709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ - 04.11.2026 Украина.ру
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709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ
709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ - 04.11.2026 Украина.ру
709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ
Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом. Об этом 4 ноября сообщило Минобороны РФ
2026-11-04T09:35
2026-11-04T09:35
спецоперация
сво
ростовская область
краснодарский край
россия
вооруженные силы украины
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По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей."В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 709 украинских беспилотных летательных средств", — говорится в сообщении.Накануне украинские военные нанесли массированный удар по историческому центру Луганска. Было разрушено здание интернет-провайдера "Лугаком" и повреждено здание Луганской телефонной компании.
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спецоперация, сво, ростовская область, краснодарский край, россия, вооруженные силы украины
Спецоперация, СВО, Ростовская область, краснодарский край, Россия, Вооруженные силы Украины

709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ

09:35 04.11.2026
 
© РИА Новости . Сергей Бобылев / Перейти в фотобанкБоевая работа МОГ бригады "БАРС-Курск" группировки войск "Север" на Сумском направлении СВО
Боевая работа МОГ бригады БАРС-Курск группировки войск Север на Сумском направлении СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Сергей Бобылев
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Дежурные силы ПВО за прошедшую ночь перехватили и уничтожили 709 украинских беспилотников, в том числе над Московским регионом. Об этом 4 ноября сообщило Минобороны РФ
По данным ведомства, дроны нейтрализованы над Белгородской, Брянской, Курской, Калужской, Тульской, Рязанской, Орловской, Воронежской, Саратовской, Самарской, Ростовской областями, Краснодарским краем, Крымом и Адыгеей, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей.
"В течение прошедшей ночи дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 709 украинских беспилотных летательных средств", — говорится в сообщении.
Накануне украинские военные нанесли массированный удар по историческому центру Луганска. Было разрушено здание интернет-провайдера "Лугаком" и повреждено здание Луганской телефонной компании.
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