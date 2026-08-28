Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА - 28.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260828/sily-pvo-za-den-sbili-nad-rossiey-chrnym-i-azovskim-moryami-39-ukrainskikh-bpla-1082857543.html
Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА
Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА - 28.08.2026 Украина.ру
Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над пятью регионами России, Чёрным и Азовским морями 39 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 27 августа сообщило в своём телеграм-канале
2026-08-28T00:55
2026-08-28T00:55
украина.ру
россия
азовское море
черное море
крым
белгородская область
брянская область
курская область
орловская область
сво
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_0:70:1350:829_1920x0_80_0_0_139934878bf7be032669b38a24b752e8.jpg
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для атак на гражданские объекты и мирных жителей."В течение дня С 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, над акваториями Чёрного и Азовского морей.Ранее сообщалось, что в Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
азовское море
черное море
крым
белгородская область
брянская область
курская область
орловская область
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/12/1082577154_74:0:1274:900_1920x0_80_0_0_1f63a6b339480de39b9e6f68ff38216e.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, азовское море, черное море, крым, белгородская область, брянская область, курская область, орловская область, сво, спецоперация, минобороны, минобороны рф, пво, вс рф, бпла, бпла сегодня, атака бпла, беспилотники, беспилотники сегодня, атака украины сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины
Украина.ру, Россия, Азовское море, Черное море, Крым, Белгородская область, Брянская область, Курская область, Орловская область, СВО, Спецоперация, Минобороны, Минобороны РФ, ПВО, ВС РФ, БПЛА, БПЛА сегодня, атака БПЛА, беспилотники, беспилотники сегодня, атака Украины сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины

Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА

00:55 28.08.2026
 
© РИА Новости . Михаил ФомичевРабота войск ПВО
Работа войск ПВО - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Михаил Фомичев
Читать в
ДзенTelegram
Силы ПВО за день перехватили и уничтожили над пятью регионами России, Чёрным и Азовским морями 39 украинских беспилотников. Об этом Минобороны РФ вечером 27 августа сообщило в своём телеграм-канале
Вооружённые формирования киевского режима непрерывно атакуют российские регионы с помощью ударных БПЛА дальнего действия. Большая часть террористических налётов проводится ночью, однако Киев и днём направляет дроны для атак на гражданские объекты и мирных жителей.
"В течение дня С 8:00 до 20:00 мск, дежурными средствами ПВО перехвачены и уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа", — говорится в заявлении военного ведомства.
По данным минобороны, вражеские дроны были сбиты над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Курской, Орловской областей, над акваториями Чёрного и Азовского морей.
Ранее сообщалось, что в Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке украинского беспилотника на пассажирский автобус.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияАзовское мореЧерное мореКрымБелгородская областьБрянская областьКурская областьОрловская областьСВОСпецоперацияМинобороныМинобороны РФПВОВС РФБПЛАБПЛА сегодняатака БПЛАбеспилотникибеспилотники сегодняатака Украины сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы Украины
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
02:04"Морской разбой и пиратство": МИД РФ обвинил Францию в каперстве
01:32Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:55Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА
00:35ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые
23:56Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом
23:47Терпение Москвы в отношении Британии не безгранично — заявление депутата Госдумы
23:25В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
23:20Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением
22:53Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине
22:51В Волгоградской области вновь объявлен режим беспилотной опасности
22:47Дефицит ракет Patriot в Европе достиг критического уровня
22:44В Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус
22:28Острый дефицит солдат в ВСУ может вынудить Киев призвать женщин
22:03В Ливии заявили об успешном противостоянии России западным санкциям
21:57В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
21:26143-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери
20:58Украинские СМИ сообщили о дефиците туалетной бумаги и уксуса в Днепропетровске
20:54Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам
20:40Россия заинтересована в нормализации обстановки в Сирии, заявил Небензя
20:28Что Киев скрывает за зависимостью от Запада и почему диалог с Россией неизбежен — Лукьянов
Лента новостейМолния