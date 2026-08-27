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Зеленский умоляет не свергать его - Жданов

Зеленский умоляет не свергать его - Жданов - 27.08.2026 Украина.ру

Зеленский умоляет не свергать его - Жданов

Владимир Зеленский нажил себе оппонентов и уменьшил сторонников из-за коррупционных скандалов. Об этом говорится в опубликованной 27 августа статье Виктора Жданова на сайте РИА Новости

2026-08-27T19:55

2026-08-27T19:55

2026-08-27T19:55

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В постсоветский период ожидалось, что украинцы обретут полноценное государство, а в итоге получили кланово-олигархическую республику, сказано в публикации. После "дела Миндича" последовал новый сильный коррупционный скандал. Режим шатает отправленный в иле с поста министра обороны Михаил Фёдоров - он тоже теперь сторонник проведения президентских выборов. Британская Times пишет, что для Зеленского наступил "самый тяжелый за все время год". Осенью внутриполитическая борьба на Украине усилится, пишет журнал Economist. Дарья Каленюк из "Центра противодействия коррупции" в эфире CNN заявила, что Зеленский покрывает коррумпированных соратников и подбирает кадры только на основании личной преданности.Близкие к НАБУ источники западных СМИ пишут, что ведомство "становится все более политизированным", связывая публикацию расшифровки новой прослушки с состоявшимся в день обострения скандала голосованием за нового министра обороны. Новое расследование также бьет по положению главы офиса Зеленского Кирилла Буданова*. Украинские СМИ утверждают, что его фамилия фигурировала в новых расследованиях НАБУ и поэтому руководитель ОП ходит "весь белый" и не встречается с посторонними.Временная следственная комиссия парламента по расследованию коррупции пригласила бывшего министра обороны Федорова на заседание 31 августа, так как к нему "появилось очень много вопросов"."Его противостояние с Зеленским пока не выходило за рамки заочных претензий. Так, недавно глава режима обвинил Федорова в попытке создать "министерство войны" с прямым подчинением министру начальника Генштаба ВСУ, убрав должность главкома", - отметил Жданов.Федоров не ладил с экс-главкомом ВСУ Александром Сырским, а теперь сторонники экс-министра оскорбляют министра Евгения Хмару. По мнению Жданова, попытки успокоить общественность могут оказаться тщетными. Он отметил такие суждения украинских журналистов и российского политолога Александра Дудчака, заметившего подготовку к возможной отставке Зеленского."Просто проявляется противоречие, конкуренция среди западных центров влияния на Украину, - пояснил политолог. - Федоров как бы к одной группировке принадлежит, а Зеленский в большей степени — к другой. Пока все это накапливается. Окончательное решение, судя по всему, не принято".По мнению Жданова, Зеленский по-прежнему устраивает большинство западных партнеров. Дудчак считает, что главу киевского режима подводят к состоянию "гнилого расшатанного зуба", который в любой момент можно легко удалить."В любом случае будущее киевского режима определят не Запад и его ставленники, а реалии на поле боя. А они, как признал тот же Федоров, явно складываются не в пользу Украины", - резюмировал Жданов.* Внесен в России в перечень террористов и экстремистов.Больше новостей на эту и другие темы представлено в обзоре Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августаВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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новости, украина, запад, владимир зеленский, александр дудчак, михаил федоров, набу, вооруженные силы украины, президентские выборы, выборы на украине