https://ukraina.ru/20260827/azarov-nazval-mobilizatsiyu-zhenschin-na-ukraine-samoubiystvennym-shagom-1082857136.html

Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом

Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом - 27.08.2026 Украина.ру

Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров заявил, что идея принудительного призыва женщин в Вооружённые силы является самоубийственной для страны, которая уже переживает глубочайший демографический кризис. Об этом сообщили 27 августа РИА новости

2026-08-27T23:56

2026-08-27T23:56

2026-08-27T23:56

верховная рада

украина.ру

николай азаров

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новости

россия

владимир зеленский

дмитрий кулеба

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Подобное решение противоречит всякой логике, поскольку смертность на Украине в пять раз превышает рождаемость. Азаров также выразил сомнение, что даже нынешний состав Верховной рады поддержит такой законопроект. Поводом для обсуждения послужила петиция, появившаяся в начале августа на сайте украинского правительства, в которой предлагалось распространить воинскую обязанность на бездетных женщин.Ранее экс-глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба допустил, что власти могут пойти на снижение призывного возраста, назвав это более вероятным сценарием, чем мобилизация женщин. В российских силовых структурах сообщали, что Служба безопасности Украины выступает за понижение порога до 18 лет, чтобы восполнить потери и снизить протестные настроения. Весной 2024 года Владимир Зеленский уже подписал закон о снижении возраста мобилизации с 27 до 25 лет. Украинский историк Марта Гавришко резко раскритиковала главу офиса Зеленского Кирилла Буданова*, заявив, что сначала власть "скормит" мясорубке мужчин, затем женщин, а после — детей - Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине.*Внесён в России в перечень террористов и экстремистов.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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верховная рада, украина.ру, николай азаров, украина, новости, россия, владимир зеленский, дмитрий кулеба