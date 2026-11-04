https://ukraina.ru/20261104/es-perekladyvaet-na-soyuznikov-novye-milliardnye-scheta-ukrainy-1084268107.html

ЕС перекладывает на союзников новые миллиардные счета Украины

ЕС перекладывает на союзников новые миллиардные счета Украины - 04.11.2026 Украина.ру

ЕС перекладывает на союзников новые миллиардные счета Украины

Евросоюз планирует привлечь Великобританию, Канаду, Норвегию и Японию к дополнительному финансированию Украины, которая внезапно запросила еще 70 миллиардов евро на 2027 год вдобавок к уже утвержденному европейскому кредиту в 90 миллиардов евро, передает Politico со ссылкой на источники в ЕС

2026-11-04T10:30

2026-11-04T10:30

2026-11-04T11:11

новости

брюссель

канада

великобритания

марк карни

ес

еврокомиссия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn.imgukraina.ru/img/101984/01/1019840191_0:158:3077:1889_1920x0_80_0_0_4f7e47d0ca03a546d23cf52cf70b60b3.jpg

В Брюсселе дают понять, что раз аппетиты Киева растут, то и международные партнеры за пределами европейского блока обязаны скинуться на покрытие этого дефицита.На этом фоне между европейскими чиновниками и Оттавой уже возникла путаница по поводу 500 миллионов евро, обещанных Канадой. После двустороннего саммита канадский премьер Марк Карни анонсировал выделение этих денег, представив их стартовым взносом своей страны в ту самую кредитную программу на 90 миллиардов. Однако высокопоставленный чиновник ЕС это заявление опроверг, пояснив, что канадский транш пойдет совсем на другие нужды и закроет лишь часть свежих дыр в украинском бюджете на 2027 год. Оказалось, что для участия в основной кредитной линии Оттаве нужно отдельно договариваться с Брюсселем, чего сделано не было, несмотря на все громкие заявления.В Европейской комиссии канадские полмиллиарда вежливо поприветствовали, но сразу намекнули, что этого мало. В ЕК ждут куда более существенных вливаний от союзников, напоминая им о необходимости разделять финансовое бремя. Сейчас Еврокомиссия в срочном порядке готовит новые предложения к саммиту 26 ноября, где будут перекраивать долгосрочный бюджет ЕС. До этой даты Брюссель очень хочет добиться от иностранных партнеров хоть какой-то конкретики по поводу объемов их финансовой помощи.Ранее согласованный европейский кредит на 90 миллиардов евро должен был покрыть лишь две трети нужд Киева на 2026–2027 годы. Оставшуюся треть планировали переложить на плечи других государств, включая ту же Канаду и Великобританию. Однако союзники не спешат расставаться с деньгами, и значительная часть обещанных средств до Брюсселя так и не дошла. Российская сторона неоднократно указывала на последствия такой политики, подчеркивая, что бесконечное западное спонсирование лишь затягивает конфликт.Подробнее о затягивании конфликта - в материале "Откройте глаза": глава МИД Ирана обвинил США и Европу в затягивании конфликта на Украине на сайте Украина.ру.

брюссель

канада

великобритания

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

2026

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Новости

ru-RU

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

Украина.ру 1 5 4.7 96 editors@ukraina.ru +7 495 645 66 01 ФГУП МИА «Россия сегодня» 452 60

новости, брюссель, канада, великобритания, марк карни, ес, еврокомиссия