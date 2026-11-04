https://ukraina.ru/20261104/709-dronov-za-noch-pvo-razgromila-massirovannuyu-ataku-vsu-1084266219.html
709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ
709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ - 04.11.2026 Украина.ру
709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом. Об этом 4 ноября сообщило Минобороны РФ
2026-11-04T09:35
2026-11-04T09:35
2026-11-04T09:35
спецоперация
сво
ростовская область
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
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По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 709 украинских беспилотных летательных средств", — говорится в сообщении.Накануне украинские военные нанесли массированный удар по историческому центру Луганска. Было разрушено здание интернет-провайдера "Лугаком" и повреждено здание Луганской телефонной компании.
ростовская область
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
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+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
Украина.ру
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
спецоперация, сво, ростовская область, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Ростовская область, краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины
709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом. Об этом 4 ноября сообщило Минобороны РФ
По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 709 украинских беспилотных летательных средств", — говорится в сообщении.