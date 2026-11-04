Рябков раскрыл планы России после выборов в США - 04.11.2026 Украина.ру
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ukraina.ru/20261104/ryabkov-raskryl-plany-rossii-posle-vyborov-v-ssha-1084268301.html
Рябков раскрыл планы России после выборов в США
Рябков раскрыл планы России после выборов в США - 04.11.2026 Украина.ру
Рябков раскрыл планы России после выборов в США
Замглавы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков прокомментировал итоги промежуточных выборов в США, подчеркнув, что внешнеполитический курс России и ее подходы к украинскому урегулированию остаются неизменными и не зависят от колебаний зарубежного политического барометра, передает 4 ноября РИА Новости
2026-11-04T11:11
2026-11-04T11:24
новости
россия
сша
москва
сергей рябков
дональд трамп
демократическая партия
сенат
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn.imgukraina.ru/img/102098/23/1020982375_0:0:3038:1710_1920x0_80_0_0_157054eb20b6f73cc05d6d0d995f199a.jpg
Дипломат призвал дождаться окончательных результатов американского голосования, но сразу отметил, что верхушка Демократической партии США традиционно настроена к Москве резко негативно, поэтому ничего нового в их поведении нет. Рябков особо выделил, что принципиальная и последовательная линия России полностью защищена от сиюминутной конъюнктуры в других столицах. В завершение он добавил, что российское дипломатическое ведомство продолжит спокойно и четко работать в строгом соответствии с установками президента России.Ранее газета New York Times спрогнозировала, что по итогам этого голосования демократы получат 55 мест в Сенате, оставив республиканцам лишь 45 кресел. На этих промежуточных выборах полностью обновляется нижняя палата Конгресса и треть Сената, которым предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа.Подробнее - в материале Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов на сайте Украина.ру.
россия
сша
москва
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
2026
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
Новости
ru-RU
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.imgukraina.ru/img/102098/23/1020982375_115:0:2846:2048_1920x0_80_0_0_67130736dc2cde830c563519c550e8af.jpg
1920
1920
true
Украина.ру
1
5
4.7
96
editors@ukraina.ru
+7 495 645 66 01
ФГУП МИА «Россия сегодня»
452
60
новости, россия, сша, москва, сергей рябков, дональд трамп, демократическая партия, сенат
Новости, Россия, США, Москва, Сергей Рябков, Дональд Трамп, Демократическая партия, сенат

Рябков раскрыл планы России после выборов в США

11:11 04.11.2026 (обновлено: 11:24 04.11.2026)
 
© РИА Новости . Виталий Белоусов / Перейти в фотобанкЗаместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков
Заместитель Министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© РИА Новости . Виталий Белоусов
Перейти в фотобанк
Читать в
ДзенTelegram
Замглавы Министерства иностранных дел России (МИД РФ) Сергей Рябков прокомментировал итоги промежуточных выборов в США, подчеркнув, что внешнеполитический курс России и ее подходы к украинскому урегулированию остаются неизменными и не зависят от колебаний зарубежного политического барометра, передает 4 ноября РИА Новости
Дипломат призвал дождаться окончательных результатов американского голосования, но сразу отметил, что верхушка Демократической партии США традиционно настроена к Москве резко негативно, поэтому ничего нового в их поведении нет.
Рябков особо выделил, что принципиальная и последовательная линия России полностью защищена от сиюминутной конъюнктуры в других столицах.
В завершение он добавил, что российское дипломатическое ведомство продолжит спокойно и четко работать в строгом соответствии с установками президента России.
Ранее газета New York Times спрогнозировала, что по итогам этого голосования демократы получат 55 мест в Сенате, оставив республиканцам лишь 45 кресел.
На этих промежуточных выборах полностью обновляется нижняя палата Конгресса и треть Сената, которым предстоит работать в оставшиеся два года президентского срока Дональда Трампа.
Подробнее - в материале Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов на сайте Украина.ру.
Подписывайся на
ВКонтактеОдноклассникиTelegramДзенRutube
 
Больше материалов по теме:
НовостиРоссияСШАМоскваСергей РябковДональд ТрампДемократическая партиясенат
 
Архив
RSS
Главный редактор: Хисамов И.А.
Адрес электронной почты Редакции: editors@ukraina.ru
Телефон Редакции: +7 (495) 645-6601
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-77914.
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие «Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание Украина.ру зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 19 февраля 2020 года.
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала
12:05"Сумочка Loro Piana, а не дроны!": Приходько отреагировала на расследование НАБУ
12:00Мёртвая земля: Украина совершила тихую подлость, которую пока никто не заметил
11:36НАБУ подсчитало, сколько окружение Зеленского прикарманило из украинской энергетики
11:32Опять колл-центры? СБУ, полиция и Генпрокуратура Украины крышевали мошенников — НАБУ пришло с обысками
11:31Как "Азов"* из банды неонацистов стал опорой киевского режима — и его огромной проблемой
11:11Рябков раскрыл планы России после выборов в США
11:00$450 млн впустую: Маск иронизирует над провалом на промежуточных выборах в США
10:56"Сбили с забора лопатой и начали бить": подросток рассказал о тюрьме "Азова"*
10:30ЕС перекладывает на союзников новые миллиардные счета Украины
10:21Генерал СБУ угрожает оружием детективам НАБУ во время обыска: подробности конфликта
10:00Пыточный скандал, провалы ВСУ, звездные черные списки. Хроника событий на утро 4 ноября
09:42"Бег на месте": Украина готовится закрыть переговоры с ЕС, а Европа не дает никаких обязательств
09:35709 дронов за ночь: ПВО разгромила массированную атаку ВСУ
09:31Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов
08:31Экономика Украины и война: в городах нет света и тепла, жители попрощались с иллюзиями
08:00Казанская освободительница Москвы
07:19Большая разница: в чем ключевое отличие России от Украины
07:00Василий Колташов: Россия готовится начать уничтожение машинок по всасыванию денег на финансирование ВСУ
06:21"В штурм ходят пехотинцы": эксперт раскрыл, почему ИИ не спасёт ВСУ от разгрома
06:03"Такого ужаса не видел нигде": в Луцке ТЦК мстят местным жителям
Лента новостейМолния