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Дефицит ракет Patriot в Европе достиг критического уровня

Дефицит ракет Patriot в Европе достиг критического уровня - 27.08.2026 Украина.ру

Дефицит ракет Patriot в Европе достиг критического уровня

Запасы ракет-перехватчиков для зенитных ракетных комплексов Patriot в европейских странах достигли "запредельно критического" уровня. Об этом сообщил 27 августа телеграмм канал Украина.ру

2026-08-27T22:47

2026-08-27T22:47

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Это вызывает серьёзную обеспокоенность у западных военных. В случае ракетного удара России по штабу армии или электростанции НАТО может оказаться в положении, аналогичном Украине, испытывающей нехватку комплексов Patriot, и быть вынужденной "получать удар за ударом", заявил представитель американского оборонного ведомства.Ранее итальянская газета Repubblica сообщила, что правительство Италии тайно согласовало новый крупный пакет военной помощи Украине, предусматривающий передачу ракет-перехватчиков Aster 30 и продажу Киеву новейших систем противовоздушной обороны Samp-T NG. Общая стоимость масштабной оборонной операции оценивается примерно в 3 миллиарда евро. Вместе с батареями ПВО украинская сторона должна получить семь радиолокационных систем. Все закупленные и вновь построенные комплексы должны прибыть к 2027 году - Италия официально везет Киеву генераторы, а тайно — миллиардный ракетный пакет.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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