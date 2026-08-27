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Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение

Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение - 27.08.2026 Украина.ру

Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение

Украинский военный эксперт Сергей Грабский в очередной раз подтвердил то, о чем в Киеве предпочитают молчать: российские войска уверенно продвигаются на всех направлениях и имеют все шансы закрепиться в Славянске и Краматорске до наступления холодов. Об этом 27 августа сообщили украинские СМИ

2026-08-27T18:15

2026-08-27T18:15

2026-08-27T18:15

сво

спецоперация

киев

славянск

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Вместо того чтобы признать неизбежное, украинские аналитики пытаются оправдать собственные провалы нехваткой ресурсов и сложными погодными условиями. По словам Грабского, российские военные используют благоприятный период — до осенних дождей и снега — для максимального рывка вперед. Грабский также отметил, что российские войска активно пытаются окружить Константиновку и Часов Яр, не заходя в сами города, а также оказывают давление на Добропольском направлении, стремясь взять Краматорск в широкое окружение. Он признал, что ВС РФ уже овладели дорогой, ведущей из Бахмута в сторону Славянска, и активно просачиваются на уязвимые участки обороны. При этом в Киеве понимают: остановить наступление можно только пехотой, но ресурсов для этого уже не хватает.Сам же эксперт признал: "Без необходимых ресурсов даже самое лучшее командование не способно выполнять поставленные задачи". По его словам, судьба Славянско-Краматорской агломерации зависит не от назначений, а от количества солдат, вооружения и техники, которых у Киева катастрофически не хватает.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.

киев

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сво, спецоперация, киев, славянск, краматорск, вс рф, наступление вс рф, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, окружение всу