https://ukraina.ru/20260827/patriarkh-kirill-nazval-udar-vsu-po-avtobusu-v-lnr-voennym-prestupleniem-1082856499.html

Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением

Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением - 27.08.2026 Украина.ру

Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением

Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что атака украинского беспилотника на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике должна быть квалифицирована как военное преступление, не имеющее ни оправданий, ни сроков давности. Об этом сообщили 27 августа РИА новости

2026-08-27T23:20

2026-08-27T23:20

2026-08-27T23:21

вооруженные силы украины

украина.ру

леонид пасечник

патриарх кирилл

игорь кириллов

луганская народная республика

украина

туапсе

сво

спецоперация

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Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о гибели девяти человек при ударе БПЛА по автобусу, следовавшему из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о теракте. Патриарх выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, а также поручил духовенству Северодонецкой епархии оказать пастырскую помощь людям, потерявшим родных и близких.Ранее украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа. На борту вспыхнул пожар. Председатель правления турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан обвинил Украину в систематических ударах по гражданскому флоту Турции, назвав это пиратством. Российские дипломаты также указывали на террористический характер таких операций - Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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вооруженные силы украины, украина.ру, леонид пасечник, патриарх кирилл, игорь кириллов, луганская народная республика, украина, туапсе, сво, спецоперация