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СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу

СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу - 26.08.2026 Украина.ру

СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу

СБУ и Нацполиция предотвратили убийство главы предприятия ВПК Украины в Киевской области. Об этом сообщает 26 августа телеграм-канал СБУ

2026-08-26T16:27

2026-08-26T16:27

2026-08-26T16:27

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Теракт в отношении главы оборонного предприятия Киевской области предотвращён силами контрразведки СБУ и Нацполиции Украины, сообщила украинская спецслужба.В публикации СБУ сказано, что "организацией покушения занималась ФСБ РФ". Киллер обирался ликвидировать руководителя украинского предприятия ВПК с помощью бомбы под водительским сиденьем автомобиля. Начинка "адской машинки" состояла из 1 кг гексогена. Готовившим взрыв назван "63-летний пенсионер, переселившийся в столичный регион из Луганской области". СБУ считает, что ФСБ завербовала его через сына, проживающего в России."Сразу после закладки взрывчатки исполнитель автобусным рейсом выехал в Польшу, чтобы оттуда сбежать в РФ. По информированию СБУ злоумышленника задержали на территории Республики Польша при попытке выезда на территорию России транзитом через Белоруссию", - поведали в украинской спецслужбе.Там также заявили о запросе в Польшу об экстрадиции подозреваемого.Накануне Россия и Украина провели обмен пленными на территории БелоруссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, киевская область, украина, сбу, нацполиция, фсб, криминал, впк, ситуация на украине, союзное государство, польша, россия