Зеленского доставят в Молдавию под конвоем - 27.08.2026 Украина.ру
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Зеленского доставят в Молдавию под конвоем
Зеленского доставят в Молдавию под конвоем - 27.08.2026 Украина.ру
Зеленского доставят в Молдавию под конвоем
Владимир Зеленский приедет в Кишинёв фактически под конвоем. Об этом сообщает 27 августа телеграм-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье"
2026-08-27T19:22
2026-08-27T19:22
новости
молдавия
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"Зеленский приедет в Молдову "под конвоем" — вдоль трассы, по которой он прибудет в Кишинев, выставили свыше 40 полицейских постов", - сказано в публикации.В ней отмечено, что на особенность ситуации обратили внимание местные Telegram-каналы.В молдавской столице 27 августа состоятся торжества по случаю Дня независимости постсоветской республики, куда и пригласили "почётного гостя".За несколько дней до этого аналогичный праздник отмечали в Киеве. Зеленский принимал гостей, жаловался им на Россию, выпрашивал у них деньги и оружие.Украина и Молдавия являются членами программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнерство". Они присоединились к ней в 2009 году вместе с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией (приостановила членство) и Грузией. После госпереворота 2014 года Украина законодательно закрепила курс на членство в НАТО и ЕС. Тот же курс проводит и официальный Кишинёв.Больше новостей дня представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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новости, молдавия, кишинёв, украина, владимир зеленский, ес, нато, украина.ру, бывший ссср, восточная европа, восточное партнерство
Новости, Молдавия, Кишинёв, Украина, Владимир Зеленский, ЕС, НАТО, Украина.ру, бывший СССР, Восточная Европа, Восточное партнерство

Зеленского доставят в Молдавию под конвоем

19:22 27.08.2026
 
© REUTERS / Benoit Tessier
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© REUTERS / Benoit Tessier
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Владимир Зеленский приедет в Кишинёв фактически под конвоем. Об этом сообщает 27 августа телеграм-канал "Sputnik Ближнее Зарубежье"
"Зеленский приедет в Молдову "под конвоем" — вдоль трассы, по которой он прибудет в Кишинев, выставили свыше 40 полицейских постов", - сказано в публикации.
В ней отмечено, что на особенность ситуации обратили внимание местные Telegram-каналы.

В молдавской столице 27 августа состоятся торжества по случаю Дня независимости постсоветской республики, куда и пригласили "почётного гостя".
За несколько дней до этого аналогичный праздник отмечали в Киеве. Зеленский принимал гостей, жаловался им на Россию, выпрашивал у них деньги и оружие.
Украина и Молдавия являются членами программы Евросоюза для постсоветских республик "Восточное партнерство". Они присоединились к ней в 2009 году вместе с Азербайджаном, Арменией, Белоруссией (приостановила членство) и Грузией.
После госпереворота 2014 года Украина законодательно закрепила курс на членство в НАТО и ЕС. Тот же курс проводит и официальный Кишинёв.
Больше новостей дня представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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