Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение - 27.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260827/dozhdi-panika-i-nekhvatka-resursov-kak-kiev-opravdyvaet-svo-neizbezhnoe-porazhenie-1082849643.html
Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение
Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение - 27.08.2026 Украина.ру
Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение
Украинский военный эксперт Сергей Грабский в очередной раз подтвердил то, о чем в Киеве предпочитают молчать: российские войска уверенно продвигаются на всех направлениях и имеют все шансы закрепиться в Славянске и Краматорске до наступления холодов. Об этом 27 августа сообщили украинские СМИ
2026-08-27T18:15
2026-08-27T18:15
сво
спецоперация
киев
славянск
краматорск
вс рф
наступление вс рф
всу
потери всу
разгром всу
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_0:0:1620:911_1920x0_80_0_0_c08cb4e397fd5ccdddad4738d736e047.jpg
Вместо того чтобы признать неизбежное, украинские аналитики пытаются оправдать собственные провалы нехваткой ресурсов и сложными погодными условиями. По словам Грабского, российские военные используют благоприятный период — до осенних дождей и снега — для максимального рывка вперед. Грабский также отметил, что российские войска активно пытаются окружить Константиновку и Часов Яр, не заходя в сами города, а также оказывают давление на Добропольском направлении, стремясь взять Краматорск в широкое окружение. Он признал, что ВС РФ уже овладели дорогой, ведущей из Бахмута в сторону Славянска, и активно просачиваются на уязвимые участки обороны. При этом в Киеве понимают: остановить наступление можно только пехотой, но ресурсов для этого уже не хватает.Сам же эксперт признал: "Без необходимых ресурсов даже самое лучшее командование не способно выполнять поставленные задачи". По его словам, судьба Славянско-Краматорской агломерации зависит не от назначений, а от количества солдат, вооружения и техники, которых у Киева катастрофически не хватает.О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
киев
славянск
краматорск
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07e9/02/1c/1061440526_57:0:1497:1080_1920x0_80_0_0_049b111f3329f151c3d0958ca04bcba2.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
сво, спецоперация, киев, славянск, краматорск, вс рф, наступление вс рф, всу, потери всу, разгром всу, крах всу, окружение всу
СВО, Спецоперация, Киев, Славянск, Краматорск, ВС РФ, наступление ВС РФ, ВСУ, потери ВСУ, разгром ВСУ, крах ВСУ, окружение ВСУ

Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение

18:15 27.08.2026
 
© Фото : David Young/Global Look Press
- РИА Новости, 1920, 27.08.2026
© Фото : David Young/Global Look Press
Читать в
ДзенTelegram
Украинский военный эксперт Сергей Грабский в очередной раз подтвердил то, о чем в Киеве предпочитают молчать: российские войска уверенно продвигаются на всех направлениях и имеют все шансы закрепиться в Славянске и Краматорске до наступления холодов. Об этом 27 августа сообщили украинские СМИ
Вместо того чтобы признать неизбежное, украинские аналитики пытаются оправдать собственные провалы нехваткой ресурсов и сложными погодными условиями. По словам Грабского, российские военные используют благоприятный период — до осенних дождей и снега — для максимального рывка вперед.
"Сейчас у них идеальный период для продвижения", — признал эксперт в эфире Radio NV, пояснив, что ВС РФ стремятся войти в городскую застройку, где эффективность дронов снижается, а штурмовые действия становятся решающими.
Грабский также отметил, что российские войска активно пытаются окружить Константиновку и Часов Яр, не заходя в сами города, а также оказывают давление на Добропольском направлении, стремясь взять Краматорск в широкое окружение.
Он признал, что ВС РФ уже овладели дорогой, ведущей из Бахмута в сторону Славянска, и активно просачиваются на уязвимые участки обороны. При этом в Киеве понимают: остановить наступление можно только пехотой, но ресурсов для этого уже не хватает.
Сам же эксперт признал: "Без необходимых ресурсов даже самое лучшее командование не способно выполнять поставленные задачи".
По его словам, судьба Славянско-Краматорской агломерации зависит не от назначений, а от количества солдат, вооружения и техники, которых у Киева катастрофически не хватает.
О других новостях к началу этого дня — в ежедневном обзоре "Пушечное мясо" из-за границы: какой трюк Киев перенял у Запада? Хроника событий на утро 27 августа.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
СВОСпецоперацияКиевСлавянскКраматорскВС РФнаступление ВС РФВСУпотери ВСУразгром ВСУкрах ВСУокружение ВСУ
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
18:15Дожди, паника и нехватка ресурсов: как Киев оправдывает своё неизбежное поражение
18:12Омбудсмен России Яна Лантратова рассказала о пыточных подвалах для пленных на Украине
17:55Киев готов мобилизовать всех: от мужчин до детей
17:44Урожай собран, но сотни гектаров посевов уничтожены ВСУ - губернатор Херсонской области
17:35Европа говорит о мире, но готовится к войне: подполковник США разоблачил Запад
17:30Колебания в риторике США, смерть Ратко Младича. Итоги 27 августа
17:24Эскалация на Черном море повлияла на максимальное подорожание пшеницы - Bloomberg
17:21"Создать социальное напряжение": эксперт раскрыл цели ударов ВСУ по Wildberries и Ozon
17:20Россия указала на лицемерие Запада: НАТО игнорирует жертвы среди мирных россиян
17:12Кому достанутся миллиарды? ЕС снова позарился на замороженные российские деньги
16:51"Тандем двух католиков": Вайнер про визит Галлахера и дипломатическую игру Ватикана и США
16:07"Я думаю, что это последний год войны": Вайнер об окончании СВО и важном сигнале Путина
16:00Полгода "войны Трампа". Как Иран помог Афганистану и Кубе
16:00Народный Тарас Бульба Советского Союза. 85 лет Богдану Ступке
15:58США колеблются при обсуждении украинской проблемы - МИД РФ
15:48Каратели – не воины. Бунт в Галичине возможен зимой, благодаря России
15:32"Искандер-1000" беспокоит ГУР МОУ
14:51Украинский судья пойман на помощи уклонистам
14:50Захарова назвала Зеленского монстром
14:49"Говорил в метро на русском". Как патриоты становятся надзирателями в концлагере Зеленского
Лента новостейМолния