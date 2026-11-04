https://ukraina.ru/20261104/709-dronov-za-noch-pvo-razgromila-massirovannuyu-ataku-vsu-1084266219.html

709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ

709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ - 04.11.2026 Украина.ру

709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ

Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом. Об этом 4 ноября сообщило Минобороны РФ

2026-11-04T09:35

2026-11-04T09:35

2026-11-04T09:35

спецоперация

сво

ростовская область

краснодарский край

россия

вооруженные силы украины

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По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 709 украинских беспилотных летательных средств", — говорится в сообщении.Накануне украинские военные нанесли массированный удар по историческому центру Луганска. Было разрушено здание интернет-провайдера "Лугаком" и повреждено здание Луганской телефонной компании.

ростовская область

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Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

спецоперация, сво, ростовская область, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины