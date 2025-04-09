Сербский министр обвинила USAID в поддержке протестов в стране
12:07 09.04.2025 (обновлено: 12:08 09.04.2025)
Агентство США по международному развитию (USAID) финансировало неправительственные организации, которые поддерживали протесты в Сербии. Об этом заявила сербский министр по делам семьи и демографии Милица Джурджевич-Стаменковски, передает РИА Новости
"Протесты имели логистическую и политическую поддержку со стороны неправительственных организаций, которые до недавнего времени финансировались USAID. Поскольку президент США Дональд Трамп решил прекратить финансирование проектов USAID, эти организации - в панике", - сказала она.
Министр отметила, что сейчас сербские неправительственные организации пытаются найти альтернативные источники финансирования в надежде, что это приведет к смене правительства и доступу к государственным ресурсам.
После гибели 15 человек при обрушении в ноябре 2024 года бетонного козырька на вокзале города Нови-Сад протестующие студенты блокировали работу большинства высших и средних учебных заведений, почти ежедневно они перекрывают дороги и транспортные развязки, хотя и не устраивают крупных беспорядков.
Руководство страны считает, что цель протестующих - свержение правительства и президента, а за их действиями стоят финансируемые Западом СМИ и организации. Как отметил в феврале президент Сербии Александр Вучич, в свержение нынешней власти в Сербии за последние 10 лет из-за границы было вложено три миллиарда евро.
Подробнее о митингах - в материале Татьяны Стоянович Студенты против тайного оружия. Самый массовый антиправительственный митинг в истории Сербии на сайте Украина.ру.