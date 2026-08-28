Спутники "Рассвета" работают 24 часа, а не 2 — Шаландин о связи в зоне СВО
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260828/zona-pokrytiya-budet-globalnoy-shalandin-o-razvitii-sputnikovoy-sistemy-svyazi-rassvet-1082853367.html
"Зона покрытия будет глобальной": Шаландин о развитии спутниковой системы связи "Рассвет"
Спутники "Рассвета" работают 24 часа, а не 2 — Шаландин о связи в зоне СВО
"Зона покрытия будет глобальной": Шаландин о развитии спутниковой системы связи "Рассвет"
Утверждения о том, что спутники "Рассвета" работают всего два часа в сутки, не соответствуют действительности. Группировка обеспечивает связь в зоне СВО 24 часа в сутки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин
2026-08-28T05:00
2026-08-28T05:00
новости
россия
украина
запад
главные новости
главное
спутник
аналитика
аналитики
космос
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068379042_4:0:996:558_1920x0_80_0_0_aa3be6dc28fcf8e90c525eb51909088b.jpg
В ответ на вопрос о корректности утверждений о времени работы "Рассвета" — 2 часа против 10 — эксперт указал на необходимость учитывать специфику орбитального движения. По его словам, обыватели часто упускают из виду ключевые параметры работы космических аппаратов."Когда люди говорят, что спутники работают 2 часа в сутки, они, с одной стороны, правы. Но они не знают, что такое космический аппарат: как он летает и каковы характеристики орбиты", — заявил Шаландин.Эксперт разъяснил, что умножение полуторачасового интервала на 16 спутников, находящихся на орбите, даёт в сумме 24 часа. "Эти две партии выведенных спутников сконцентрированы на обеспечении связи в зоне СВО. И 24 часа они работают", — добавил он.По мнению Шаландина, как только один спутник покидает зону видимости, его тут же сменяет другой. "Спутник проходит через зону СВО, военнослужащие настраивают свои станции, но как только он покидает зону радиовидимости, тут же выходит другой", — пояснил собеседник издания. Он также отметил, что в перспективе охват системы станет глобальным.Полный текст интервью "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.Украина — инструмент Запада или независимый игрок в войне с Россией? Должна ли Москва вести с ней самостоятельный политический диалог — отдельно от переговоров с США и Европой? Подробнее об этом — в материале "Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем Киева" на сайте Украина.ру.
россия
украина
запад
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/09/09/1068379042_128:0:872:558_1920x0_80_0_0_9ff11710ae531e99937e4c02fc0ec893.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, украина, запад, главные новости, главное, спутник, аналитика, аналитики, космос, связь, сво, новости сво, новости сво россия, прогнозы сво, новости сво сейчас, дзен новости сво
Новости, Россия, Украина, Запад, Главные новости, главное, спутник, Аналитика, аналитики, космос, связь, СВО, новости СВО, новости СВО Россия, прогнозы СВО, новости СВО сейчас, дзен новости СВО

"Зона покрытия будет глобальной": Шаландин о развитии спутниковой системы связи "Рассвет"

05:00 28.08.2026
 
© Фото : prokosmos.ru
- РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : prokosmos.ru
Читать в
ДзенTelegram
Утверждения о том, что спутники "Рассвета" работают всего два часа в сутки, не соответствуют действительности. Группировка обеспечивает связь в зоне СВО 24 часа в сутки. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин
В ответ на вопрос о корректности утверждений о времени работы "Рассвета" — 2 часа против 10 — эксперт указал на необходимость учитывать специфику орбитального движения. По его словам, обыватели часто упускают из виду ключевые параметры работы космических аппаратов.
"Когда люди говорят, что спутники работают 2 часа в сутки, они, с одной стороны, правы. Но они не знают, что такое космический аппарат: как он летает и каковы характеристики орбиты", — заявил Шаландин.
Эксперт разъяснил, что умножение полуторачасового интервала на 16 спутников, находящихся на орбите, даёт в сумме 24 часа. "Эти две партии выведенных спутников сконцентрированы на обеспечении связи в зоне СВО. И 24 часа они работают", — добавил он.
По мнению Шаландина, как только один спутник покидает зону видимости, его тут же сменяет другой. "Спутник проходит через зону СВО, военнослужащие настраивают свои станции, но как только он покидает зону радиовидимости, тут же выходит другой", — пояснил собеседник издания. Он также отметил, что в перспективе охват системы станет глобальным.
Полный текст интервью "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.
Украина — инструмент Запада или независимый игрок в войне с Россией? Должна ли Москва вести с ней самостоятельный политический диалог — отдельно от переговоров с США и Европой? Подробнее об этом — в материале "Без разговора с Украиной не обойдемся”. Федор Лукьянов о войне, России и будущем Киева" на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияУкраинаЗападГлавные новостиглавноеспутникАналитикааналитикикосмоссвязьСВОновости СВОновости СВО Россияпрогнозы СВОновости СВО сейчасдзен новости СВО
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
05:15Алехин: ВС РФ разбили плацдарм ВСУ и закрепились на рубеже Куриловка — Купянск — Узловой
05:00"Зона покрытия будет глобальной": Шаландин о развитии спутниковой системы связи "Рассвет"
04:45Кризис на Украине, Куба и Иран: Вайнер назвал три главные "точки напряжения" Трампа
04:37Зверства бандеровцев в секретных тюрьмах Селидово мешают расследовать дроны ВСУ — Мирошник
04:30"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками"
04:15"Это будет казус-белли": почему Маск не разрешает использовать "Старлиник" для ударов по РФ
03:56Силы ПВО и бойцы МОГ отражают ночную атаку украинских БПЛА на Севастополь
03:39Над Чёрным морем потерял связь разведывательный беспилотник НАТО
02:52Министр обороны Польши опроверг слова своего зама о ядерном оружии
02:04"Морской разбой и пиратство": МИД РФ обвинил Францию в каперстве
01:32Ракетная опасность, угроза БПЛА и закрытые аэропорты. Сводка по регионам России к этому часу
00:55Силы ПВО за день сбили над Россией, Чёрным и Азовским морями 39 украинских БПЛА
00:35ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые
23:56Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом
23:47Терпение Москвы в отношении Британии не безгранично — заявление депутата Госдумы
23:25В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
23:20Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением
22:53Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине
22:51В Волгоградской области вновь объявлен режим беспилотной опасности
22:47Дефицит ракет Patriot в Европе достиг критического уровня
Лента новостейМолния