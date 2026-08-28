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"Морской разбой и пиратство": МИД РФ обвинил Францию в каперстве

"Морской разбой и пиратство": МИД РФ обвинил Францию в каперстве - 28.08.2026 Украина.ру

"Морской разбой и пиратство": МИД РФ обвинил Францию в каперстве

Пиратством и морским разбоем являются задержания Францией танкеров, якобы связанных с "теневым флотом" России, заявил директор первого европейского департамента МИД РФ Артём Студенников. Об этом в ночь на 28 августа пишет РИА Новости

2026-08-28T02:04

2026-08-28T02:04

2026-08-28T02:07

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С сентября 2025 года военно-морские силы Франции захватили пять танкеров, "ходящих под флагами различных государств и приписываемых к российскому "теневому" флоту", отметил Студенников"Схема одна и та же: судно задерживается, препровождается во французский порт, затем происходит уплата "штрафа", после чего танкер освобождается. В 21-м пакете антироссийских санкций страны ЕС наделили себя еще и правом удерживать или, называя вещи своими именами, воровать перевозимую нефть. Словом, обыкновенный морской разбой, настоящее пиратство", — рассказал дипломат агентству.Директор департамента МИД РФ подчеркнул, что истинным мотивом пиратских по своей сути действий является попытка властей Франции, как и участвующих в разбое других западных стран, подорвать российский нефтяной экспорт и тем самым нанести ущерб экономике России.Напомним, что в своих действиях Франция не одинока — в каперстве в отношении так-называемого "теневого флота" также активно участвует Швеция, силовики которой с конца 2025 года задержали в общей сложности пять грузовых судов, в том числе с гражданами России на борту.Ситуацию подробнее рассмотрел Иван Лизан в публикации Пираты, они же каперы: как Евросоюз разрешил себе захватывать российские танкеры и к чему это приведётВсё об Украине из России - на сайте Украина.ру.

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