Терпение Москвы в отношении Британии не безгранично — заявление депутата Госдумы - 27.08.2026 Украина.ру
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Терпение Москвы в отношении Британии не безгранично — заявление депутата Госдумы
Терпение Москвы в отношении Британии не безгранично — заявление депутата Госдумы - 27.08.2026 Украина.ру
Терпение Москвы в отношении Британии не безгранично — заявление депутата Госдумы
В Государственной думе предупредили, что Россия не намерена бесконечно мириться с действиями Великобритании, которая фактически признала себя стороной конфликта на Украине. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
2026-08-27T23:47
2026-08-27T23:50
украина.ру
госдума
мария захарова
россия
москва
великобритания
новости
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По словам первого зампреда комитета по международным делам Алексея Чепы, эскалационная политика Лондона может спровоцировать симметричный или асимметричный ответ со стороны Москвы. Парламентарий подчеркнул, что новый британский премьер Энди Бернем вместо поиска дипломатических решений выбрал курс на усиление украинского кризиса, а Россия уже неоднократно квалифицировала действия Великобритании как прямое участие в боевых действиях.Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Лондон передал Киеву техническую документацию, необходимую для организации производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях.Речь идёт не только о поставках готовых ракет, но и о полном технологическом сопровождении, позволяющем наладить их сборку на месте. По оценке дипломатов, таким образом британская сторона пытается дистанцироваться от последствий ударов, наносимых этим оружием по российской территории. Захарова также обратилась к британцам с призывом осознать риски, связанные с политикой их правительства, и напомнила о готовности Москвы наносить ответные удары по любым военным объектам Великобритании в случае применения западных вооружений против России - Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова.Всё об Украине из России - на сайте Украина.ру.
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украина.ру, госдума, мария захарова, россия, москва, великобритания, новости
Украина.ру, Госдума, Мария Захарова, Россия, Москва, Великобритания, Новости

Терпение Москвы в отношении Британии не безгранично — заявление депутата Госдумы

23:47 27.08.2026 (обновлено: 23:50 27.08.2026)
 
© РИА Новости . Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПохороны Елизаветы II
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© РИА Новости . Алексей Витвицкий
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В Государственной думе предупредили, что Россия не намерена бесконечно мириться с действиями Великобритании, которая фактически признала себя стороной конфликта на Украине. Об этом сообщили 27 августа РИА новости
По словам первого зампреда комитета по международным делам Алексея Чепы, эскалационная политика Лондона может спровоцировать симметричный или асимметричный ответ со стороны Москвы.
Парламентарий подчеркнул, что новый британский премьер Энди Бернем вместо поиска дипломатических решений выбрал курс на усиление украинского кризиса, а Россия уже неоднократно квалифицировала действия Великобритании как прямое участие в боевых действиях.
Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова сообщила, что Лондон передал Киеву техническую документацию, необходимую для организации производства крылатых ракет Storm Shadow на украинских предприятиях.
Речь идёт не только о поставках готовых ракет, но и о полном технологическом сопровождении, позволяющем наладить их сборку на месте.
По оценке дипломатов, таким образом британская сторона пытается дистанцироваться от последствий ударов, наносимых этим оружием по российской территории.
Захарова также обратилась к британцам с призывом осознать риски, связанные с политикой их правительства, и напомнила о готовности Москвы наносить ответные удары по любым военным объектам Великобритании в случае применения западных вооружений против России - Запад передает Украине технологии для сборки дальнобойных ракет, чтобы запутать следы - Захарова.
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