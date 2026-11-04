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Рябков раскрыл планы России после выборов в США
Рябков раскрыл планы России после выборов в США - 04.11.2026 Украина.ру
Рябков раскрыл планы России после выборов в США
Замглавы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков прокомментировал итоги промежуточных выборов в США, подчеркнув, что внешнеполитический курс России и ее подходы к украинскому урегулированию остаются неизменными и не зависят от колебаний зарубежного политического барометра, передает 4 ноября РИА Новости
2026-11-04T11:11
2026-11-04T11:11
2026-11-04T11:24
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Дипломат призвал дождаться окончательных результатов американского голосования, но сразу отметил, что верхушка Демократической партии США традиционно настроена к Москве резко негативно, поэтому ничего нового в их поведении нет. Рябков особо выделил, что принципиальная и последовательная линия России полностью защищена от сиюминутной конъюнктуры в других столицах. В завершение он добавил, что российское дипломатическое ведомство продолжит спокойно и четко работать в строгом соответствии с установками президента России.Ранее газета New York Times спрогнозировала, что по итогам этого голосования демократы получат 55 мест в Сенате, оставив республиканцам лишь 45 кресел. На этих промежуточных выборах полностью обновляется нижняя палата Конгресса и треть Сената, которым предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа.Подробнее - в материале Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов на сайте Украина.ру.
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новости, россия, сша, москва, сергей рябков, дональд трамп, демократическая партия, сенат
Новости, Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Дональд Трамп, Демократическая партия, сенат
Рябков раскрыл планы России после выборов в США
11:11 04.11.2026 (обновлено: 11:24 04.11.2026)
Замглавы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков прокомментировал итоги промежуточных выборов в США, подчеркнув, что внешнеполитический курс России и ее подходы к украинскому урегулированию остаются неизменными и не зависят от колебаний зарубежного политического барометра, передает 4 ноября РИА Новости
Дипломат призвал дождаться окончательных результатов американского голосования, но сразу отметил, что верхушка Демократической партии США традиционно настроена к Москве резко негативно, поэтому ничего нового в их поведении нет.
Рябков особо выделил, что принципиальная и последовательная линия России полностью защищена от сиюминутной конъюнктуры в других столицах.
В завершение он добавил, что российское дипломатическое ведомство продолжит спокойно и четко работать в строгом соответствии с установками президента России.
Ранее газета New York Times спрогнозировала, что по итогам этого голосования демократы получат 55 мест в Сенате, оставив республиканцам лишь 45 кресел.
На этих промежуточных выборах полностью обновляется нижняя палата Конгресса и треть Сената, которым предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа.