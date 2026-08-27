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Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине
Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине - 27.08.2026 Украина.ру
Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине
Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что в стране могут снизить призывной возраст. По его словам, это более вероятно, чем мобилизация женщин, однако он подчеркнул, что не располагает никакими инсайдами по этому вопросу. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
2026-08-27T22:53
2026-08-27T22:53
2026-08-27T22:53
украина.ру
владимир зеленский
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дмитрий кулеба
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В российских силовых структурах сообщали, что Служба безопасности Украины выступает за снижение мобилизационного порога до 18 лет, чтобы восполнить потери в личном составе и снизить протестную активность внутри страны. Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет.Ранее украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, который заявил, что мобилизацию женщин пока не надо проводить, поскольку мужской ресурс ещё не исчерпан. Она заявила, что сначала власть "скормит" мясорубке войны оставшихся мужчин, затем перейдёт к женщинам, а после — к детям. В начале августа на сайте кабмина появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на бездетных женщин, однако общественная реакция оказалась резко негативной - Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей.*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, владимир зеленский, украина, дмитрий кулеба, россия, киев, новости
Украина.ру, Владимир Зеленский, Украина, Дмитрий Кулеба, Россия, Киев, Новости
Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине
Бывший глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба не исключил, что в стране могут снизить призывной возраст. По его словам, это более вероятно, чем мобилизация женщин, однако он подчеркнул, что не располагает никакими инсайдами по этому вопросу. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
В российских силовых структурах сообщали, что Служба безопасности Украины выступает за снижение мобилизационного порога до 18 лет, чтобы восполнить потери в личном составе и снизить протестную активность внутри страны.
Весной 2024 года Владимир Зеленский подписал закон, которым возраст мобилизации был снижен с 27 до 25 лет.
Ранее украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала главу офиса Владимира Зеленского Кирилла Буданова*, который заявил, что мобилизацию женщин пока не надо проводить, поскольку мужской ресурс ещё не исчерпан.
Она заявила, что сначала власть "скормит" мясорубке войны оставшихся мужчин, затем перейдёт к женщинам, а после — к детям.
В начале августа на сайте кабмина появилась петиция с призывом распространить воинскую обязанность на бездетных женщин, однако общественная реакция оказалась резко негативной - Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей.
*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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