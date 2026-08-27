https://ukraina.ru/20260827/patriarkh-kirill-nazval-udar-vsu-po-avtobusu-v-lnr-voennym-prestupleniem-1082856499.html
Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением
Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением - 27.08.2026 Украина.ру
Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что атака украинского беспилотника на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике должна быть квалифицирована как военное преступление, не имеющее ни оправданий, ни сроков давности. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
2026-08-27T23:20
2026-08-27T23:20
2026-08-27T23:21
вооруженные силы украины
украина.ру
леонид пасечник
патриарх кирилл
игорь кириллов
луганская народная республика
украина
туапсе
сво
спецоперация
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Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о гибели девяти человек при ударе БПЛА по автобусу, следовавшему из Лисичанска в Стаханов. В салоне находились 15 пассажиров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о теракте. Патриарх выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, а также поручил духовенству Северодонецкой епархии оказать пастырскую помощь людям, потерявшим родных и близких.Ранее украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа. На борту вспыхнул пожар. Председатель правления турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан обвинил Украину в систематических ударах по гражданскому флоту Турции, назвав это пиратством. Российские дипломаты также указывали на террористический характер таких операций - Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
вооруженные силы украины, украина.ру, леонид пасечник, патриарх кирилл, игорь кириллов, луганская народная республика, украина, туапсе, сво, спецоперация
Вооруженные силы Украины, Украина.ру, Леонид Пасечник, Патриарх Кирилл, Игорь Кириллов, Луганская Народная Республика, Украина, Туапсе, СВО, Спецоперация
Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением
23:20 27.08.2026 (обновлено: 23:21 27.08.2026)
Предстоятель Русской православной церкви патриарх Кирилл заявил, что атака украинского беспилотника на рейсовый автобус в Луганской Народной Республике должна быть квалифицирована как военное преступление, не имеющее ни оправданий, ни сроков давности. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
Глава ЛНР Леонид Пасечник ранее сообщил о гибели девяти человек при ударе БПЛА по автобусу, следовавшему из Лисичанска в Стаханов.
В салоне находились 15 пассажиров. По факту происшествия возбуждено уголовное дело о теракте.
Патриарх выразил соболезнования семьям погибших и всем пострадавшим, а также поручил духовенству Северодонецкой епархии оказать пастырскую помощь людям, потерявшим родных и близких.
Ранее украинские беспилотники атаковали турецкий грузовой паром Lider Bordo Mavi в порту Туапсе, ранения получили пять членов экипажа.
На борту вспыхнул пожар. Председатель правления турецкой судоходной компании "Трансбосфор" Мустафа Джан обвинил Украину в систематических ударах по гражданскому флоту Турции, назвав это пиратством.
Российские дипломаты также указывали на террористический характер таких операций - Украинские дроны атаковали турецкое судно в Туапсе, есть раненые.
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