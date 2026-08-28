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"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками"

"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками" - 28.08.2026 Украина.ру

"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками"

Система "Рассвет" построена таким образом, чтобы минимально необходимым количеством спутников обеспечить глобальную связь в любой точке мира, включая полярные орбиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин

2026-08-28T04:30

2026-08-28T04:30

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Отвечая на вопрос о том, отличается ли стратегия России от массового подхода США при создании военного интернета, эксперт пояснил, что Москва делает ставку на пропускную способность и связь между аппаратами, а не на количество спутников.По словам Шаландина, "Рассвет" был заявлен как замена "Старлинку" со всеми его характеристиками. "Там будет присутствовать протокол KCP/IP, пригодный для любого интернета. Но мы берем именно за счет пропускной способности и связи, которая передается от спутника к спутнику. Именно этим обеспечивается высокий объем, сопоставимый с системой Маска", — пояснил эксперт.Он также отметил, что США в лице Илона Маска захватывают пространство массовостью — у него уже более 8 тысяч спутников, и это избыточно много. "Инженерные расчеты говорят, что на средних и малых орбитах достаточно 289 спутников, о чем говорило руководство "Бюро 1440", — добавил Шаландин.Система "Рассвет" построена таким образом, чтобы минимально необходимым количеством спутников обеспечить глобальную связь в любой точке мира, включая полярные орбиты. Это хороший проект, который минимален по физическим затратам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.

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