https://ukraina.ru/20260827/v-volgogradskoy-oblasti-vnov-obyavlen-rezhim-bespilotnoy-opasnosti-1082856047.html

В Волгоградской области вновь объявлен режим беспилотной опасности

В Волгоградской области вновь объявлен режим беспилотной опасности - 27.08.2026 Украина.ру

В Волгоградской области вновь объявлен режим беспилотной опасности

На территории Волгоградской области введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщили 27 августа РИА новости

2026-08-27T22:51

2026-08-27T22:51

2026-08-27T22:51

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Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах до отмены режима, не приближаться к окнам и не пользоваться лифтом.Ранее при отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске. Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 16 дронов, однако в результате удара произошёл пожар на логистическом центре площадью более 100 тысяч квадратных метров, пострадал один сотрудник. В ночь на 18 июля в результате аналогичной атаки погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25 человек - Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

украина.ру, волгоградская область, украина, россия, сво, спецоперация