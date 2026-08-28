Зверства бандеровцев в секретных тюрьмах Селидово мешают расследовать дроны ВСУ — Мирошник - 28.08.2026 Украина.ру
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Зверства бандеровцев в секретных тюрьмах Селидово мешают расследовать дроны ВСУ — Мирошник
Зверства бандеровцев в секретных тюрьмах Селидово мешают расследовать дроны ВСУ — Мирошник - 28.08.2026 Украина.ру
Зверства бандеровцев в секретных тюрьмах Селидово мешают расследовать дроны ВСУ — Мирошник
Постоянные атаки украинских БПЛА не позволяют продолжать расследование зверств формирований ВСУ в секретных тюрьмах в городе Селидово в ДНР, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом в ночь на 28 августа сообщает РИА Новости
2026-08-28T04:37
2026-08-28T04:39
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донецкая народная республика
днр
селидово
мирошник
мид рф
расследование
военные преступления
всу
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По словам российского дипломата, зона, где тяжело вести следственные действия, из-за украинских беспилотников сильно расширилась."Если раньше дрон работал на расстоянии 3-10 километров, то сейчас — до 50… Селидово до сих пор находится в красной зоне, поэтому провести там расследование и добавить данные по уже известным убийствам или насилию пока не получается", — пояснил Мирошник агентству.По данным следствия, обнародованным представителем МИД в январе, боевики ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек. Мирошник уточнил, что российская сторона располагает лишь частичной информацией об их фамилиях и именах. Он также добавил, что большое количество жителей из-за зверств ВСУ покинуло прифронтовые районы и сейчас ведётся работа по подсчёту выживших.Российская армия освободила Селидово в ДНР в конце октября 2024 года. Первые сведения о злодеяниях киевских неонацистов в многострадальном городе - в материале Павла Котова Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру
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украина.ру, россия, донецкая народная республика, днр, селидово, мирошник, мид рф, расследование, военные преступления, всу, вооруженные силы украины, бпла, беспилотники, атака бпла, сво, спецоперация
Украина.ру, Россия, Донецкая Народная Республика, ДНР, Селидово, Мирошник, МИД РФ, Расследование, Военные преступления, ВСУ, Вооруженные силы Украины, БПЛА, беспилотники, атака БПЛА, СВО, Спецоперация

Зверства бандеровцев в секретных тюрьмах Селидово мешают расследовать дроны ВСУ — Мирошник

04:37 28.08.2026 (обновлено: 04:39 28.08.2026)
 
© Фото : Игорь Гомольский Селидово
 Селидово - РИА Новости, 1920, 28.08.2026
© Фото : Игорь Гомольский
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Постоянные атаки украинских БПЛА не позволяют продолжать расследование зверств формирований ВСУ в секретных тюрьмах в городе Селидово в ДНР, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом в ночь на 28 августа сообщает РИА Новости
По словам российского дипломата, зона, где тяжело вести следственные действия, из-за украинских беспилотников сильно расширилась.
"Если раньше дрон работал на расстоянии 3-10 километров, то сейчас — до 50… Селидово до сих пор находится в красной зоне, поэтому провести там расследование и добавить данные по уже известным убийствам или насилию пока не получается", — пояснил Мирошник агентству.
По данным следствия, обнародованным представителем МИД в январе, боевики ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек. Мирошник уточнил, что российская сторона располагает лишь частичной информацией об их фамилиях и именах. Он также добавил, что большое количество жителей из-за зверств ВСУ покинуло прифронтовые районы и сейчас ведётся работа по подсчёту выживших.
Российская армия освободила Селидово в ДНР в конце октября 2024 года. Первые сведения о злодеяниях киевских неонацистов в многострадальном городе - в материале Павла Котова Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского.
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Украина.руРоссияДонецкая Народная РеспубликаДНРСелидовоМирошникМИД РФРасследованиеВоенные преступленияВСУВооруженные силы УкраиныБПЛАбеспилотникиатака БПЛАСВОСпецоперация
 
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