https://ukraina.ru/20250409/serbskiy-ministr-obvinila-usaid-v-podderzhke-protestov-v-strane-1062403001.html

Сербский министр обвинила USAID в поддержке протестов в стране

Сербский министр обвинила USAID в поддержке протестов в стране - 09.04.2025 Украина.ру

Сербский министр обвинила USAID в поддержке протестов в стране

Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало неправительственные организации, которые поддерживали протесты в Сербии. Об этом заявила сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски, передает РИА Новости

2025-04-09T12:07

2025-04-09T12:07

2025-04-09T12:08

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"Протесты имели логистическую и политическую поддержку со стороны неправительственных организаций, которые до недавнего времени финансировались USAID. Поскольку президент США Дональд Трамп решил прекратить финансирование проектов USAID, эти организации - в панике", - сказала она.Министр отметила, что сейчас сербские неправительственные организации пытаются найти альтернативные источники финансирования в надежде, что это приведет к смене правительства и доступу к государственным ресурсам.После гибели 15 человек при обрушении в ноябре 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад протестующие студенты блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно они перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил в феврале президент Сербии Александр Вучич, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено три миллиарда евро.Подробнее о митингах - в материале Татьяны Стоянович Студенты против тайного оружия. Самый массовый антиправительственный митинг в истории Сербии на сайте Украина.ру.

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новости, сербия, дональд трамп, сша, нови-сад, александр вучич