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$450 млн впустую: Маск иронизирует над провалом на промежуточных выборах в США

$450 млн впустую: Маск иронизирует над провалом на промежуточных выборах в США - 04.11.2026 Украина.ру

$450 млн впустую: Маск иронизирует над провалом на промежуточных выборах в США

Миллиардер Илон Маск, вложивший более $450 млн в поддержку республиканских кандидатов на промежуточных выборах в Конгресс США, отреагировал на предварительные итоги голосования ироничной ремаркой о "космических лазерах", которые, по его словам, на этот раз не сработали

2026-11-04T11:00

2026-11-04T11:00

2026-11-04T11:00

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выборы

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"Похоже, мои космические лазеры для вмешательства в выборы на этот раз не сработали", — написал миллиардер в своей соцсети.3 ноября в США состоялись промежуточные выборы в Конгресс, которые определят расстановку сил в федеральной власти на ближайшие два года. Американцы избрали весь состав Палаты представителей и около трети Сената. Аналитический портал DDHQ сообщил, что Демократическая партия по итогам выборов получит контроль и над нижней палатой — Палатой представителей.О провале республиканской партии на выборах – в материале Сенат и Палата представителей — у демократов: Трамп признал итоги выборов

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новости, выборы, сша, илон маск, дональд трамп, сенат, демократическая партия