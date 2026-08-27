В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - 27.08.2026 Украина.ру
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В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - 27.08.2026 Украина.ру
В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". Об этом сообщили 27 августа РИА новости
2026-08-27T23:25
2026-08-27T23:26
украина.ру
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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.Ранее военный эксперт Иван Беднарский в интервью изданию Украина.ру заявил, что российские "Герани" позволяют проводить полноценные дроновые наступления, используя БПЛА разных типов по сложным траекториям с большим количеством обманок. По его оценке, массированные удары этими дронами уже дают результат. Он также отметил, что прилёт по выставке дронов под Киевом вызвал у противника "вегетативные шевеления" и понимание того, что он не в полной безопасности - "Герани" позволяют проводить дроновые наступления: Беднарский о массовых ударах по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру, Харьков, Киев, Украина, СВО, Спецоперация

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

23:25 27.08.2026 (обновлено: 23:26 27.08.2026)
 
© Украина.ру / сгенерировано ИИАтаки на энергообъекты, инфраструктуру
Атаки на энергообъекты, инфраструктуру - РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Украина.ру / сгенерировано ИИ
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В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". Об этом сообщили 27 августа РИА новости
По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.
Ранее военный эксперт Иван Беднарский в интервью изданию Украина.ру заявил, что российские "Герани" позволяют проводить полноценные дроновые наступления, используя БПЛА разных типов по сложным траекториям с большим количеством обманок.
По его оценке, массированные удары этими дронами уже дают результат.
Он также отметил, что прилёт по выставке дронов под Киевом вызвал у противника "вегетативные шевеления" и понимание того, что он не в полной безопасности - "Герани" позволяют проводить дроновые наступления: Беднарский о массовых ударах по Украине.
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