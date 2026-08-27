https://ukraina.ru/20260827/azarov-nazval-mobilizatsiyu-zhenschin-na-ukraine-samoubiystvennym-shagom-1082857136.html
Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом
Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом - 27.08.2026 Украина.ру
Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что идея принудительного призыва женщин в Вооружённые силы является самоубийственной для страны, которая уже переживает глубочайший демографический кризис. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
2026-08-27T23:56
2026-08-27T23:56
2026-08-27T23:56
верховная рада
украина.ру
николай азаров
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россия
владимир зеленский
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Подобное решение противоречит всякой логике, поскольку смертность на Украине в пять раз превышает рождаемость. Азаров также выразил сомнение, что даже нынешний состав Верховной рады поддержит такой законопроект. Поводом для обсуждения послужила петиция, появившаяся в начале августа на сайте украинского правительства, в которой предлагалось распространить воинскую обязанность на бездетных женщин.Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что власти могут пойти на снижение призывного возраста, назвав это более вероятным сценарием, чем мобилизация женщин. В российских силовых структурах сообщали, что Служба безопасности Украины выступает за понижение порога до 18 лет, чтобы восполнить потери и снизить протестные настроения. Весной 2024 года Владимир Зеленский уже подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала главу офиса Зеленского Кирилла Буданова*, заявив, что сначала власть "скормит" мясорубке мужчин, затем женщин, а после — детей - Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине.*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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верховная рада, украина.ру, николай азаров, украина, новости, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба
Верховная Рада, Украина.ру, Николай Азаров, Украина, Новости, Россия, Владимир Зеленский, Дмитрий Кулеба
Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом
Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что идея принудительного призыва женщин в Вооружённые силы является самоубийственной для страны, которая уже переживает глубочайший демографический кризис. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
Подобное решение противоречит всякой логике, поскольку смертность на Украине в пять раз превышает рождаемость.
Азаров также выразил сомнение, что даже нынешний состав Верховной рады поддержит такой законопроект.
Поводом для обсуждения послужила петиция, появившаяся в начале августа на сайте украинского правительства, в которой предлагалось распространить воинскую обязанность на бездетных женщин.
Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что власти могут пойти на снижение призывного возраста, назвав это более вероятным сценарием, чем мобилизация женщин.
В российских силовых структурах сообщали, что Служба безопасности Украины выступает за понижение порога до 18 лет, чтобы восполнить потери и снизить протестные настроения.
Весной 2024 года Владимир Зеленский уже подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет.
Украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала главу офиса Зеленского Кирилла Буданова*, заявив, что сначала власть "скормит" мясорубке мужчин, затем женщин, а после — детей - Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине.
*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.
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