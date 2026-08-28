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Зверства бандеровцев в секретных тюрьмах Селидово мешают расследовать дроны ВСУ — Мирошник

Зверства бандеровцев в секретных тюрьмах Селидово мешают расследовать дроны ВСУ — Мирошник - 28.08.2026 Украина.ру

Зверства бандеровцев в секретных тюрьмах Селидово мешают расследовать дроны ВСУ — Мирошник

Постоянные атаки украинских БПЛА не позволяют продолжать расследование зверств формирований ВСУ в секретных тюрьмах в городе Селидово в ДНР, заявил посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник. Об этом в ночь на 28 августа сообщает РИА Новости

2026-08-28T04:37

2026-08-28T04:37

2026-08-28T04:39

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По словам российского дипломата, зона, где тяжело вести следственные действия, из-за украинских беспилотников сильно расширилась."Если раньше дрон работал на расстоянии 3-10 километров, то сейчас — до 50… Селидово до сих пор находится в красной зоне, поэтому провести там расследование и добавить данные по уже известным убийствам или насилию пока не получается", — пояснил Мирошник агентству.По данным следствия, обнародованным представителем МИД в январе, боевики ВСУ расстреляли в Селидово 130 человек. Мирошник уточнил, что российская сторона располагает лишь частичной информацией об их фамилиях и именах. Он также добавил, что большое количество жителей из-за зверств ВСУ покинуло прифронтовые районы и сейчас ведётся работа по подсчёту выживших.Российская армия освободила Селидово в ДНР в конце октября 2024 года. Первые сведения о злодеяниях киевских неонацистов в многострадальном городе - в материале Павла Котова Массовое убийство в Селидове. В чем смысл новой кровавой акции режима Зеленского.Все об Украине из России - на сайте Украина.ру

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

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