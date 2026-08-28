https://ukraina.ru/20260828/eto-budet-kazus-belli-pochemu-mask-ne-razreshaet-ispolzovat-starlinik-dlya-udarov-po-rf-1082854330.html

"Это будет казус-белли": почему Маск не разрешает использовать "Старлиник" для ударов по РФ

Почему Маск не даёт разрешения на удары "Старлинком" по России — Шаландин о рисках

"Это будет казус-белли": почему Маск не разрешает использовать "Старлиник" для ударов по РФ

Илон Маск пока не даёт разрешения на использование "Старлинка" для ударов вглубь России — это стало бы прямым участием США в боевых действиях. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин

2026-08-28T04:15

2026-08-28T04:15

2026-08-28T04:15

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В ответ на вопрос о возможном использовании "Старлинка" для ударов вглубь России эксперт подчеркнул, что Илон Маск пока не даёт на это согласия. Однако, по его словам, если такое разрешение будет получено, это станет прямым доказательством участия США в боевых действиях на стороне Киева."Маск пока добро на это не дает, как бы Зеленский его об этом не просил. Если это произойдет, это будет казус-белли. Это уже прямое участие США в ударах по международно-признанной российской территории", — заявил Шаландин.Эксперт также обратил внимание на юридический аспект: привлечь к ответственности завод-изготовитель дрона через цепочку посредников практически невозможно. Однако система "Старлинк", обеспечивающая управление беспилотником в реальном времени, — это совсем иной случай."Об этом в международном праве четко сказано. Поэтому Маск боится и пока не дает разрешения", — резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.Украина — инструмент Запада или независимый игрок в войне с Россией? Должна ли Москва вести с ней самостоятельный политический диалог — отдельно от переговоров с США и Европой? Подробнее об этом — в материале "Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем Киева" на сайте Украина.ру.

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