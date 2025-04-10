https://ukraina.ru/20250410/chto-zhdat-rossii-ot-tarifnoy-voyny-trampa-prognozy-ekspertov-1062422058.html

Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов

Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов - 10.04.2025 Украина.ру

Что ждать России от тарифной войны Трампа? Прогнозы экспертов

Кризис мировой экономики, ускоренный решениями Трампа о тарифах, обещает быть стремительным и затронуть всех. Фондовые рынки продолжают падать, как и цена на нефть. Несмотря на то, что против России запретительные пошлины США не ввели, однако в условиях глобального товарообмена, кризис неминуемо затронет и российскую экономику.

2025-04-10T03:18

2025-04-10T03:18

2025-04-10T03:20

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Связь простая: давление на Китай (а сегодня, после введения ответных пошлин, в размере 84%, стало ясно, что столкновение двух крупнейших экономик идет по нарастанию) отразится на сырьевом экспорте России. Далее – падение цены на нефть прямо влияет на наполнение бюджета, который рассчитан с прямой привязкой на стоимость на мировой рынке энергоносителей. А далее по экспоненте: сокращение производства в Китае, приведет к замедлению торговли, которая приведет к сокращению производства, инфляции. Что делать и чего ждать? Своими прогнозами поделились эксперты.Профессор ВШЭ Евгений КоганКак может выглядеть мировой кризис для России? За свою жизнь я повидал немало кризисов: "чёрный понедельник", "доткомовский" пузырь, кризис 2008-го, пандемия… Всё это пережили. Учат они примерно одному: что холодная голова — наш лучший друг. Сейчас назревает очередной шторм. Мировая экономическая ситуация стремительно обостряется. США и Китай не просто усиливают тарифное давление друг на друга — в ход идут взаимные угрозы. В худшем сценарии это может привести к полномасштабному глобальному экономическому кризису. Пока вероятность такого развития событий остаётся невысокой, но уже не нулевой. Лучше заранее понимать, что может быть на кону. Банк России ещё в прошлом году разложил стресс-сценарий по полочкам. В нем три ключевых негативных фактора: Распад глобальной экономики на изолированные торговые блоки — этот процесс уже запущен. Дестабилизация финансовых рынков — пока серьёзных сбоев нет, но риски усиливаются. Ужесточение санкционного давления на Россию. Что произойдёт с мировой эко,номикой в стресс-сценарии? В 2025 году глобальный экономический рост практически остановится, США и Европа войдут в полноценный кризис с падением экономики на 2%. Китай продолжит расти, но замедлится до 2,8%. Картина, мягко говоря, удручающая. Центральные банки крупных экономик начнут активно снижать ставки в попытке смягчить спад, но спрос останется слабым. Это приведёт к падению цен на сырьё, особенно на нефть. Стоимость Brent может снизиться до $45 за баррель. Как это отразится на России? Россия столкнётся с несколькими вызовами одновременно: падением цен на сырьё, усилением санкционного давления и расширением дисконта на российские товары. Доходы от экспорта снизятся, а вместе с ними и поступления в бюджет. Рубль существенно ослабнет. ВВП России в 2025 году может сократиться на 3–4%, а в 2026 — ещё на 1–2%. Инфляция в плохом сценарии подскочит до 13–15%. Банк России окажется в непростой ситуации: в условиях одновременного падения экономики и роста инфляции эффективных инструментов почти не останется. ЦБ резко повысит ключевую ставку — до 25% годовых, чтобы сдержать инфляцию, что только усугубит экономический спад. Бюджет тоже не сможет компенсировать потери. Ликвидная часть ФНБ — та самая заначка на чёрный день — сгорит за год. И правительству придётся ужесточить бюджетное правило, понижая базовую цену на нефть. Это ещё больше затормозит экономику. Итог. В отличие от мирового кризиса 2008–2009 гг., сегодня Россия гораздо уязвимее к внешним шокам. Если глобальный кризис действительно разразится, последствия для страны будут долгими и болезненными. Другое дело - я не особо верю во все эти страсти мордасти. Думаю - понервничают, поругаются и….. потихоньку вернутся к нормальной жизни.Экономист Алексей КущБольшой китайский дракон против американского орла, кто кого? По сути, перед нами бой настоящих тяжеловесов и я бы не стал списывать со счетов Китай. Поднебесная готовилась ко дню Х последние 10 лет. А Америка - последние десять недель. Да, это бой тяжеловесов, Гегемона и претендента на титул. Гегемон больше, мощнее, все ставки идут на него. Но соискатель очень напряженно готовился к этому важнейшему дню в своей новейшей истории. Гегемон пил, курил, забросил тренировки, надменно относился к соискателю, а потом внезапно подорвался с кровати и с криком "где этот наглый выскочка", в халате понесся на ринг. А соискатель ел молодые побеги бамбука, пил воду из горного ручья и часами висел в отрицательном шпагате над пропастью меж двух скал.... Как Ип Ман, который по легенде сразил в ринге "огромного белого бойца". Правда в Китае в местном легендариуме написали про "большую белую обезьяну", но это звучит уж очень не политкорректно. В ближайшей перспективе, в Китае - кризис перепроизводства, затаривание складов и дефляция. В США - дефицит ряда товаров, как было недавно с яйцами и инфляция. И в Китае, и в США - резкое замедление темпов роста ВВП, но в Поднебесной тормозная полоса динамики роста длиннее (5%), а в США - короче (2,5%). В мире - резкое падение цен на сырье (нефть, металлы, агро). Разрушение глобальных цепочек добавочной стоимости. Демонтаж кооперационных технологических цепочек между странами. Замедление мировой торговли и темпов роста мирового ВВП. Кризис на финансовых рынках. Кстати, о них. Чуда на Уолл-стрит не случилось. Рынки опять "уронили". Как и полагается, с временным лагом в несколько сессий, после падения акций пришло время падения цен на облигации, прежде всего, на американские трежерис. Доходность там уже выше 4%. И как теперь ФРС снижать ставку в преддверии такого процентного шока и инфляции? Тем временем, Китай, как я и писал, принял брошенную перчатку и не стал "целовать зад", а ввел против США ответные пошлины в размере 84%. Да и не может китайский Ван (император), Сын Неба целовать уста, которые не молвят (аллюзия к известной фразой Уленшпигеля, когда испанский король предложил ему исполнить перед казнью одно его желание). Вчерашняя сессия на американских рынках была снова волатильной, денежной (объем торгов за сессию в два раза больше, чем в прошлом году) и завершилась падением. Начали бойко, рост на 4%, потом падение на 5,5%. В итоге минус 1,5%. Суммарно падение рынков в США за несколько сессий приближается уже к 14%. Помните, я писал, что для прокола Большого пузыря необходимо минус 30%. Половина пути пройдена. Если вспомнить кризисы 2008 и 2020 годов, то глубина прокола не превышала 20%. Поэтому это и не был прокол, а лишь глубокая коррекция, обвал, который потом с лихвой был перекрыт огромными вбросами ликвидности со стороны ФРС (программы количественного расширения). Но сейчас ФРС проводит политику монетарного сжатия, борясь с инфляцией. Больше такой эмиссии не будет. При таких инфляционных рисках - это смертельно. Ведь стагфляцию не даром называют экономической спиралью смерти: печатаешь деньги и спасаешь экономику - выпускаешь джина инфляции; сжимаешь денежную массу и минимизируешь инфляцию - обрушиваешь экономику. Нынешние события очень напоминают Черный понедельник 1987 года, когда рынки одномоментно рухнули на 22%, а потом глубина расширилась до 30%, прерывая длительный бычий тренд. Кстати, "фраза Черный понедельник" - именно оттуда. События 1987 года ознаменовали крах главных постулатов австрийской школы экономики: веру в рациональное поведение экономических агентов, саморегулирование рынков и в универсальную "руку рынка". Фундаментальные предпосылки тогда были схожи с нынешними событиями: рост дефицита торгового баланса США, инфляция и ослабление доллара. Но есть и геополитическая схожесть. В 1987 году произошел не только обвал рынков. В этом году прозвучала знаменитая речь президента США Рейгана, который потребовал у СССР "разрушить берлинскую стену".Экономический аналитик Алексей БобровскийФрагментация мировой экономики на марше. Падение рынков возобновилось. Надо понять дальнейшее развитие событий и суть уже произошедшего. Промежуточный расклад по тактике и стратегии Трампа и результатам тезисно: Рынки в небольшом отскоке продержались недолго. Моментом Х должен был стать результат игры в "гляделки" между Пекином и Вашингтоном. Китай ответил своими пошлинами на 34%. Трамп угрожал, если Китай от них не откажется, еще на 50% поднять тарифы. Дедлайн прошел. Теперь в отношении Китая будут общие тарифы в 104%. Если никто не моргнет, переговоров так и не будет, то обвал продолжится с новой силой. Но Пекин вообще требует отменить все односторонние тарифы против него. Чем ответит Китай (полуофициально обещает): 1. Резко повысит пошлины на с/х товары США 2. Запретит ввоз мяса птицы из США 3. Остановит сотрудничество по фентанилу 4. Контрмеры в секторе услуг 5. Запретит импорт контента из США 6. Начнет расследование по интеллектуальной собственности компаний США в Китае. Через аналитиков в СМИ Пекин посылает сигнал, что готов задействовать и ДКП - девальвирует юань в том числе. Сегодня впервые ослабил офшорный юань до формально выше психологической отметки - 7.2038. Впервые с осени 2023 - намекает. Вообще, это хороший повод для нас ревизовать свои отношения с Китаем. Понятно, стратегический партнер, все дела, но о технологиях, а не только о сырье на экспорт и барахле в виде импорта, поговорить время приходит. Особенно если противостояние Китая и США реально переходит в клинч. Между тем, 70 стран, по словам главы минфина США Бессента, уже готовы к переговорам. Всего, высока вероятность, 30% тарифных претензий будет снято в переговорах. Среди "штрейкбрехеров" выделяются Япония, Корея, Индия, Вьетнам. Персонально с Трампом начнут договариваться и отдельные страны ЕС - это будет подтачивать евроконцлагерь. За Европой смотреть смешно. ЕС исключит даже бурбон из своего ответного тарифного списка. К правительствам Франции, Италии и Ирландии тупо пришли производители алкоголя и популярно объяснили, что сектору с/х тогда будет больно. Но ЕС ужесточит атаку на IT гигантов США. Несмотря на кучу терпил внутри Америки - крупных компаний, значимо потерявших на обрушении рынков капитализацию, есть даже те, кто заработал. Например, легендарный Баффет. Его Berkshire Hathaway около 30% средств держит в кэше - максимум с 1990. Мощный старик. Это подсказка всем - когда начнет покупать активы - значит заканчивается острая фаза. Подсказчиком часто бывает и нефть. Пока же вероятность движения цены к $50 за баррель высока. Сегодня даже засуетился наш ЦБ. Правда, он, скорее, увидел хороший повод. Разворот по рублю он может обеспечить. От диапазона 95-100 за доллар никуда не уйдем.О том, что в эти дни происходит с экономикой Украины - в статье Ивана Лизана "Экономика Украины и война: 500 млрд гривен на войну, железорудные беды и оскал американского империализма"

сша

китай

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Виктория Титова https://cdnn1.ukraina.ru/img/101866/84/1018668494_0:0:400:400_100x100_80_0_0_7f9524fca893d987b19c21dfa1efccbb.png

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