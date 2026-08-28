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"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками"
"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками" - 28.08.2026 Украина.ру
"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками"
Система "Рассвет" построена таким образом, чтобы минимально необходимым количеством спутников обеспечить глобальную связь в любой точке мира, включая полярные орбиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин
2026-08-28T04:30
2026-08-28T04:30
2026-08-28T04:30
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Отвечая на вопрос о том, отличается ли стратегия России от массового подхода США при создании военного интернета, эксперт пояснил, что Москва делает ставку на пропускную способность и связь между аппаратами, а не на количество спутников.По словам Шаландина, "Рассвет" был заявлен как замена "Старлинку" со всеми его характеристиками. "Там будет присутствовать протокол KCP/IP, пригодный для любого интернета. Но мы берем именно за счет пропускной способности и связи, которая передается от спутника к спутнику. Именно этим обеспечивается высокий объем, сопоставимый с системой Маска", — пояснил эксперт.Он также отметил, что США в лице Илона Маска захватывают пространство массовостью — у него уже более 8 тысяч спутников, и это избыточно много. "Инженерные расчеты говорят, что на средних и малых орбитах достаточно 289 спутников, о чем говорило руководство "Бюро 1440", — добавил Шаландин.Система "Рассвет" построена таким образом, чтобы минимально необходимым количеством спутников обеспечить глобальную связь в любой точке мира, включая полярные орбиты. Это хороший проект, который минимален по физическим затратам, резюмировал собеседник издания.Полный текст интервью "Олег Шаландин: Ракетные удары ВС РФ приводят к тому, что каждую неделю ВСУ запускают на 150 дронов меньше" на сайте Украина.ру.О том, что сегодня происходит на фронтах спецоперации — в материале "Полковник Геннадий Алехин: Армия России рассекла позиции ВСУ под Купянском и ведет наступление на Изюм" на сайте Украина.ру.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
новости, сша, россия, москва, илон маск, украина.ру, спутник, космос, главные новости, главное, starlink, технологии, аналитика, аналитики, новости россии
Новости, США, Россия, Москва, Илон Маск, Украина.ру, спутник, космос, Главные новости, главное, Starlink, технологии, Аналитика, аналитики, новости России
"Маск берет массовостью": Шаландин о том, как США пытаются заполнить космос "Старлинками"
Система "Рассвет" построена таким образом, чтобы минимально необходимым количеством спутников обеспечить глобальную связь в любой точке мира, включая полярные орбиты. Об этом в интервью изданию Украина.ру рассказал офицер запаса, ветеран боевых действий, военно-политический эксперт Олег Шаландин
Отвечая на вопрос о том, отличается ли стратегия России от массового подхода США при создании военного интернета, эксперт пояснил, что Москва делает ставку на пропускную способность и связь между аппаратами, а не на количество спутников.
По словам Шаландина, "Рассвет" был заявлен как замена "Старлинку" со всеми его характеристиками. "Там будет присутствовать протокол KCP/IP, пригодный для любого интернета. Но мы берем именно за счет пропускной способности и связи, которая передается от спутника к спутнику. Именно этим обеспечивается высокий объем, сопоставимый с системой Маска", — пояснил эксперт.
Он также отметил, что США в лице Илона Маска захватывают пространство массовостью — у него уже более 8 тысяч спутников, и это избыточно много. "Инженерные расчеты говорят, что на средних и малых орбитах достаточно 289 спутников, о чем говорило руководство "Бюро 1440", — добавил Шаландин.
Система "Рассвет" построена таким образом, чтобы минимально необходимым количеством спутников обеспечить глобальную связь в любой точке мира, включая полярные орбиты. Это хороший проект, который минимален по физическим затратам, резюмировал собеседник издания.