https://ukraina.ru/20260828/zona-pokrytiya-budet-globalnoy-shalandin-o-razvitii-sputnikovoy-sistemy-svyazi-rassvet-1082853367.html

"Зона покрытия будет глобальной": Шаландин о развитии спутниковой системы связи "Рассвет"

Спутники "Рассвета" работают 24 часа, а не 2 — Шаландин о связи в зоне СВО

"Зона покрытия будет глобальной": Шаландин о развитии спутниковой системы связи "Рассвет"

Утверждения о том, что спутники "Рассвета" работают всего два часа в сутки, не соответствуют действительности. Группировка обеспечивает связь в зоне СВО 24 часа в сутки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин

2026-08-28T05:00

2026-08-28T05:00

2026-08-28T05:00

новости

россия

украина

запад

главные новости

главное

спутник

аналитика

аналитики

космос

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068379042_4:0:996:558_1920x0_80_0_0_aa3be6dc28fcf8e90c525eb51909088b.jpg

В ответ на вопрос о корректности утверждений о времени работы "Рассвета" — 2 часа против 10 — эксперт указал на необходимость учитывать специфику орбитального движения. По его словам, обыватели часто упускают из виду ключевые параметры работы космических аппаратов."Когда люди говорят, что спутники работают 2 часа в сутки, они, с одной стороны, правы. Но они не знают, что такое космический аппарат: как он летает и каковы характеристики орбиты", — заявил Шаландин.Эксперт разъяснил, что умножение полуторачасового интервала на 16 спутников, находящихся на орбите, даёт в сумме 24 часа. "Эти две партии выведенных спутников сконцентрированы на обеспечении связи в зоне СВО. И 24 часа они работают", — добавил он.По мнению Шаландина, как только один спутник покидает зону видимости, его тут же сменяет другой. "Спутник проходит через зону СВО, военнослужащие настраивают свои станции, но как только он покидает зону радиовидимости, тут же выходит другой", — пояснил собеседник издания. Он также отметил, что в перспективе охват системы станет глобальным.Полный текст интервью "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.Украина — инструмент Запада или независимый игрок в войне с Россией? Должна ли Москва вести с ней самостоятельный политический диалог — отдельно от переговоров с США и Европой? Подробнее об этом — в материале "Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем Киева" на сайте Украина.ру.

россия

украина

запад

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, россия, украина, запад, главные новости, главное, спутник, аналитика, аналитики, космос, связь, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво