В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
23:25 27.08.2026 (обновлено: 23:26 27.08.2026)
В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". Об этом сообщили 27 августа РИА новости
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Ранее военный эксперт Иван Беднарский в интервью изданию Украина.ру заявил, что российские "Герани" позволяют проводить полноценные дроновые наступления, используя БПЛА разных типов по сложным траекториям с большим количеством обманок.
По его оценке, массированные удары этими дронами уже дают результат.
Он также отметил, что прилёт по выставке дронов под Киевом вызвал у противника "вегетативные шевеления" и понимание того, что он не в полной безопасности - "Герани" позволяют проводить дроновые наступления: Беднарский о массовых ударах по Украине.
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