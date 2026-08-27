https://ukraina.ru/20260827/zelenskogo-dostavyat-v-moldaviyu-pod-konvoem-1082851801.html
Зеленского доставят в Молдавию под конвоем
Зеленского доставят в Молдавию под конвоем - 27.08.2026 Украина.ру
Зеленского доставят в Молдавию под конвоем
Владимир Зеленский приедет в Кишинёв фактически под конвоем. Об этом сообщает 27 августа телеграм-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье"
2026-08-27T19:22
2026-08-27T19:22
2026-08-27T19:22
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"Зеленский приедет в Молдову "под конвоем" — вдоль трассы, по которой он прибудет в Кишинев, выставили свыше 40 полицейских постов", - сказано в публикации.В ней отмечено, что на особенность ситуации обратили внимание местные Telegram-каналы.В молдавской столице 27 августа состоятся торжества по случаю Дня независимости постсоветской республики, куда и пригласили "почётного гостя".За несколько дней до этого аналогичный праздник отмечали в Киеве. Зеленский принимал гостей, жаловался им на Россию, выпрашивал у них деньги и оружие.Украина и Молдавия являются членами программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнерство". Они присоединились к ней в 2009 году вместе с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией (приостановила членство) и Грузией. После госпереворота 2014 года Украина законодательно закрепила курс на членство в НАТО и ЕС. Тот же курс проводит и официальный Кишинёв.Больше новостей дня представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, молдавия, кишинёв, украина, владимир зеленский, ес, нато, украина.ру, бывший ссср, восточная европа, восточное партнерство
Новости, Молдавия, Кишинёв, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Украина.ру, бывший СССР, Восточная Европа, Восточное партнерство
Зеленского доставят в Молдавию под конвоем
Владимир Зеленский приедет в Кишинёв фактически под конвоем. Об этом сообщает 27 августа телеграм-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье"
"Зеленский приедет в Молдову "под конвоем" — вдоль трассы, по которой он прибудет в Кишинев, выставили свыше 40 полицейских постов", - сказано в публикации.
В ней отмечено, что на особенность ситуации обратили внимание местные Telegram-каналы.
В молдавской столице 27 августа состоятся торжества по случаю Дня независимости постсоветской республики, куда и пригласили "почётного гостя".
За несколько дней до этого аналогичный праздник отмечали в Киеве. Зеленский принимал гостей, жаловался им на Россию, выпрашивал у них деньги и оружие.
Украина и Молдавия являются членами программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнерство". Они присоединились к ней в 2009 году вместе с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией (приостановила членство) и Грузией.
После госпереворота 2014 года Украина законодательно закрепила курс на членство в НАТО и ЕС. Тот же курс проводит и официальный Кишинёв.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.