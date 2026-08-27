В Волгоградской области вновь объявлен режим беспилотной опасности
На территории Волгоградской области введён режим беспилотной опасности. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
Жителям рекомендовано оставаться в безопасных местах до отмены режима, не приближаться к окнам и не пользоваться лифтом.
Ранее при отражении массированной атаки украинских беспилотников на Тамбовскую область загорелся склад Wildberries в Котовске.
Силы противовоздушной обороны и мобильные огневые группы сбили 16 дронов, однако в результате удара произошёл пожар на логистическом центре площадью более 100 тысяч квадратных метров, пострадал один сотрудник.
В ночь на 18 июля в результате аналогичной атаки погибли семь сотрудников склада Wildberries, ранения получили ещё 25 человек - Wildberries вновь под ударом: после атак БПЛА загорелся склад в Тамбовской области.
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