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"Бег на месте": Украина готовится закрыть переговоры с ЕС, а Европа не дает никаких обязательств
"Бег на месте": Украина готовится закрыть переговоры с ЕС, а Европа не дает никаких обязательств - 04.11.2026 Украина.ру
"Бег на месте": Украина готовится закрыть переговоры с ЕС, а Европа не дает никаких обязательств
Украина планирует до конца года открыть все переговорные кластеры с Евросоюзом, а в первой половине 2027-го — создать условия для предварительного закрытия переговоров по семи разделам. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий
2026-11-04T09:42
2026-11-04T09:42
2026-11-04T09:42
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Переговоры о вступлении охватывают шесть кластеров, разбитых на 33 раздела — от энергетики до судебной системы. Предварительное закрытие раздела означает, что ЕС признал выполнение требований в соответствующей сфере. Звучит красиво, но на деле всё не так радужно. Как пишет Politico со ссылкой на источники, Брюссель готовит "осторожный план" переговоров, в котором прописаны лишь ограниченные цели по достижению прогресса к 2027 году. При этом никаких обязательств относительно даты вступления Украины в документе нет. Более того, Киев призывают "срочно ускорить реформы по нормам права" — и успеть до первой половины 2027-го.20 октября Венгрия и вовсе заблокировала очередной этап вступления Украины и Молдавии в ЕС. Сделала она это на встрече, где обсуждался процесс разблокировки последних двух из шести кластеров, касающихся евроинтеграции.
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новости, украина, брюссель, европа, сергей корецкий, ес, politico
Новости, Украина, Брюссель, Европа, Сергей Корецкий, ЕС, Politico
"Бег на месте": Украина готовится закрыть переговоры с ЕС, а Европа не дает никаких обязательств
Украина планирует до конца года открыть все переговорные кластеры с Евросоюзом, а в первой половине 2027-го — создать условия для предварительного закрытия переговоров по семи разделам. Об этом заявил премьер-министр Сергей Корецкий