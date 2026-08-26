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Ищенко о судьбе ЕС после СВО: "После нашей победы Европа должна остаться в коалиции США"

Ищенко о судьбе ЕС после СВО: "После нашей победы Европа должна остаться в коалиции США" - 26.08.2026 Украина.ру

Ищенко о судьбе ЕС после СВО: "После нашей победы Европа должна остаться в коалиции США"

Для того, чтобы Европа что-то потеряла после конфликта на Украине, нужно две вещи. Во-первых, России надо выиграть. Во-вторых, после нашей победы Европа должна остаться в американской коалиции. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал обозреватель МИА "Россия сегодня" Ростислав Ищенко

2026-08-26T16:01

2026-08-26T16:01

2026-08-26T15:58

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Отвечая на вопрос о судьбе Европы после окончания украинского конфликта, эксперт заявил, что Европа не обязательно потеряет — она может найти, но для этого ей нужно сменить приоритеты.По словам Ищенко, для того чтобы Европа потеряла, нужно два условия: победа России и сохранение Европы в американской коалиции после этого. "А если к тому моменту, когда мы выиграем, Европа вовремя станет частью Большой Евразии в экономическом плане, она от этого только приобретет", — пояснил эксперт.Он отметил, что у Европы появятся новые торгово-экономические возможности и более надёжное военное прикрытие двух ядерных держав. "Другое дело, что для этого Европе надо переориентировать свои экономические и политические приоритеты. Это непросто", — добавил Ищенко.По его словам, Брюссель до сих пор держится за США, потому что эта система понятна и худо-бедно работает. "И Европа ещё надеется, что эта система позволит ей выйти из нынешней ситуации с победой, которая даст им больше, чем простое примирение с Востоком с интеграцией в евразийские структуры", — подытожил собеседник издания.Полный текст материала "Ростислав Ищенко: Европа одержит победу в случае поражения Украины, если успеет перейти на сторону России" на сайте Украина.ру.Владимир Зеленский превратился для Запада в токсичный актив, который окончательно погубит и Евросоюз, и Украину. Подробнее об этом — в материале "Дмитрий Краснов: Ультиматум Федорова не спасет фронт, судьбу СВО решит Россия ударами по Киеву" на сайте Украина.ру.

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