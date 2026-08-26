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Бывший парламентарий Украины пойман на организации "схемы для уклонистов"

Бывший парламентарий Украины пойман на организации "схемы для уклонистов" - 26.08.2026 Украина.ру

Бывший парламентарий Украины пойман на организации "схемы для уклонистов"

СБУ и Нацполиция задержали бывшего депутата парламента Украины, который организовал " схему для уклонистов". Об этом сообщает 26 августа телеграм-канал СБУ

2026-08-26T16:14

2026-08-26T16:14

2026-08-26T16:14

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Бывшего депутата обвиняют в организации схемы уклонения от мобилизации."За 10 тысяч долларов США он предлагал военнообязанным оформить фейковую инвалидность во избежание призыва", - сказано в официальном сообщении.Там отмечено, что экс-нардеп для реализации сделки обещал задействовать личные связи в медучреждениях Николаевской области. Там уклонистов оформляли в стационар под видом лечения кардиологических и неврологических заболеваний, а после выписки вручали заключения комиссии об установлении 3-й группы инвалидности.СБУ поймала бывшего парламентария с посредником после получения денег за оформление полного пакета фиктивных документов об инвалидности. Ранее майор ВСУ Юрий Касьянов сообщал, что украинские власти ужесточают мобилизацию на фоне растущих потерь ВСУ. По его словам, план мобилизации увеличили с 30 до 35 тысяч человек в месяц.В Киеве появилось множество патрулей военкоматов, которые перекрывают даже магистрали — такие облавы раньше были только в Харькове. Касьянов связал это с ростом потерь украинской армии.Насильственные действия сотрудников ТЦК регулярно приводят к скандалам. В интернете массово публикуют видео, где мужчин избивают и силой заталкивают в автобусы.Ситуацию рассмотрел Владимир Скачко в публикации Бунт внутренних оккупантов. Киев сделает все, чтобы задавить Тернополь

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новости, украина, сша, николаевская область, сбу, нацполиция, всу, мобилизация на украине, ситуация на украине, тцк, уклонисты