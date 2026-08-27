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В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги - 27.08.2026 Украина.ру

В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги

В Харькове на фоне объявленной воздушной тревоги прогремел взрыв. Об этом сообщил украинский телеканал "Общественное". Об этом сообщили 27 августа РИА новости

2026-08-27T23:25

2026-08-27T23:25

2026-08-27T23:26

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По данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в городе продолжает звучать сигнал воздушной тревоги.Ранее военный эксперт Иван Беднарский в интервью изданию Украина.ру заявил, что российские "Герани" позволяют проводить полноценные дроновые наступления, используя БПЛА разных типов по сложным траекториям с большим количеством обманок. По его оценке, массированные удары этими дронами уже дают результат. Он также отметил, что прилёт по выставке дронов под Киевом вызвал у противника "вегетативные шевеления" и понимание того, что он не в полной безопасности - "Герани" позволяют проводить дроновые наступления: Беднарский о массовых ударах по Украине.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, харьков, киев, украина, сво, спецоперация