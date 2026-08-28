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Над Чёрным морем потерял связь разведывательный беспилотник НАТО
Над Чёрным морем потерял связь разведывательный беспилотник НАТО - 28.08.2026 Украина.ру
Над Чёрным морем потерял связь разведывательный беспилотник НАТО
Стратегический беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10, совершавший разведывательный полёт над Чёрным морем в интересах НАТО, подал сигнал о потере связи. Об этом в ночь на 28 августа сообщает РИА Новости
2026-08-28T03:39
2026-08-28T03:39
2026-08-28T03:39
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Агентство изучило полётные данные, полученные сервисом Flightradar 24 с беспилотника, который барражировал над Чёрным морем вблизи берегов Турции. В районе полуночи тот подал сигнал 7600, означающий сбой в системе связи летательного аппарата.Согласно данным сервиса, сигнал от БПЛА поступил в 23:32 мск, после чего был зафиксирован его пролёт через воздушное пространство Болгарии. В 2:26 мск метка беспилотника наблюдалась в воздушном пространстве Греции.Это далеко не первый инцидент с барражирующими над Чёрным морем БПЛА недружественных стран. Так 14 августа упавший в море разведывательный дрон был обнаружен на черноморском пляже в Болгарии.О подобном происшествии у побережья Турции - в публикации Турецкий спецназ решил обезвредить беспилотник, найденный на черноморском пляже.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, новости, нато, черное море, болгария, турция, бпла, бпла сегодня, инцидент, происшествия, разведка, греция, беспилотники, беспилотники сегодня
Украина.ру, Новости, НАТО, Черное море, Болгария, Турция, БПЛА, БПЛА сегодня, инцидент, происшествия, разведка, Греция, беспилотники, беспилотники сегодня
Над Чёрным морем потерял связь разведывательный беспилотник НАТО
Стратегический беспилотник Northrop Grumman RQ-4D Phoenix с позывным MAGMA10, совершавший разведывательный полёт над Чёрным морем в интересах НАТО, подал сигнал о потере связи. Об этом в ночь на 28 августа сообщает РИА Новости
Агентство изучило полётные данные, полученные сервисом Flightradar 24 с беспилотника, который барражировал над Чёрным морем вблизи берегов Турции. В районе полуночи тот подал сигнал 7600, означающий сбой в системе связи летательного аппарата.
Согласно данным сервиса, сигнал от БПЛА поступил в 23:32 мск, после чего был зафиксирован его пролёт через воздушное пространство Болгарии. В 2:26 мск метка беспилотника наблюдалась в воздушном пространстве Греции.
Это далеко не первый инцидент с барражирующими над Чёрным морем БПЛА недружественных стран. Так 14 августа упавший в море разведывательный дрон был обнаружен на черноморском пляже в Болгарии.
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