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Рябков раскрыл планы России после выборов в США

Рябков раскрыл планы России после выборов в США - 04.11.2026 Украина.ру

Рябков раскрыл планы России после выборов в США

Замглавы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков прокомментировал итоги промежуточных выборов в США, подчеркнув, что внешнеполитический курс России и ее подходы к украинскому урегулированию остаются неизменными и не зависят от колебаний зарубежного политического барометра, передает 4 ноября РИА Новости

2026-11-04T11:11

2026-11-04T11:11

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Дипломат призвал дождаться окончательных результатов американского голосования, но сразу отметил, что верхушка Демократической партии США традиционно настроена к Москве резко негативно, поэтому ничего нового в их поведении нет. Рябков особо выделил, что принципиальная и последовательная линия России полностью защищена от сиюминутной конъюнктуры в других столицах. В завершение он добавил, что российское дипломатическое ведомство продолжит спокойно и четко работать в строгом соответствии с установками президента России.Ранее газета New York Times спрогнозировала, что по итогам этого голосования демократы получат 55 мест в Сенате, оставив республиканцам лишь 45 кресел. На этих промежуточных выборах полностью обновляется нижняя палата Конгресса и треть Сената, которым предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа.Подробнее - в материале Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов на сайте Украина.ру.

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новости, россия, сша, москва, сергей рябков, дональд трамп, демократическая партия, сенат