СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу - 26.08.2026 Украина.ру
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СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу
СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу - 26.08.2026 Украина.ру
СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу
СБУ и Нацполиция предотвратили убийство главы предприятия ВПК Украины в Киевской области. Об этом сообщает 26 августа телеграм-канал СБУ
2026-08-26T16:27
2026-08-26T16:27
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Теракт в отношении главы оборонного предприятия Киевской области предотвращён силами контрразведки СБУ и Нацполиции Украины, сообщила украинская спецслужба.В публикации СБУ сказано, что "организацией покушения занималась ФСБ РФ". Киллер обирался ликвидировать руководителя украинского предприятия ВПК с помощью бомбы под водительским сиденьем автомобиля. Начинка "адской машинки" состояла из 1 кг гексогена. Готовившим взрыв назван "63-летний пенсионер, переселившийся в столичный регион из Луганской области". СБУ считает, что ФСБ завербовала его через сына, проживающего в России."Сразу после закладки взрывчатки исполнитель автобусным рейсом выехал в Польшу, чтобы оттуда сбежать в РФ. По информированию СБУ злоумышленника задержали на территории Республики Польша при попытке выезда на территорию России транзитом через Белоруссию", - поведали в украинской спецслужбе.Там также заявили о запросе в Польшу об экстрадиции подозреваемого.Накануне Россия и Украина провели обмен пленными на территории БелоруссииВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, киевская область, украина, сбу, нацполиция, фсб, криминал, впк, ситуация на украине, союзное государство, польша, россия
Новости, Киевская область, Украина, СБУ, Нацполиция, ФСБ, криминал, ВПК, ситуация на Украине, Союзное государство, Польша, Россия

СБУ заявила о поимке 63-летнего киллера, бежавшего в Белоруссию через Польшу

16:27 26.08.2026
 
© Фото : СБУ
- РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : СБУ
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СБУ и Нацполиция предотвратили убийство главы предприятия ВПК Украины в Киевской области. Об этом сообщает 26 августа телеграм-канал СБУ
Теракт в отношении главы оборонного предприятия Киевской области предотвращён силами контрразведки СБУ и Нацполиции Украины, сообщила украинская спецслужба.
В публикации СБУ сказано, что "организацией покушения занималась ФСБ РФ". Киллер обирался ликвидировать руководителя украинского предприятия ВПК с помощью бомбы под водительским сиденьем автомобиля.
Начинка "адской машинки" состояла из 1 кг гексогена. Готовившим взрыв назван "63-летний пенсионер, переселившийся в столичный регион из Луганской области". СБУ считает, что ФСБ завербовала его через сына, проживающего в России.
"Сразу после закладки взрывчатки исполнитель автобусным рейсом выехал в Польшу, чтобы оттуда сбежать в РФ. По информированию СБУ злоумышленника задержали на территории Республики Польша при попытке выезда на территорию России транзитом через Белоруссию", - поведали в украинской спецслужбе.
Там также заявили о запросе в Польшу об экстрадиции подозреваемого.
Накануне Россия и Украина провели обмен пленными на территории Белоруссии
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