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Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов
Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов - 04.11.2026 Украина.ру
Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов
Демократическая партия США, по прогнозам CNN и Associated Press, получает большинство в Сенате и лидирует в выборах в Палату представителей
2026-11-04T09:31
2026-11-04T09:31
2026-11-04T09:31
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Согласно прогнозу, демократы займут 51 место в Сенате из 100. За республиканцами предварительно 39 мест, остальные позиции пока не распределены. Аналогичные данные приводит аналитический портал Decision Desk HQ. В Палате представителей, по данным AP, демократы получают 170 мест против 105 у республиканцев, по данным DDHQ — 211 против 118."Я немного удивлён", — так Дональд Трамп прокомментировал прогнозы, по которым республиканцы теряют контроль над обеими палатами Конгресса. При этом он отказался считать поражение своей личной неудачей: "Меня не было в избирательных бюллетенях. Когда ты участвуешь в выборах, это совсем другое дело". Трамп заявил, что готов признать итоги выборов и сотрудничать с демократами.Подробнее — в материале "Без Грэма* и под давлением Трампа: почему победа демократов на выборах не спасет Украину"* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.
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новости, выборы, сша, россия, дональд трамп, сенат, демократическая партия, cnn
Новости, выборы, США, Россия, Дональд Трамп, сенат, Демократическая партия, CNN
Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов
Демократическая партия США, по прогнозам CNN и Associated Press, получает большинство в Сенате и лидирует в выборах в Палату представителей
Согласно прогнозу, демократы займут 51 место в Сенате из 100. За республиканцами предварительно 39 мест, остальные позиции пока не распределены. Аналогичные данные приводит аналитический портал Decision Desk HQ.
В Палате представителей, по данным AP, демократы получают 170 мест против 105 у республиканцев, по данным DDHQ — 211 против 118.
"Я немного удивлён", — так Дональд Трамп прокомментировал прогнозы, по которым республиканцы теряют контроль над обеими палатами Конгресса.
При этом он отказался считать поражение своей личной неудачей:
"Меня не было в избирательных бюллетенях. Когда ты участвуешь в выборах, это совсем другое дело". Трамп заявил, что готов признать итоги выборов и сотрудничать с демократами.
* Внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов.