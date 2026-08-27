https://ukraina.ru/20260827/dozhdi-panika-i-nekhvatka-resursov-kak-kiev-opravdyvaet-svo-neizbezhnoe-porazhenie-1082849643.html
Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение
Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение - 27.08.2026 Украина.ру
Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение
Украинский военный эксперт Сергей Грабский в очередной раз подтвердил то, о чем в Киеве предпочитают молчать: российские войска уверенно продвигаются на всех направлениях и имеют все шансы закрепиться в Славянске и Краматорске до наступления холодов. Об этом 27 августа сообщили украинские СМИ
2026-08-27T18:15
2026-08-27T18:15
2026-08-27T18:15
сво
спецоперация
киев
славянск
краматорск
вс рф
наступление вс рф
всу
потери всу
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Вместо того чтобы признать неизбежное, украинские аналитики пытаются оправдать собственные провалы нехваткой ресурсов и сложными погодными условиями. По словам Грабского, российские военные используют благоприятный период — до осенних дождей и снега — для максимального рывка вперед. Грабский также отметил, что российские войска активно пытаются окружить Константиновку и Часов Яр, не заходя в сами города, а также оказывают давление на Добропольском направлении, стремясь взять Краматорск в широкое окружение. Он признал, что ВС РФ уже овладели дорогой, ведущей из Бахмута в сторону Славянска, и активно просачиваются на уязвимые участки обороны. При этом в Киеве понимают: остановить наступление можно только пехотой, но ресурсов для этого уже не хватает.Сам же эксперт признал: "Без необходимых ресурсов даже самое лучшее командование не способно выполнять поставленные задачи". По его словам, судьба Славянско-Краматорской агломерации зависит не от назначений, а от количества солдат, вооружения и техники, которых у Киева катастрофически не хватает.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
сво, спецоперация, киев, славянск, краматорск, вс рф, наступление вс рф, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, окружение всу
СВО, Спецоперация, Киев, Славянск, Краматорск, ВС РФ, наступление ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, окружение ВСУ
Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение
Украинский военный эксперт Сергей Грабский в очередной раз подтвердил то, о чем в Киеве предпочитают молчать: российские войска уверенно продвигаются на всех направлениях и имеют все шансы закрепиться в Славянске и Краматорске до наступления холодов. Об этом 27 августа сообщили украинские СМИ
Вместо того чтобы признать неизбежное, украинские аналитики пытаются оправдать собственные провалы нехваткой ресурсов и сложными погодными условиями. По словам Грабского, российские военные используют благоприятный период — до осенних дождей и снега — для максимального рывка вперед.
"Сейчас у них идеальный период для продвижения", — признал эксперт в эфире Radio NV, пояснив, что ВС РФ стремятся войти в городскую застройку, где эффективность дронов снижается, а штурмовые действия становятся решающими.
Грабский также отметил, что российские войска активно пытаются окружить Константиновку и Часов Яр, не заходя в сами города, а также оказывают давление на Добропольском направлении, стремясь взять Краматорск в широкое окружение.
Он признал, что ВС РФ уже овладели дорогой, ведущей из Бахмута в сторону Славянска, и активно просачиваются на уязвимые участки обороны. При этом в Киеве понимают: остановить наступление можно только пехотой, но ресурсов для этого уже не хватает.
Сам же эксперт признал: "Без необходимых ресурсов даже самое лучшее командование не способно выполнять поставленные задачи".
По его словам, судьба Славянско-Краматорской агломерации зависит не от назначений, а от количества солдат, вооружения и техники, которых у Киева катастрофически не хватает.