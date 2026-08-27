Зеленский умоляет не свергать его - Жданов - 27.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260827/zelenskiy-umolyaet-ne-svergat-ego---zhdanov-1082851961.html
Зеленский умоляет не свергать его - Жданов
Зеленский умоляет не свергать его - Жданов - 27.08.2026 Украина.ру
Зеленский умоляет не свергать его - Жданов
Владимир Зеленский нажил себе оппонентов и уменьшил сторонников из-за коррупционных скандалов. Об этом говорится в опубликованной 27 августа статье Виктора Жданова на сайте РИА Новости
2026-08-27T19:55
2026-08-27T19:55
новости
украина
запад
владимир зеленский
александр дудчак
михаил федоров
набу
вооруженные силы украины
президентские выборы
выборы на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739628_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_ad670e80c9b92852f27e2aebe10b660f.jpg
В постсоветский период ожидалось, что украинцы обретут полноценное государство, а в итоге получили кланово-олигархическую республику, сказано в публикации. После "дела Миндича" последовал новый сильный коррупционный скандал. Режим шатает отправленный в иле с поста министра обороны Михаил Фёдоров - он тоже теперь сторонник проведения президентских выборов. Британская Times пишет, что для Зеленского наступил "самый тяжелый за все время год". Осенью внутриполитическая борьба на Украине усилится, пишет журнал Economist. Дарья Каленюк из "Центра противодействия коррупции" в эфире CNN заявила, что Зеленский покрывает коррумпированных соратников и подбирает кадры только на основании личной преданности.Близкие к НАБУ источники западных СМИ пишут, что ведомство "становится все более политизированным", связывая публикацию расшифровки новой прослушки с состоявшимся в день обострения скандала голосованием за нового министра обороны. Новое расследование также бьет по положению главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*. Украинские СМИ утверждают, что его фамилия фигурировала в новых расследованиях НАБУ и поэтому руководитель ОП ходит "весь белый" и не встречается с посторонними.Временная следственная комиссия парламента по расследованию коррупции пригласила бывшего министра обороны Федорова на заседание 31 августа, так как к нему "появилось очень много вопросов"."Его противостояние с Зеленским пока не выходило за рамки заочных претензий. Так, недавно глава режима обвинил Федорова в попытке создать "министерство войны" с прямым подчинением министру начальника Генштаба ВСУ, убрав должность главкома", - отметил Жданов.Федоров не ладил с экс-главкомом ВСУ Александром Сырским, а теперь сторонники экс-министра оскорбляют министра Евгения Хмару. По мнению Жданова, попытки успокоить общественность могут оказаться тщетными. Он отметил такие суждения украинских журналистов и российского политолога Александра Дудчака, заметившего подготовку к возможной отставке Зеленского."Просто проявляется противоречие, конкуренция среди западных центров влияния на Украину, - пояснил политолог. - Федоров как бы к одной группировке принадлежит, а Зеленский в большей степени — к другой. Пока все это накапливается. Окончательное решение, судя по всему, не принято".По мнению Жданова, Зеленский по-прежнему устраивает большинство западных партнеров. Дудчак считает, что главу киевского режима подводят к состоянию "гнилого расшатанного зуба", который в любой момент можно легко удалить."В любом случае будущее киевского режима определят не Запад и его ставленники, а реалии на поле боя. А они, как признал тот же Федоров, явно складываются не в пользу Украины", - резюмировал Жданов.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/18/1082739628_52:0:2783:2048_1920x0_80_0_0_589e86e4500239499f17f6ac70af6956.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, украина, запад, владимир зеленский, александр дудчак, михаил федоров, набу, вооруженные силы украины, президентские выборы, выборы на украине
Новости, Украина, Запад, Владимир Зеленский, Александр Дудчак, Михаил Федоров, НАБУ, Вооруженные силы Украины, президентские выборы, выборы на Украине

Зеленский умоляет не свергать его - Жданов

19:55 27.08.2026
 
© REUTERS / Thomas Peter
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© REUTERS / Thomas Peter
Читать в
ДзенTelegram
Владимир Зеленский нажил себе оппонентов и уменьшил сторонников из-за коррупционных скандалов. Об этом говорится в опубликованной 27 августа статье Виктора Жданова на сайте РИА Новости
В постсоветский период ожидалось, что украинцы обретут полноценное государство, а в итоге получили кланово-олигархическую республику, сказано в публикации.
После "дела Миндича" последовал новый сильный коррупционный скандал. Режим шатает отправленный в иле с поста министра обороны Михаил Фёдоров - он тоже теперь сторонник проведения президентских выборов.
Британская Times пишет, что для Зеленского наступил "самый тяжелый за все время год". Осенью внутриполитическая борьба на Украине усилится, пишет журнал Economist. Дарья Каленюк из "Центра противодействия коррупции" в эфире CNN заявила, что Зеленский покрывает коррумпированных соратников и подбирает кадры только на основании личной преданности.
Близкие к НАБУ источники западных СМИ пишут, что ведомство "становится все более политизированным", связывая публикацию расшифровки новой прослушки с состоявшимся в день обострения скандала голосованием за нового министра обороны. Новое расследование также бьет по положению главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*. Украинские СМИ утверждают, что его фамилия фигурировала в новых расследованиях НАБУ и поэтому руководитель ОП ходит "весь белый" и не встречается с посторонними.
Временная следственная комиссия парламента по расследованию коррупции пригласила бывшего министра обороны Федорова на заседание 31 августа, так как к нему "появилось очень много вопросов".
"Его противостояние с Зеленским пока не выходило за рамки заочных претензий. Так, недавно глава режима обвинил Федорова в попытке создать "министерство войны" с прямым подчинением министру начальника Генштаба ВСУ, убрав должность главкома", - отметил Жданов.
Федоров не ладил с экс-главкомом ВСУ Александром Сырским, а теперь сторонники экс-министра оскорбляют министра Евгения Хмару.
По мнению Жданова, попытки успокоить общественность могут оказаться тщетными. Он отметил такие суждения украинских журналистов и российского политолога Александра Дудчака, заметившего подготовку к возможной отставке Зеленского.
"Просто проявляется противоречие, конкуренция среди западных центров влияния на Украину, - пояснил политолог. - Федоров как бы к одной группировке принадлежит, а Зеленский в большей степени — к другой. Пока все это накапливается. Окончательное решение, судя по всему, не принято".
По мнению Жданова, Зеленский по-прежнему устраивает большинство западных партнеров. Дудчак считает, что главу киевского режима подводят к состоянию "гнилого расшатанного зуба", который в любой момент можно легко удалить.
"В любом случае будущее киевского режима определят не Запад и его ставленники, а реалии на поле боя. А они, как признал тот же Федоров, явно складываются не в пользу Украины", - резюмировал Жданов.
* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.
Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августа
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиУкраинаЗападВладимир ЗеленскийАлександр ДудчакМихаил ФедоровНАБУВооруженные силы Украиныпрезидентские выборывыборы на Украине
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
21:26143-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери
20:58Украинские СМИ сообщили о дефиците туалетной бумаги и уксуса в Днепропетровске
20:54Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам
20:40Россия заинтересована в нормализации обстановки в Сирии, заявил Небензя
20:28Что Киев скрывает за зависимостью от Запада и почему диалог с Россией неизбежен — Лукьянов
20:00Щит и Fake: Россияне массово бегут, Крым опустел. Зачем говорящие головы вспомнили о Верхнем Ларсе
19:55Зеленский умоляет не свергать его - Жданов
19:30Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной
19:22Зеленского доставят в Молдавию под конвоем
19:09Семьи украинских депутатов освоили деньги на выплаты малоимущим
19:0827 августа 2026 года, вечерний эфир
18:51Комплексы С-500 уже защищают Москву: Шаландин рассказал о новейшей ПВО России
18:38Волынская резня стала главной причиной ухудшения отношений к украинцам - опрос CBOS
18:28Прибыль от "Гарпий" пойдёт на развитие ПВО — Шаландин про расширение производства дронов
18:15Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение
18:12Омбудсмен России Яна Лантратова рассказала о пыточных подвалах для пленных на Украине
17:55Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей
17:44Урожай собран, но сотни гектаров посевов уничтожены ВСУ - губернатор Херсонской области
17:35Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад
17:30Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августа
Лента новостейМолния