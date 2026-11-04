$450 млн впустую: Маск иронизирует над провалом на промежуточных выборах в США - 04.11.2026 Украина.ру
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$450 млн впустую: Маск иронизирует над провалом на промежуточных выборах в США
$450 млн впустую: Маск иронизирует над провалом на промежуточных выборах в США - 04.11.2026 Украина.ру
$450 млн впустую: Маск иронизирует над провалом на промежуточных выборах в США
Миллиардер Илон Маск, вложивший более $450 млн в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс США, отреагировал на предварительные итоги голосования ироничной ремаркой о "космических лазерах", которые, по его словам, на этот раз не сработали
2026-11-04T11:00
2026-11-04T11:00
новости
выборы
сша
илон маск
дональд трамп
сенат
демократическая партия
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"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали", — написал миллиардер в своей соцсети.3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, которые определят расстановку сил в федеральной власти на ближайшие два года. Американцы избрали весь состав Палаты представителей и около трети Сената. Аналитический портал DDHQ сообщил, что Демократическая партия по итогам выборов получит контроль и над нижней палатой — Палатой представителей.О провале республиканской партии на выборах – в материале Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов
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новости, выборы, сша, илон маск, дональд трамп, сенат, демократическая партия
Новости, выборы, США, Илон Маск, Дональд Трамп, сенат, Демократическая партия

$450 млн впустую: Маск иронизирует над провалом на промежуточных выборах в США

11:00 04.11.2026
 
© REUTERS / Evan Vucci
- РИА Новости, 1920, 04.11.2026
© REUTERS / Evan Vucci
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Миллиардер Илон Маск, вложивший более $450 млн в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс США, отреагировал на предварительные итоги голосования ироничной ремаркой о "космических лазерах", которые, по его словам, на этот раз не сработали
"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали", — написал миллиардер в своей соцсети.
3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, которые определят расстановку сил в федеральной власти на ближайшие два года. Американцы избрали весь состав Палаты представителей и около трети Сената.
Аналитический портал DDHQ сообщил, что Демократическая партия по итогам выборов получит контроль и над нижней палатой — Палатой представителей.
О провале республиканской партии на выборах – в материале Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов
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