брюсселя и поддерживала тесные экономические связи с Москвой. Будапешт неоднократно называли "троянским конем Кремля" в ЕС.Однако после парламентских выборов 12 апреля 2026 года расстановка сил в венгерской политике кардинально изменилась. Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила 141 место из 199, оставив альянсу Орбана лишь 52 мандата. Еще шесть мест достались правой партии "Наша Родина".Новый премьер Петер Мадьяр взял курс на сближение с общеевропейской внешнеполитической линией. Теперь Будапешт готов идти в фарватере Брюсселя, что означает пересмотр отношений с Москвой и отказ от прежнего прагматичного подхода.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.
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новости, венгрия, будапешт, россия, виктор орбан, ес, оон
Новости, Венгрия, Будапешт, Россия, Виктор Орбан, ЕС, ООН

Венгрия вышла из "клуба друзей России" и вступила в "хор ЕС"

15:15 26.08.2026
 
© AP / Ebrahim NorooziПремьер-министр Венгрии Петер Мадьяр
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© AP / Ebrahim Noroozi
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Венгрия после смены правительства официально признала Россию угрозой для страны. Как следует из документа, опубликованного в правительственном вестнике для делегации страны на Генеральной Ассамблее ООН, Будапешт кардинально пересмотрел свой внешнеполитический курс
"Поведение России представляет угрозу Венгрии, Европе и мировому порядку", — говорится в заявлении.
При этом новое правительство Венгрии выступило за дипломатическое урегулирование конфликта на Украине и поддержало усилия по предоставлению Киеву долгосрочных гарантий безопасности. Такой разворот выглядит особенно показательным на фоне многолетней политики предыдущего кабинета.
При премьер-министре Викторе Орбане и его партии "Фидес" Венгрия последовательно выступала против антироссийских санкций, блокировала многие инициативы Брюсселя и поддерживала тесные экономические связи с Москвой. Будапешт неоднократно называли "троянским конем Кремля" в ЕС.
Однако после парламентских выборов 12 апреля 2026 года расстановка сил в венгерской политике кардинально изменилась. Партия "Тиса" во главе с Петером Мадьяром получила 141 место из 199, оставив альянсу Орбана лишь 52 мандата. Еще шесть мест достались правой партии "Наша Родина".
Новый премьер Петер Мадьяр взял курс на сближение с общеевропейской внешнеполитической линией. Теперь Будапешт готов идти в фарватере Брюсселя, что означает пересмотр отношений с Москвой и отказ от прежнего прагматичного подхода.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.
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