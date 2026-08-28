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Министр обороны Польши опроверг слова своего зама о ядерном оружии

Министр обороны Польши опроверг слова своего зама о ядерном оружии - 28.08.2026 Украина.ру

Министр обороны Польши опроверг слова своего зама о ядерном оружии

Министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш опроверг слова своего заместителя Павла Залевского, который после переговоров с высокопоставленным чиновником Пентагона заявил о нежелании размещать ядерное оружие на территории республики. Об этом министр в ночь на 28 августа написал на платформе Х

2026-08-28T02:52

2026-08-28T02:52

2026-08-28T02:52

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Польский замминистра накануне провёл переговоры с замглавы Пентагона Элбриджем Колби. После их завершения Залевский заявил, что Польша не хочет размещать ядерное оружие на своей территории. При этом, в 2025 году власти Польши уже подтверждали готовность разместить на своей территории американское ядерное оружие по программе Nuclear Sharing."Развеивая всяческие сомнения: Польша неизменно заинтересована в участии в программе НАТО Nuclear Sharing... Мы также ведем переговоры на тему предложений участия в европейском [французском] ядерном защитном зонтике", — написал Косиняк-Камыш.Министр обороны подчеркнул, что "позиция нашего [польского] правительства по этим вопросам однозначна".Премьер-министр Польши Дональд Туск ранее подтвердил переговоры Варшавы и Парижа по программе ядерного сдерживания. Президент Кароль Навроцкий, который также является "большим сторонником" присоединения Польши к ядерному проекту, в свою очередь высказался о том, что республика "должна идти по пути развития собственного ядерного потенциала".Подробнее на эту тему - в материале Олега Хавича Польша вешает на стену французское "ядерное ружьё". Когда ждать выстрела?О желании ещё одного соседа России "поиграть ядерными мускулами", пусть и не своими - в публикации Швеция может разместить у себя французское ядерное оружие — посольство России.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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украина.ру, новости, польша, варшава, кароль навроцкий, пентагон, нато, ядерное оружие, русофобия, запад