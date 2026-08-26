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Запад требует от Армении убрать Россию из логистики

Запад требует от Армении убрать Россию из логистики - 26.08.2026 Украина.ру

Запад требует от Армении убрать Россию из логистики

Западные страны ведут политику откровенного шантажа в отношении Армении, требуя устранить "российский фактор" в транспортной сфере и обещая взамен сомнительные инвестиции. Об этом 26 августа заявили в Министерстве иностранных дел России, комментируя давление Брюсселя и Вашингтона на Ереван

2026-08-26T15:35

2026-08-26T15:35

2026-08-26T15:35

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"Западные страны требуют устранить "российский фактор" в транспортной сфере, а в обмен обещают многомиллионные инвестиции и подключение к проектам, экономическая целесообразность которых едва ли просматривается", — подчеркнули в российском дипведомстве.По данным МИД РФ, Запад использует методы нечистоплотной игры, чтобы вытеснить Россию из региона Южного Кавказа. Армению откровенно шантажируют, пытаясь заставить разорвать экономические и транспортные связи с Москвой.Особое внимание в ведомстве обратили на аргументы Еревана о том, что концессия России на управление железными дорогами якобы мешает Армении стать участником западных логистических инициатив. В Москве эти заявления назвали не соответствующими действительности."Аргументы Еревана о том, что концессия России на управление железными дорогами якобы мешает стать участником логистических инициатив, не соответствуют действительности", — подчеркнули в МИД РФ.Российская сторона указала, что западные обещания инвестиций — это не более чем попытка купить лояльность Еревана, а проекты, к которым Армению приглашают, не имеют четкой экономической логики. В Москве предупредили: за красивыми обещаниями стоят реальные риски потери суверенитета и экономической независимости.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Постепенно проигрываем": экс-министр обороны Украины сдал позиции. Хроника событий на утро 26 августа.

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