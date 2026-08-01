https://ukraina.ru/20260828/vsu-rasstrelyali-mashinu-skoroy-v-belgorodskoy-oblasti-pogibshiy-i-ranenye-1082857365.html

ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые

ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые - 28.08.2026 Украина.ру

ВСУ расстреляли машину скорой в Белгородской области: погибший и раненые

В результате удара дрона ВСУ по машине скорой помощи в Шебекино Белгородской области погиб фельдшер, четыре человека получили ранения. Об этом оперативный штаб региона в ночь на 28 августа сообщил в канале на платформе "Макс"

2026-08-28T00:35

2026-08-28T00:35

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В Белгороде и ряде районов региона объявлен "красный уровень" опасности (тревога) по беспилотникам. Силы ПВО продолжают отражать атаку ВСУ."Погибший — фельдшер-мужчина. Выражаем соболезнования его семье, родным и близким. Второй фельдшер и водитель получили осколочные ранения головы, плеча и ног. Также пострадали два пациента, находящиеся в автомобиле: у женщины — осколочное ранение ушной раковины, у мужчины — слепые осколочные ранения лица и кисти", — говорится в сообщении.Машина скорой оказалась разбита. Бойцы самообороны доставили раненых в Шебекинскую ЦРБ, где им оказывают необходимую помощь.Украинские боевики практически непрерывно наносят удары по Шебекино. Днём 27 августа оперштаб сообщал, что в городе результате обстрела погиб мужчина, женщина получила травму от удара FPV-дрона по частному дому.Ранее 17-летняя девушка и мужчина получили ранения при атаке дронов ВСУ в Белгородском округе региона.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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