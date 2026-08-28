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Над Чёрным морем потерял связь разведывательный беспилотник НАТО

Над Чёрным морем потерял связь разведывательный беспилотник НАТО - 28.08.2026 Украина.ру

Над Чёрным морем потерял связь разведывательный беспилотник НАТО

Стратегический беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10, совершавший разведывательный полёт над Чёрным морем в интересах НАТО, подал сигнал о потере связи. Об этом в ночь на 28 августа сообщает РИА Новости

2026-08-28T03:39

2026-08-28T03:39

2026-08-28T03:39

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Агентство изучило полётные данные, полученные сервисом Flightradar 24 с беспилотника, который барражировал над Чёрным морем вблизи берегов Турции. В районе полуночи тот подал сигнал 7600, означающий сбой в системе связи летательного аппарата.Согласно данным сервиса, сигнал от БПЛА поступил в 23:32 мск, после чего был зафиксирован его пролёт через воздушное пространство Болгарии. В 2:26 мск метка беспилотника наблюдалась в воздушном пространстве Греции.Это далеко не первый инцидент с барражирующими над Чёрным морем БПЛА недружественных стран. Так 14 августа упавший в море разведывательный дрон был обнаружен на черноморском пляже в Болгарии.О подобном происшествии у побережья Турции - в публикации Турецкий спецназ решил обезвредить беспилотник, найденный на черноморском пляже.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, нато, черное море, болгария, турция, бпла, бпла сегодня, инцидент, происшествия, разведка, греция, беспилотники, беспилотники сегодня