ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые - 28.08.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20260828/vsu-rasstrelyali-mashinu-skoroy-v-belgorodskoy-oblasti-pogibshiy-i-ranenye-1082857365.html
ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые
ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые - 28.08.2026 Украина.ру
ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые
В результате удара дрона ВСУ по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, четыре человека получили ранения. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 28 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
2026-08-28T00:35
2026-08-28T00:38
украина.ру
россия
белгородская область
шебекино
белгород
атака
атака бпла
атака украины сегодня
бпла
бпла сегодня
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082340122_0:41:1350:800_1920x0_80_0_0_2a95f22f89a045a1af49c9e29477a0bf.jpg
В Белгороде и ряде районов региона объявлен "красный уровень" опасности (тревога) по беспилотникам. Силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ."Погибший — фельдшер-мужчина. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким. Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног. Также пострадали два пациента, находящиеся в автомобиле: у женщины — осколочное ранение ушной раковины, у мужчины — слепые осколочные ранения лица и кисти", — говорится в сообщении.Машина скорой оказалась разбита. Бойцы самообороны доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь.Украинские боевики практически непрерывно наносят удары по Шебекино. Днём 27 августа оперштаб сообщал, что в городе результате обстрела погиб мужчина, женщина получила травму от удара FPV-дрона по частному дому.Ранее 17-летняя девушка и мужчина получили ранения при атаке дронов ВСУ в Белгородском округе региона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
россия
белгородская область
шебекино
белгород
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn1.ukraina.ru/img/07ea/08/0a/1082340122_61:0:1261:900_1920x0_80_0_0_d88958f213ca370a5a929611687c6f7a.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
украина.ру, россия, белгородская область, шебекино, белгород, атака, атака бпла, атака украины сегодня, бпла, бпла сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы россии сегодня, всу, вооруженные силы украины, военные преступления, погибшие, раненые, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Белгородская область, Шебекино, Белгород, атака, атака БПЛА, атака Украины сегодня, БПЛА, БПЛА сегодня, беспилотники, беспилотники сегодня, обстрелы России сегодня, ВСУ, Вооруженные силы Украины, Военные преступления, погибшие, раненые, СВО, Спецоперация

ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые

00:35 28.08.2026 (обновлено: 00:38 28.08.2026)
 
© РИА Новости . Павел ЛисицынАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© РИА Новости . Павел Лисицын
Читать в
ДзенTelegram
В результате удара дрона ВСУ по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, четыре человека получили ранения. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 28 августа сообщил в канале на платформе "Макс"
В Белгороде и ряде районов региона объявлен "красный уровень" опасности (тревога) по беспилотникам. Силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ.
"Погибший — фельдшер-мужчина. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким. Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног. Также пострадали два пациента, находящиеся в автомобиле: у женщины — осколочное ранение ушной раковины, у мужчины — слепые осколочные ранения лица и кисти", — говорится в сообщении.
Машина скорой оказалась разбита. Бойцы самообороны доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь.
Украинские боевики практически непрерывно наносят удары по Шебекино. Днём 27 августа оперштаб сообщал, что в городе результате обстрела погиб мужчина, женщина получила травму от удара FPV-дрона по частному дому.
Ранее 17-летняя девушка и мужчина получили ранения при атаке дронов ВСУ в Белгородском округе региона.
Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
Украина.руРоссияБелгородская областьШебекиноБелгородатакаатака БПЛАатака Украины сегодняБПЛАБПЛА сегоднябеспилотникибеспилотники сегодняобстрелы России сегодняВСУВооруженные силы УкраиныВоенные преступленияпогибшиераненыеСВОСпецоперация
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
00:35ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые
23:56Азаров назвал мобилизацию женщин на Украине "самоубийственным" шагом
23:47Терпение Москвы в отношении Британии не безгранично — заявление депутата Госдумы
23:25В Харькове прогремел взрыв на фоне воздушной тревоги
23:20Патриарх Кирилл назвал удар ВСУ по автобусу в ЛНР военным преступлением
22:53Кулеба допустил возможность снижения мобилизационного возраста на Украине
22:51В Волгоградской области вновь объявлен режим беспилотной опасности
22:47Дефицит ракет Patriot в Европе достиг критического уровня
22:44В Севастополе скончались две женщины, пострадавшие при атаке БПЛА на автобус
22:28Острый дефицит солдат в ВСУ может вынудить Киев призвать женщин
22:03В Ливии заявили об успешном противостоянии России западным санкциям
21:57В Киеве и ряде областей Украины вновь объявили воздушную тревогу
21:26143-я механизированная бригада ВСУ понесла большие потери
20:58Украинские СМИ сообщили о дефиците туалетной бумаги и уксуса в Днепропетровске
20:54Коломойский* из СИЗО посочувствовал арестованным коллегам по коррупционным делам
20:40Россия заинтересована в нормализации обстановки в Сирии, заявил Небензя
20:28Что Киев скрывает за зависимостью от Запада и почему диалог с Россией неизбежен — Лукьянов
20:00Щит и Fake: Россияне массово бегут, Крым опустел. Зачем говорящие головы вспомнили о Верхнем Ларсе
19:55Зеленский умоляет не свергать его - Жданов
19:30Александр Перенджиев: Россия готовится к тому, чтобы парализовать всю логистику между Польшей и Украиной
Лента новостейМолния