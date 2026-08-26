Армия России освободила Неженку и контролирует Писаревку - МО РФ - 26.08.2026 Украина.ру
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Армия России освободила Неженку и контролирует Писаревку - МО РФ
Армия России освободила Неженку и контролирует Писаревку - МО РФ - 26.08.2026 Украина.ру
Армия России освободила Неженку и контролирует Писаревку - МО РФ
Подразделения группировок ВС РФ продемонстрировали успехи в зоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 26 августа сообщило минобороны России
2026-08-26T14:57
2026-08-26T14:57
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"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Неженка Запорожской области", - сообщило Минобороны РФ.Населенный пункт взяли освободили от ВСУ штурмовые подразделения пятой отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". Защитники режима Зеленского лишились важного узла снабжения, понесли значительные потери в личном составе и военной технике."Освобождение Неженки позволило подразделениям группировки "Восток" взять под контроль участок обороны противника площадью более семи квадратных километров, включая территорию населенного пункта. Занятый рубеж расширяет плацдарм для дальнейшего продвижения войск группировки "Восток" в западном направлении", - сказано в официальном комментарии.Успехи зафиксированы и на других участках проведения СВО."Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области", - проинформировал телеграм-канал Минобороны РФ.Также в зоне СВО, на передовой военные автоинспекторы встречают свой профессиональный праздник. "Подразделения ВАИ круглосуточно держат под контролем движение транспорта и обеспечивают порядок на блокпостах, - проинформировали в министерстве. - По случаю праздника прямо в зоне СВО состоялась торжественная церемония: отличившимся военнослужащим вручили заслуженные боевые награды".Тем временем была отражена атака ВСУ на город-герой Севастополь - об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев."Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 4 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал", - сообщил градоначальник.В других регионах России атаки БПЛА ВСУ приводили к жертвам среди мирного населения. "В Рубежном неонацисты ударили по легковому автомобилю, погиб 39-летний мужчина", - сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.Актуальное интервью: Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньшеВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Армия России освободила Неженку и контролирует Писаревку - МО РФ

14:57 26.08.2026
 
© Украина.руСумская область
Сумская область - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Украина.ру
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Подразделения группировок ВС РФ продемонстрировали успехи в зоне спецоперации по демилитаризации и денацификации Украины. Об этом 26 августа сообщило минобороны России
"Подразделения группировки войск "Восток" освободили населенный пункт Неженка Запорожской области", - сообщило Минобороны РФ.
Населенный пункт взяли освободили от ВСУ штурмовые подразделения пятой отдельной танковой бригады 36-й общевойсковой армии группировки войск "Восток". Защитники режима Зеленского лишились важного узла снабжения, понесли значительные потери в личном составе и военной технике.
"Освобождение Неженки позволило подразделениям группировки "Восток" взять под контроль участок обороны противника площадью более семи квадратных километров, включая территорию населенного пункта. Занятый рубеж расширяет плацдарм для дальнейшего продвижения войск группировки "Восток" в западном направлении", - сказано в официальном комментарии.
Успехи зафиксированы и на других участках проведения СВО.
"Подразделения группировки войск "Север" установили контроль над населенным пунктом Писаревка Сумской области", - проинформировал телеграм-канал Минобороны РФ.
Также в зоне СВО, на передовой военные автоинспекторы встречают свой профессиональный праздник.
"Подразделения ВАИ круглосуточно держат под контролем движение транспорта и обеспечивают порядок на блокпостах, - проинформировали в министерстве. - По случаю праздника прямо в зоне СВО состоялась торжественная церемония: отличившимся военнослужащим вручили заслуженные боевые награды".
Тем временем была отражена атака ВСУ на город-герой Севастополь - об этом проинформировал губернатор Михаил Развожаев.
"Наши военные, ПВО и мобильные огневые группы отразили атаку ВСУ и нейтрализовали 4 вражеских беспилотника. Никто из людей не пострадал", - сообщил градоначальник.
В других регионах России атаки БПЛА ВСУ приводили к жертвам среди мирного населения.
"В Рубежном неонацисты ударили по легковому автомобилю, погиб 39-летний мужчина", - сообщил глава ЛНР Леонид Пасечник.
Актуальное интервью: Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше
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