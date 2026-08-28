Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа - 28.08.2026 Украина.ру
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Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа
Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа - 28.08.2026 Украина.ру
Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа
Президент США Дональд Трамп не отказался от обещания завершить конфликт на Украине. У президента США есть три внешнеполитических направления, где нужен результат, но шансы выше всего именно на украинском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
2026-08-28T04:45
2026-08-28T04:45
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Отвечая на вопрос о том, почему обещания Трампа по Украине неоднократно переносились и отказался ли он от них, политолог заявил, что президент США заинтересован в результате на украинском направлении больше, чем на других.По мнению Вайнера, американскому лидеру необходимо привести республиканцев к победе на выборах в Конгресс. "Для этого ему нужен политический подарок электорату — конкретный результат хотя бы по одному из внешнеполитических направлений. У него есть три потенциальные точки напряжения: иранский конфликт, украинский кризис и кубинское направление", — пояснил эксперт.На вопрос, где шансы выше, американист ответил: "Думаю, на украинском направлении. У Трампа прямые контакты с [президентом РФ Владимиром] Путиным, идут определенные переговоры. Здесь шансы выше, чем по другим конфликтам"."Не могу сказать, какие именно это переговоры и какие вопросы они затрагивают, но процесс происходит", — добавил Вайнер, отвечая на уточняющий вопрос о деталях.Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
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новости, украина, сша, россия, грег вайнер, дональд трамп, украина.ру, главные новости, главное, переговоры, куба, иран, выборы, парламентские выборы, конгресс сша
Новости, Украина, США, Россия, Грег Вайнер, Дональд Трамп, Украина.ру, Главные новости, главное, переговоры, Куба, Иран, выборы, парламентские выборы, Конгресс США

Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа

04:45 28.08.2026
 
© Фото Трамп
 Трамп - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото
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Президент США Дональд Трамп не отказался от обещания завершить конфликт на Украине. У президента США есть три внешнеполитических направления, где нужен результат, но шансы выше всего именно на украинском. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал политолог, американист Грег Вайнер
Отвечая на вопрос о том, почему обещания Трампа по Украине неоднократно переносились и отказался ли он от них, политолог заявил, что президент США заинтересован в результате на украинском направлении больше, чем на других.
По мнению Вайнера, американскому лидеру необходимо привести республиканцев к победе на выборах в Конгресс.
"Для этого ему нужен политический подарок электорату — конкретный результат хотя бы по одному из внешнеполитических направлений. У него есть три потенциальные точки напряжения: иранский конфликт, украинский кризис и кубинское направление", — пояснил эксперт.
На вопрос, где шансы выше, американист ответил: "Думаю, на украинском направлении. У Трампа прямые контакты с [президентом РФ Владимиром] Путиным, идут определенные переговоры. Здесь шансы выше, чем по другим конфликтам".
"Не могу сказать, какие именно это переговоры и какие вопросы они затрагивают, но процесс происходит", — добавил Вайнер, отвечая на уточняющий вопрос о деталях.
Полный текст интервью "Я думаю, это последний год войны". Грег Вайнер о переговорах по Украине и ударах по России" на сайте Украина.ру.
Предупреждения Москвы в Лондоне игнорируют. Спустя четыре с половиной года конфликта Запад воспринимает только конкретные вещи. Подробности — в публикации "Владимир Брутер: Запад начнет реальные переговоры с Россией, когда ВСУ сдадут Херсон, Запорожье и Харьков" на сайте Украина.ру.
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