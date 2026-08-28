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Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа
Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа - 28.08.2026 Украина.ру
Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа
Президент США Дональд Трамп не отказался от обещания завершить конфликт на Украине. У президента США есть три внешнеполитических направления, где нужен результат, но шансы выше всего именно на украинском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-08-28T04:45
2026-08-28T04:45
2026-08-28T04:45
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Отвечая на вопрос о том, почему обещания Трампа по Украине неоднократно переносились и отказался ли он от них, политолог заявил, что президент США заинтересован в результате на украинском направлении больше, чем на других.По мнению Вайнера, американскому лидеру необходимо привести республиканцев к победе на выборах в Конгресс. "Для этого ему нужен политический подарок электорату — конкретный результат хотя бы по одному из внешнеполитических направлений. У него есть три потенциальные точки напряжения: иранский конфликт, украинский кризис и кубинское направление", — пояснил эксперт.На вопрос, где шансы выше, американист ответил: "Думаю, на украинском направлении. У Трампа прямые контакты с [президентом РФ Владимиром] Путиным, идут определенные переговоры. Здесь шансы выше, чем по другим конфликтам"."Не могу сказать, какие именно это переговоры и какие вопросы они затрагивают, но процесс происходит", — добавил Вайнер, отвечая на уточняющий вопрос о деталях.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
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Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа
Президент США Дональд Трамп не отказался от обещания завершить конфликт на Украине. У президента США есть три внешнеполитических направления, где нужен результат, но шансы выше всего именно на украинском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о том, почему обещания Трампа по Украине неоднократно переносились и отказался ли он от них, политолог заявил, что президент США заинтересован в результате на украинском направлении больше, чем на других.
По мнению Вайнера, американскому лидеру необходимо привести республиканцев к победе на выборах в Конгресс.
"Для этого ему нужен политический подарок электорату — конкретный результат хотя бы по одному из внешнеполитических направлений. У него есть три потенциальные точки напряжения: иранский конфликт, украинский кризис и кубинское направление", — пояснил эксперт.
На вопрос, где шансы выше, американист ответил: "Думаю, на украинском направлении. У Трампа прямые контакты с [президентом РФ Владимиром] Путиным, идут определенные переговоры. Здесь шансы выше, чем по другим конфликтам".
"Не могу сказать, какие именно это переговоры и какие вопросы они затрагивают, но процесс происходит", — добавил Вайнер, отвечая на уточняющий вопрос о деталях.
Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.