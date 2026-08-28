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Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА

Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА - 28.08.2026 Украина.ру

Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА

Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над пятью регионами России, Чёрным и Азовским морями 39 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 27 августа сообщило в своём телеграм-канале

2026-08-28T00:55

2026-08-28T00:55

2026-08-28T00:55

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Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для атак на гражданские объекты и мирных жителей."В течение дня С 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, над акваториями Чёрного и Азовского морей.Ранее сообщалось, что в Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

россия

азовское море

черное море

крым

белгородская область

брянская область

курская область

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