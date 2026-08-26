Запад требует от Армении убрать Россию из логистики - 26.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260826/zapad-trebuet-ot-armenii-ubrat-rossiyu-iz-logistiki-1082810750.html
Запад требует от Армении убрать Россию из логистики
Запад требует от Армении убрать Россию из логистики - 26.08.2026 Украина.ру
Запад требует от Армении убрать Россию из логистики
Западные страны ведут политику откровенного шантажа в отношении Армении, требуя устранить "российский фактор" в транспортной сфере и обещая взамен сомнительные инвестиции. Об этом 26 августа заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя давление Брюсселя и Вашингтона на Ереван
2026-08-26T15:35
2026-08-26T15:35
новости
россия
армения
ереван
ес
европа
запад
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102958/74/1029587451_0:0:3076:1731_1920x0_80_0_0_a3fee94c9bf0839d3d3352d5bdcea7f1.jpg
"Западные страны требуют устранить "российский фактор" в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции и подключение к проектам, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается", — подчеркнули в российском дипведомстве.По данным МИД РФ, Запад использует методы нечистоплотной игры, чтобы вытеснить Россию из региона Южного Кавказа. Армению откровенно шантажируют, пытаясь заставить разорвать экономические и транспортные связи с Москвой.Особое внимание в ведомстве обратили на аргументы Еревана о том, что концессия России на управление железными дорогами якобы мешает Армении стать участником западных логистических инициатив. В Москве эти заявления назвали не соответствующими действительности."Аргументы Еревана о том, что концессия России на управление железными дорогами якобы мешает стать участником логистических инициатив, не соответствуют действительности", — подчеркнули в МИД РФ.Российская сторона указала, что западные обещания инвестиций — это не более чем попытка купить лояльность Еревана, а проекты, к которым Армению приглашают, не имеют четкой экономической логики. В Москве предупредили: за красивыми обещаниями стоят реальные риски потери суверенитета и экономической независимости.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.
россия
армения
ереван
европа
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/102958/74/1029587451_345:0:3076:2048_1920x0_80_0_0_1c511b7b20c197622f757e188b96b94e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, армения, ереван, ес, европа, запад
Новости, Россия, Армения, Ереван, ЕС, Европа, Запад

Запад требует от Армении убрать Россию из логистики

15:35 26.08.2026
 
© Фото : Sputnik / Перейти в фотобанкМитинг оппозиции в Ереване
Митинг оппозиции в Ереване - РИА Новости, 1920, 26.08.2026
© Фото : Sputnik
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Западные страны ведут политику откровенного шантажа в отношении Армении, требуя устранить "российский фактор" в транспортной сфере и обещая взамен сомнительные инвестиции. Об этом 26 августа заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя давление Брюсселя и Вашингтона на Ереван
"Западные страны требуют устранить "российский фактор" в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции и подключение к проектам, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается", — подчеркнули в российском дипведомстве.
По данным МИД РФ, Запад использует методы нечистоплотной игры, чтобы вытеснить Россию из региона Южного Кавказа. Армению откровенно шантажируют, пытаясь заставить разорвать экономические и транспортные связи с Москвой.
"С высокой долей вероятности можно предположить, что армянское руководство просто-напросто шантажируют... Это вполне в духе нечистоплотных игр западных столиц по вытеснению России из региона Южного Кавказа", — заявили в министерстве.
Особое внимание в ведомстве обратили на аргументы Еревана о том, что концессия России на управление железными дорогами якобы мешает Армении стать участником западных логистических инициатив. В Москве эти заявления назвали не соответствующими действительности.
"Аргументы Еревана о том, что концессия России на управление железными дорогами якобы мешает стать участником логистических инициатив, не соответствуют действительности", — подчеркнули в МИД РФ.
Российская сторона указала, что западные обещания инвестиций — это не более чем попытка купить лояльность Еревана, а проекты, к которым Армению приглашают, не имеют четкой экономической логики.
В Москве предупредили: за красивыми обещаниями стоят реальные риски потери суверенитета и экономической независимости.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияАрменияЕреванЕСЕвропаЗапад
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
15:35Запад требует от Армении убрать Россию из логистики
15:27Страхи Варшавы: Ищенко о том, кто станет следующим прифронтовым государством НАТО
15:15Венгрия вышла из "клуба друзей России" и вступила в "хор ЕС"
14:57Армия России освободила Неженку и контролирует Писаревку - МО РФ
14:47Кадровые перестановки нанесли Зеленскому необратимый ущерб - СМИ
14:37"Может прыгать сколько угодно": Ищенко про Федорова, выборы на Украине и капитуляцию Зеленского
14:27Глава ЦРУ прибыл в Россию - на Украине испугались
14:18Бунт внутренних оккупантов. Киев сделает все, чтобы задавить Тернополь
14:04Италия официально везет Киеву генераторы, а тайно — миллиардный ракетный пакет
13:53"Миллион роботов не заменит логистику и пехоту": Копылов о снабжении на СВО
13:47"Наркотрафик работает эффективнее, чем подвоз боеприпасов". Украина в ожидании ломки
13:33"Боремся всем, чем можем": Копылов о войне с дронами и роботизации логистики на фронте
13:31"Разрушается изнутри": Песков высказался о ситуации в руководстве Украины
13:14Промышленный пульс Донбасса, юбилейный хлеб ко Дню Шахтёра. 26 августа, утренний эфир
13:09Вопрос слишком чувствительный: что стоит за стремительным визитом главы ЦРУ в Москву
13:01Британия форсирует план деятельности в условиях войны с Россией
12:57Жительнице Львовской области грозит преследование СБУ после критики принудительного патриотизма
12:38Операторы дронов ВСУ быстро погибают - Риттер
12:25Обмен в Белоруссии и подготовка новых списков: Лантратова заявила о возвращении российских бойцов
12:00Американский эксперт рассказал, как США и Россия в 2024 году избежали ядерного конфликта
Лента новостейМолния